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Kde mám zlato? Řecký dálkař nemohl po triumfu najít svoji medaili

Autor:
  16:55
Miltiadis Tentoglou

Miltiadis Tentoglou | foto: Matthias SchraderČTK

Miltiadis Tentoglou v kvalifikaci dálkařů na mistrovství světa v Tokiu.
Řek Miltiadis Tentoglou si doskočil pro další zlatou medaili z vrcholné akce.
Miltiadis Tentoglou slaví zlatou medaili v soutěži dálkařů.
Řecký dálkař Miltiadis Tentoglou v doskočišti na HMS v Glasgow
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Řecký dálkař Miltiadis Tentoglou znovu potvrdil, že patří mezi největší hvězdy světové atletiky. Na mistrovství Evropy v Birminghamu vybojoval výkonem 8,44 metru už své čtvrté evropské zlato pod širým nebem v řadě. Jenže po triumfu přišel moment, který pobavil fanoušky po celém světě.

Během rozhovoru se ho novinář zeptal, kde má svou medaili. Tentoglou se v tu chvíli zarazil, podíval se kolem sebe a s překvapeným výrazem přiznal, že ji někde zapomněl. Místo tradičních oslav tak následovalo několik vteřin zjevné paniky.

Video z rozhovoru se okamžitě začalo šířit po sociálních sítích a fanoušci ocenili hlavně to, jak spontánně a lidsky šampion zareagoval.

Sedmadvacetiletý Řek nakonec o cenný kov samozřejmě nepřišel. Medaile byla rychle nalezena a Tentoglou se mohl vrátit k oslavám dalšího velkého úspěchu. Dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa přitom po závodě přiznal, že šlo o jednu z nejtěžších soutěží, jaké kdy absolvoval.

Silný a proměnlivý vítr dělal problémy všem skokanům. Přesto Tentoglou znovu ukázal, proč je v posledních letech vládcem evropského dálkařského sektoru.

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