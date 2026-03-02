Kapitánka zlatých amerických hokejistek si v televizi rýpla do Trumpa. Sklidila ovace

  14:20
Kapitánka amerického týmu Hilary Knightová, která se svými spoluhráčkami ovládla olympijský turnaj hokejistek, si o uplynulém víkendu v pořadu Saturday Night Live rýpla do prezidenta Donalda Trumpa. Navázala tím na rozruch po jeho poznámce, že by musel pozvat do Bílého domu i ženský tým, aby „neriskoval impeachment“.
Ženky hokejový tým USA oslavuje olympijské zlato. Ve finále porazil Kanadu.

Ženky hokejový tým USA oslavuje olympijské zlato. Ve finále porazil Kanadu.

Záběry z epizody pořadu Saturday Night Live. Zleva Quinn Hughes, Megan...
Záběry z epizody pořadu Saturday Night Live.
Záběry z epizody pořadu Saturday Night Live. Zleva Quinn Hughes, Megan...
Megan Kellerová a Hilary Knightová během olympijského utkání USA a České...
Knightová minulý měsíc dovedla americké hokejistky k olympijskému zlatu. Když později triumfovali i muži, prezident Donald Trump hokejistům zavolal do šatny a pozval je do Bílého domu. Současně však utrousil poznámku o tom, že bude muset pozvat také ženy, jinak by riskoval ústavní žalobu a odvolání z funkce. Část hráčů se poznámce zasmála, Knightová ji ale následně označila za „nevkusnou a nešťastnou“.

Zatímco členové z mužského výběru Bílý dům až na několik výjimek minulý týden navštívili, ženský tým v krátkém prohlášení uvedl, že hráčky jsou příliš zaneprázdněné, aby se mohly zúčastnit. „Bylo jim ctí být do pozvání zahrnuty,“ stálo mimo jiné v oficiálním textu, který řada fanoušků i kvůli této formulaci vyhodnotila jako sarkastickou poznámku na adresu prezidenta.

Napětí mezi hokejistkami a Bílým domem se pak přelilo i do víkendového dílu Saturday Night Live (SNL). Kapitánka se zde objevila po boku spoluhráčky Megan Kellerové, autorky vítězného gólu v prodloužení, a také bratrů Jacka a Quinna Hughesových z mužského týmu.

Epizodu SNL moderoval Connor Storrie, hvězda seriálu z hokejového prostředí Spalující rivalita. Zatímco bratři Hughesovi už stáli na pódiu vedle Storrieho, Knightová a Kellerová se k nim připojily za dlouhého potlesku publika. Všichni čtyři měli na sobě dresy USA a na krku zavěšené zlaté medaile.

Knightová hned sáhla po narážce, kterou pochopil každý: „Měly jsme tu být jen my, ale řekly jsme si, že pozveme i kluky.“ Následoval hlasitý aplaus, který ještě prodloužil dodatek Kellerové: „Jo. Chtěly jsme jim dát malou chvilku, aby mohli zazářit.“

Mnozí hráči z mužského týmu mezitím vyjádřili lítost nad tím, že se Trumpovým poznámkám bezprostředně po olympijském vítězství zasmáli. Charlie McAvoy z Boston Bruins například uvedl, že ho mrzí, jak v tu chvíli zareagovali.

„Rozhodně to neodráží, jak se na ženský tým díváme. Jsme přátelé, vzájemně se podporujeme. Je neuvěřitelné, co dokázaly,“ řekl.

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Odezva na Trumpova slova v showbyznysu nepřišla jen z televize. Rapper Flavor Flav oznámil, že letos v létě v Las Vegas uspořádá čtyřdenní akci na oslavu amerických olympijských a paralympijských medailistek. Právě tam mají hokejistky své zlato oficiálně oslavit.

