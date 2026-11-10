„V mé hlavě to zprvu bylo sci-fi. Pak se ukázalo se, že když něco chci a jdu si za tím, cesty se nacházejí. Mám velkou radost a těším se,“ říkala Suchanová, vicemistryně světa z roku 2010, při povídání pro Českou basketbalovou federaci.
Hymnu zazpívá 17. listopadu v pražské hale Královka, začátek je v harmonogramu utkání naplánovaný symbolicky na 17:11.
„Doufám a věřím, že to nebude propadák,“ usmála se vítězka Euroligy se ZVVZ USK Praha. „Když jsem stála (v Královce) na kruhu a měla v ruce mikrofon, už jsem si představovala, jak zpívám. Je to pro mě velká věc.“
„Je to národní píseň pro nás všechny, kteří jsme úzce spjatí s Českou republikou,“ pokračovala. „Když se člověk zamyslí nad textem, má velkou sílu. Vždy začnu slzet v části, která začíná ‚bory šumí po skalinách‘ a skladba graduje. V tento moment mám pouze obavu, aby mi neselhal hlas.“
Během hráčské kariéry si při poslechu hymny často připomínala, že se musí hlavně soustředit na blížící se zápas. „Někdy jsem byla naměkko, jindy se cítila hrdá na to, že jsem Češka,“ přibližuje.
Přinese teď štěstí svým nástupkyním?
V kvalifikaci o EuroBasket 2027 půjde o další důležité utkání. Ve skupině se české reprezentantky kromě Bulharek potkají také s Chorvatkami (14. 11. v Praze) a Španělkami, s nimiž bojují v Oviedu už v úterý večer od 20:30.