Devětadvacetiletý čtyřnásobný mistr světa během živého vysílání na platformě Twitch prozradil, že hraním nového dílu populární série Grand Theft Auto strávil během svého pobytu v USA zhruba 40 hodin.
„Ve Vegas jsem hodně hrál večer i ráno. Stejně nemůžu vyrazit ven a jen tak se procházet,“ vysvětlil pilot Red Bullu.
Novinka jej pohltila natolik, že podle svých slov zcela zapomněl, jak se hraje Minecraft, kterému se měl původně během živého vysílání věnovat. „Když hraju příliš mnoho her najednou, jsem hrozný. Nezvládám to, prostě to nezvládám,“ přiznal s tím, že jeho pozornost v posledních dnech zaměstnávaly především formule 1 a GTA.
Verstappen přitom nebyl jediným šampionem formule 1, kterého lákala návštěva virtuálního Vice City. Na vydání dlouho očekávané videohry se těšil také sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, jenž si kvůli ní do Las Vegas přivezl i herní konzoli.
„Mám tady s sebou PlayStation, takže se těším, až si hru pořídím. Je to nejočekávanější videohra všech dob,“ řekl britský závodník novinářům.
Zájem sportovních hvězd ostatně odráží mimořádný úspěch nového počinu společnosti Rockstar Games. Grand Theft Auto VI mělo během prvního dne od svého uvedení na trh utržit přibližně 84,74 miliardy korun a stát se tak nejúspěšnějším uvedením produktu na trh v historii zábavního průmyslu. Do konce prvního víkendu se podle dostupných údajů prodalo bezmála 48 milionů kopií.
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Herní horečka však některým sportovcům přinesla i nepříjemnosti. Terčem kritiky se stal například fotbalista Manchesteru United Bryan Mbeumo, který se hraní věnoval až do pozdních nočních hodin, a to jen několik hodin před prvním tréninkem pod vedením nového kouče Mauricia Pochettina.
Poněkud chladným naopak nechal nový herní fenomén dalšího milovníka her, mistra světa F1 z roku 2025 McLarenu Landa Norrise. Britský závodník přiznal, že si k populární herní sérii nikdy nevybudoval bližší vztah. Důvodem jsou především zákazy z dětství.
„GTA V jsem vlastně skoro nikdy nehrál, možná jen párkrát. Je to skvělá hra, ale není to úplně můj šálek čaje. Rád bych si ji zahrál, jenže když jsem byl mladší, nesměl jsem,“ prozradil Norris.
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Příležitost zahrát si některý z předchozích dílů série se mu tak naskytla například během školních výletů, kdy si mohl půjčit herní konzoli od některého ze spolužáků.
„Doma jsem na téhle hře nevyrůstal, a proto jsem ji moc nehrál ani později. Nikdy to nebylo nic pro mě. Vím ale, že ji teď hraje spousta lidí po celém světě. Možná ještě změním názor, ale prozatím říkám ne,“ dodal.