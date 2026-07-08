Svitková loni na podzim oznámila těhotenství a přerušila kariéru. Po narození dcery Zoe si užívala první měsíce mateřství, nyní ale fanouškům na instagramu ukázala, že se znovu zapojuje do přípravy. Její den tak začíná už ve dvě ráno a končí kolem půl jedenácté večer.
„Většinou kojím každé tři hodiny. Je to trochu náročnější, ale dá se to zvládnout,“ říká Svitková ve videu.
Následuje běžný režim soustředění: cvičení, tréninky i týmové porady. To vše ale Svitková prokládá péčí o dítě, se kterou jí pomáhají také spoluhráčky. „Takhle nějak jsem si to představovala,“ píše fotbalistka. Od fanoušků se v komentářích dočkala velké podpory.
Svitková patří k nejvýraznějším českým fotbalistkám. Se Slavií získala několik domácích titulů, prosadila se i v Lize mistryň a čtyřikrát byla zvolena nejlepší českou fotbalistkou roku.
V roce 2020 zamířila do Anglie, kde hrála za West Ham a později Chelsea. Po angažmá v londýnských klubech se vrátila do Slavie, zároveň dlouhodobě patří k oporám české reprezentace.