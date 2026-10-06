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Kaneův dres za 55 tisíc eur. Fanoušek ze Singapuru se pořádně plácl přes kapsu

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  8:15
Harry Kane slaví svou rekordní trefu v dresu Bayernu.

Harry Kane slaví svou rekordní trefu v dresu Bayernu. | foto: Profimedia.cz

Harry Kane po utkání s Unionem Berlín.
Harry Kane si chystá míč na značku pokutového kopu.
Angličan Harry Kane v zápase s Unionem Berlín proměnil pokutový kop, čímž...
Harry Kane ve speciálním dresu se raduje se svými spoluhráči ze vstřelené...
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Jeden dres, jeden historický zápas a částka, za kterou by si člověk pořídil třeba nové auto. Fanoušek ze Singapuru neváhal v aukci utratit 55 tisíc eur za dres Harryho Kanea. A měl k tomu hned několik důvodů.

Anglický kanonýr už během září přidal v dresu Bayernu Mnichov další zápis do historie. A tentokrát z toho neměl radost jen on, ale přinejmenším také jeden fanoušek. Dres, který Kane oblékl v duelu proti Unionu Berlín, se vydražil za neuvěřitelných 55 tisíc eur, tedy zhruba 1,35 milionu korun.

Do aukce se zapojili zájemci z několika zemí. Nakonec zvítězil fanoušek ze Singapuru, který přihodil částku 55 tisíc eur. Ještě před ním přitom americký zájemce nabídl 50 tisíc.

Proč ale právě tento dres stojí tolik? Střelec, který v úterý večer ve Wembley nastoupí proti české reprezentaci, ho měl na sobě při domácí výhře Bayernu 7:0 nad Unionem Berlín. A to nebyl ledajaký zápas. Třiatřicetiletý útočník v něm totiž dosáhl na magickou hranici 100 bundesligových gólů, k čemuž potřeboval pouze 98 zápasů.

To z něj udělalo hráče, který na tuto metu dosáhl nejrychleji v historii. Předchozí rekord držel Dieter Müller, jenž potřeboval 129 utkání. Kane navíc v zápase přidal ještě svůj 101. gól v německé nejvyšší soutěži.

Dresy vyměnili za kroje a pivo. Hráči Bayernu vyrazili slavit na Oktoberfest

A aby toho nebylo málo, šlo zároveň o speciální Wiesn-Trikot, tedy dres vytvořený u příležitosti mnichovského Oktoberfestu. Černý dres zdobí barevné skvrny, které mají připomínat atmosféru slavného bavorského festivalu. Bayern ho v sezoně používá pouze při jednom domácím utkání, takže sám o sobě patří mezi sběratelské kousky.

Spojení speciálního dresu a Kaneova historického večera tak vytvořilo kombinaci, za kterou byl jeden fanoušek ochotný zaplatit částku přesahující milion korun.

Část výtěžku z aukce poputuje na konto FC Bayern Hilfe e.V. Charita, které pomáhá lidem, kteří se bez vlastního zavinění dostali do problémů. Nešlo přitom o jediný vydražený dres. Kaneův však ostatní výrazně zastínil.

Dres Jamala Musialy se prodal za 7 292 eur, zatímco za trikot Michaela Oliseho zaplatil jeden z amerických zájemců 5 500 eur. Kaneův kousek tak ostatní překonal několikanásobně.

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