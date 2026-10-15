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Kardashianová propadla F1. Hamiltonova partnerka chce údajně založit vlastní tým

Autor:
  13:48
Kim Kardashianová v paddocku Velké ceny Singapuru 2026

Kim Kardashianová v paddocku Velké ceny Singapuru 2026 | foto: ČTK

Kim Kardashianová v paddocku Velké ceny Singapuru 2026
Kim Kardashianová v paddocku Velké ceny Singapuru 2026
Kim Kardashianová v paddocku Velké ceny Singapuru 2026
Kim Kardashianová v paddocku Velké ceny Singapuru 2026
10 fotografií
Televizní hvězdy si stále častěji nacházejí cestu do formule 1. Některé investují do závodních stájí, jiné by si dokonce rády pořídily rovnou vlastní tým. Nejnověji se o podobném kroku údajně zajímá Kim Kardashianová, která by chtěla spojit síly se svým partnerem, sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem.

Kardashianová si prostředí formule 1 zjevně oblíbila. Hamiltona, jehož partnerkou je méně než rok, pravidelně podporuje na závodech. Naposledy se objevila o uplynulém víkendu v paddocku při Velké ceně Singapuru. Podle amerických médií také údajně uvažuje o založení vlastní závodní stáje.

Hvězda reality show, jejíž majetek se odhaduje na 40,3 miliardy korun, by se chtěla do podnikání pustit společně s Hamiltonem. „Lewis má smlouvu s Ferrari do konce roku 2027, ale potom si může dělat, co bude chtít. Kim by si přála, aby si společně založili vlastní tým. Chce se naplno ponořit do světa formule. A jak lépe proniknout do závodního prostředí než koupí týmu?“ uvedl zdroj magazínu InTouch.

Podle něj Kardashianová svému partnerovi věří a ráda by ho viděla i v jiné roli než za volantem monopostu. „Nevidí důvod, proč by měl zůstat jen závodníkem. Chce, aby rozšířil své obzory,“ dodal.

Kardashianová by přitom nebyla první výraznou celebritou, která by do formule 1 vstoupila jako investor. Už v roce 2023 se herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney zapojili do investice do stáje Alpine v hodnotě přibližně 4,92 miliardy korun. Podle deníku Daily Mail však do transakce nevložili vlastní peníze. Financování zajistily společnosti Otro Capital a RedBird Capital Partners, které získaly 24procentní podíl v týmu.

Do stejné investiční skupiny se zapojil také herec Michael B. Jordan. Hvězda filmů Creed či Black Panther si v roce 2023 vyzkoušela závodní výcvikový program Ferrari na soukromém kalifornském okruhu The Thermal Club.

Jordanovo spojení s formulí 1 by navíc v budoucnu nemuselo skončit jen u investic a lásky k rychlým vozům. Podle magazínu Sun by si ho Hamilton přál obsadit do hlavní role svého životopisného filmu. Přípravu takového projektu však zatím žádné studio neohlásilo.

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Živě2:6, 6:4, 3:2
  • 1.33
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