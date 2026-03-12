Český Jackie Chan oslnil na plese akční scénkou: Snad bude očko při maturitě

„Chtěl jsem udělat nějakou show, takže jsem si vymyslel speciální nástupovku. Pomohli mi moji kamarádi ze Slaného, měli jsme jeden hodinový trénink a pak to sfoukli na místě. Nikdo skutečnou ránu nedostal, všechno vyšlo, jak mělo,“ pousmál se dvacetiletý bojovník, ač agresoři v kuklách kolem něj padali jako kuželky.
Český středoškolák hvězdou kung-fu, hostil ho Jackie Chan: Je usměvavý a milý!
Letos maturuje na Střední škole technické Most-Velebudice, kde studuje obor Bezpečnostně právní činnost. Loni a předloni se zúčastnil kaskadérsko-filmařského JC Action Film Camp, který pořádá hvězdný herec Jackie Chan. A dokonce se s ním setkal.
„Zkušenosti z kempu jsem při své maturitní scénce využil. Myslím, že se povedla,“ usoudil rodák z Loun podle reakcí ostatních. Předvedl i vystoupení ve sportovním kung-fu, exhibiční sestavu Vězeň. „Hodně učitelů se o mojí kariéře dozvědělo a přišlo se podívat, líbilo se jim to. Doufám v očko u maturity,“ mrkl Korenc.
Letos šel sport zatím trochu stranou, přednost dostala škola. Pokud zvládne maturitu, může studovat na vysoké kriminalistiku a kriminologii, zvažuje ještě fyzioterapii. „A uvidíme, na jaké závody vyrazíme. Stále mám plnou hlavu školy, nic jiného nestíhám. Čekali jsme, jestli nebudou šaolinské hry, ale zatím o ničem nevíme.“