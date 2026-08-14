Kde mám zlato? Řecký dálkař nemohl po triumfu najít svoji medaili

Během rozhovoru se ho novinář zeptal, kde má svou medaili. Tentoglou se v tu chvíli zarazil, podíval se kolem sebe a s překvapeným výrazem přiznal, že ji někde zapomněl. Místo tradičních oslav tak následovalo několik vteřin zjevné paniky.
Video z rozhovoru se okamžitě začalo šířit po sociálních sítích a fanoušci ocenili hlavně to, jak spontánně a lidsky šampion zareagoval.
Sedmadvacetiletý Řek nakonec o cenný kov samozřejmě nepřišel. Medaile byla rychle nalezena a Tentoglou se mohl vrátit k oslavám dalšího velkého úspěchu. Dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa přitom po závodě přiznal, že šlo o jednu z nejtěžších soutěží, jaké kdy absolvoval.
Silný a proměnlivý vítr dělal problémy všem skokanům. Přesto Tentoglou znovu ukázal, proč je v posledních letech vládcem evropského dálkařského sektoru.