Snad mi neselže hlas. Basketbalistka Suchanová zazpívá 17. listopadu hymnu

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  14:33
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Kateřina Suchanová jako česká reprezentantka v basketbalu 3x3 pro olympijskou...

Kateřina Suchanová jako česká reprezentantka v basketbalu 3x3 pro olympijskou kvalifikaci | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

České basketbalistky Kateřina Elhotová, Michaela Ferančíková a Ilona Burgrová (zleva) se radují ze stříbrných medailí
Česká hráčka Kateřina Elhotová (vlevo) brání Angel McCoughtryovou ze Spojených států
Česká hráčka Kateřina Elhotová (vlevo) hledá komu přihrát před Angel
Kateřina Elhotová (vlevo) bojuje o míč se španělskou basketbalistkou Annou Cruz Lebratovou.
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Kdykoliv někoho slyšela zpívat českou hymnu, říkala si: To musím zvládnout taky! Nyní dostává bývalá basketbalová reprezentantka Kateřina Suchanová (roz. Elhotová) unikátní příležitost, píseň Kde domov můj přednese příští úterý před zápasem Česka proti Bulharsku v kvalifikaci o EuroBasket 2027.

„V mé hlavě to zprvu bylo sci-fi. Pak se ukázalo se, že když něco chci a jdu si za tím, cesty se nacházejí. Mám velkou radost a těším se,“ říkala Suchanová, vicemistryně světa z roku 2010, při povídání pro Českou basketbalovou federaci.

Hymnu zazpívá 17. listopadu v pražské hale Královka, začátek je v harmonogramu utkání naplánovaný symbolicky na 17:11.

„Doufám a věřím, že to nebude propadák,“ usmála se vítězka Euroligy se ZVVZ USK Praha. „Když jsem stála (v Královce) na kruhu a měla v ruce mikrofon, už jsem si představovala, jak zpívám. Je to pro mě velká věc.“

„Je to národní píseň pro nás všechny, kteří jsme úzce spjatí s Českou republikou,“ pokračovala. „Když se člověk zamyslí nad textem, má velkou sílu. Vždy začnu slzet v části, která začíná ‚bory šumí po skalinách‘ a skladba graduje. V tento moment mám pouze obavu, aby mi neselhal hlas.“

Česká basketbalistka Kateřina Suchanová během olympijské kvalifikace proti Litvě

Během hráčské kariéry si při poslechu hymny často připomínala, že se musí hlavně soustředit na blížící se zápas. „Někdy jsem byla naměkko, jindy se cítila hrdá na to, že jsem Češka,“ přibližuje.

Přinese teď štěstí svým nástupkyním?

V kvalifikaci o EuroBasket 2027 půjde o další důležité utkání. Ve skupině se české reprezentantky kromě Bulharek potkají také s Chorvatkami (14. 11. v Praze) a Španělkami, s nimiž bojují v Oviedu už v úterý večer od 20:30.

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