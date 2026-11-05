Kdo je letos nejžádanějším sportovcem? Fotbalisté zaostali, první místa překvapila

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Kdo jsou marketingově nejžádanější sportovci roku 2026? Momentka z All England Lawn Tennis and Croquet Clubu v Londýně při tenisovém... Tenistka Aryna Sabalenková Akrobatická lyžařka Eileen Guová na červený koberec zvolila nepřehlédnutelnou... Janis Adetokunbo z Milwaukee v utkání NBA proti Washingtonu Norský útočník Erling Haaland Carlos Alcaraz Krasobruslařka Alysa Liuová na galavečeru American Music Awards Francouzský basketbalista Victor Wembanyama se svou výškou 224 centimetrů budí... Alexander Zverev s trofejí pro vítěze Roland Garros Charles Leclerc na okruhu v Monze. AJ Dybantsa z Washington Wizards a James Harden z Cleveland Cavaliers v souboji.
Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nebo Lewis Hamilton tentokrát na vítězství nedosáhla. První místa letos patří úplně jiným sportovním odvětvím.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mrva vs. MartineauTenis - Čtvrtfinále - 6. 11. 2026:Mrva vs. Martineau //www.idnes.cz/sport
Živě5:7, 7:5, 0:0
  • 1.69
  • -
  • 2.17
Rakousko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Rakousko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 30.00
  • 20.90
  • 1.01
Švédsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Švédsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 15.00
  • 12.10
  • 1.09
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:00
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Svrčina vs. PirosTenis - Čtvrtfinále - 6. 11. 2026:Svrčina vs. Piros //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:00
  • 1.71
  • -
  • 2.13
Artis Brno B vs. UničovFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Artis Brno B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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