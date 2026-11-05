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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.
Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.
Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly
Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...
Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové
Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...
Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté
Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...
Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž
Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...
České družstvo skeetařů má po 24 letech světové zlato, Nýdrle je ve finále
Skeetaři Tomáš Nýdrle, Daniel Korčák a Jakub Tomeček vyhráli na mistrovství světa v Dauhá soutěž družstev. Čeští reprezentanti ovládli tuto disciplínu počtvrté v historii a poprvé po 24 letech....
Fotbalové nadšení. Škoda, že nešlo střídat jak v hokeji, mrzí kouče mladíků Hradce
V létě si podobný, pro řadu z nich životní, zážitek při své cestě pohárovou Evropou vyzkoušeli hráči prvního mužstva hradeckého fotbalového klubu. Tým do 19 let za sebou má úspěšnou premiéru v...
Zahajme revoluci, jinak se nevrátím. Švédové mění reprezentaci kvůli spasiteli
Že vám je jeho tvář povědomá? Aby ne, vypadá pořád stejně. Dozadu ulíznuté vlasy, přísný výraz, jen husté vousy mu za ty roky ještě víc zbělely. Rikard Grönborg se v O₂ areně znovu postavil na...
Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka
Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní a těžké zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko....
Sinner skončil úspěšnou spolupráci s trenérem Cahillem, povede ho Norman
Jannik Sinner ukončil spolupráci s koučem Darrenem Cahillem, který mu pomohl vyhrát pět grandslamů. Italského tenistu povede Magnus Norman. Bývalý první hráč světa o tom informoval na Instagramu.
MS v hokeji žen 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češky, kde sledovat
Mistrovství světa v hokeji žen 2026 se uskuteční od 6. do 16. listopadu v dánských městech Herning a Esbjerg. Českou reprezentaci povede na šampionátu nový hlavní trenér Brian Idalski. V našem...
Mít jedinou výhru je kruté. Nejsme jen do počtu, soudí opavský trenér Zach
Řeckým favoritům z Promitheasu Patras vzdorovali, ve 22. minutě ještě vedli 86:84, leč oslabeným basketbalistům Opavy v pátém utkání skupiny A FIBA Europe Cupu došly síly. Poslední čtvrtinu ztratili...
Česko – Rakousko v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen živě a kurzy
České hokejistky vstoupí do mistrovství světa žen 2026 v Dánsku pátečním zápasem proti Rakousku, nováčkovi elitní divize. Reprezentace pod vedením nového trenéra Briana Idalského se po dvou čtvrtých...
Finsko – Česko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy
Českou hokejovou reprezentaci čeká na turnaji NOCCO Hockey Games druhé utkání. Po úvodní porážce se Švédskem po samostatných nájezdech nastoupí svěřenci trenéra Zdeňka Motáka proti domácímu Finsku,...
Kontrolovali, jestli jsem naživu. Olympijská vítězka trpěla poruchou příjmu potravy
Olympijské zlato, medaile z mistrovství světa a řada dalších sportovních úspěchů. Americká běžkyně na lyžích Jessie Digginsová se může pochlubit mimořádnou kariéru. Nejtěžší boj ale nesvedla na...
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Soud zastavil insolvenci fotbalového Dynama. Spor o milion však pokračuje
Fotbalové Dynamo má za sebou důležitý výsledek týkající se insolvenčního řízení. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání bývalého zaměstnance budějovického klubu Libora Matouška a potvrdil rozhodnutí...
Nováčky Hopi a Kozel, k národnímu týmu se vrací Souček. Denia povolal i Gabriela
Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou druhou nominaci. Na listopadové zápasy elitní Ligy národů povolal třeba Tomáše Součka, jenž se k národnímu týmu připojuje po vyléčeném zranění....