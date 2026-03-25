Já, maratonec. Kdybych v životě zpomalil, těžko přidám, říká Poborský

Lucie Macháčová
  15:17
Váží téměř stejně jako před 30 lety, kdy okouzlil fotbalový svět svým lobem na Euru 1996 proti Portugalsku. Pětasedmdesát kilo. Čtyřikrát týdně chodí běhat, dvakrát týdně si zahrát hokej. A v neděli uběhl maraton v Říme ve svém osobním rekordu 4:09. Jak to Karel Poborský dělá?
„Hlavní je, že mě běhání baví a nabíjí. Už během kariéry jsem se o dovolených nebo ve dnech volna chodil proběhnout. A zhruba před dvěma a půl lety mi manželka, která taky běhá, navrhla, ať jdu s ní na závod,“ vypráví Poborský, zatímco venčí psa.

Nejdřív mu to přišlo divné. Vždyť dosud běhal jen tak v parcích a okolí. Pro radost a dobrý pocit. „Ale chytlo mě to a podívejte teď,“ usměje se.

Nohy už ho nebolí. Ale v cíli v Římě po více než 42 kilometrech mu pochopitelně bylo ouvej. „Důležitý po tak náročném závodě je dobře se vyspat, najíst, napít.“

V pondělí oslaví 54. narozeniny, avšak jeho běžecká kariéra je v plném proudu. V nohách už má tři maratony. Ten první si odkroutil před rokem rovněž v Římě.

„Tenkrát jsem nevěděl, do čeho jdu. Ze závodu nemám moc dobrý prožitek. Hlava předběhla nohy. Kdyby jela na 30. kilometru kolem mě tramvaj, tak do ní s chutí naskočím,“ vzpomíná Poborský.

Další maraton už zvládl s lepším pocitem i časem. Opět v Itálii, jen ve Florencii. Nejprve si v říjnu 2025 dal v rámci tréninku půlmaraton v Třeboni, o sedm týdnů později maraton ve Florencii v čase 4:31:15. Na trati zažil i nepříjemnou novou zkušenost: pořádné křeče.

Ale už tehdy se zařekl: Příště bude čas lepší!

A byl!

V neděli viděl v cíli 4:09. „Až tenhle maraton jsem si užil, i když to slovo „užít si“ nemám moc rád... Prostě jsem to měl pod kontrolou. Věděl jsem, co chci, chtěl jsem běžet celým závod pod 6 minut na kilometr, což se povedlo. Posledních deset kilometrů jsem byl dokonce schopný i přidat. Vyhovovalo mi počasí: 10 stupňů: ani vedro, ani zima,“ pochvaluje si Poborský, který své tréninky a závody konzultuje s běžeckým trenérem Davidem Vašem.

Ale proč vlastně zaběhl všechny tři své maratony v Itálii? „Mám to tam rád – dobré počasí, jídlo, pití, fajn atmosféra. To ale neznamená, že si nikdy nezaběhnu maraton v Česku, možná ano. Jen mě trochu odrazují maratony v letním termínu.“

Zpětně ho mrzí, že nezačal s dlouhými tratěmi dřív. „Vím, že teď už žádné super časy nezvládnu, ale dokud budu zdráv a klouby poslouží, budu běhat dál. Kdybych v životě zpomalil, už těžko zvládnu přidat.“

V hlavě má i jeden cíl: Zaběhnout maraton pod čtyři hodiny.

