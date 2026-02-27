Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

„Vítej na světě, miláčku. Zoe. Největší štěstí,“ napsala Svitková v pátek večer na Instagram a přidala fotku, na níž drží ručku své dcery.
Záložnice pražské Slavie si tak dala předčasný dárek ke svým 30. narozeninám, které bude mít 20. března.
Svitková už navždy bude první českou fotbalistkou v anglické lize (WSL). Hrála za West Ham a Chelsea, s níž má i titul. V létě 2024 se však po čtyřech letech na ostrovech vrátila do Slavie.
A návrat to byl povedený. Loni v červnu získala se slávistkami mistrovský double. V posledním derby sezony v Edenu navíc přispěla k výhře nad Spartou 5:0 hattrickem a dvěma asistencemi.
S 23 góly se stala nejlepší střelkyní ligy. A také nejlepší střelkyní Ligy národů B, v níž dala za reprezentaci pět gólů.
A v srpnu prodloužila ve Slavii smlouvu do roku 2029.
Na podzim však na hřišti ze zdravotních důvodů chyběla, načež v říjnu oznámila, že je těhotná a přerušuje kariéru. Svůj dosud poslední zápas tak odehrála 30. srpna ve 2. předkole Ligy mistryň proti Valerenze Oslo (0:4).
Přibude další start ještě letos? Svitková se totiž k fotbalové kariéře plánuje vrátit.
Slávistky dosud neprožívají povedenou sezonu, na Spartu ztrácí pět bodů. V plánu jsou však ještě tři derby – to nejbližší má výkop 21. března od 14:00 v areálu fotbalistek Slavie v pražských Horních Měcholupech. Další dvě se hrají v nadstavbě.
Nyní mají fotbalistky reprezentační přestávku. V úterý 3. března startuje kvalifikace na mistrovství světa žen 2027 a Češky přivítají v Uherském Hradišti Wales, účastnice posledního Eura žen.
Svitková se bude jistě dívat alespoň v televizi. Třeba i s malou Zoe.