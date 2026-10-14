Třiatřicetiletý útočník je od svého příchodu do Bayernu v roce 2023 ve skvělé formě. Nastřílel více než 150 branek a díky výkonům v klubu i anglické reprezentaci patří mezi kandidáty na zisk Zlatého míče.
Kane si však pochvaluje nejen fotbalové úspěchy, ale také život v Německu. Na tamní prostředí si rychle zvykl a oblíbil si i místní speciality. Především řízek. „Vozí mi ho každý týden, takže mi nezbývá nic jiného než ho sníst. Opravdu se tu cítím jako doma,“ svěřil se v rozhovoru pro UEFA
Volný čas věnuje především manželce Katie a čtyřem dětem, devítileté Ivy, osmileté Vivienne, pětiletému Louisovi a tříletému Henrymu. „Chodím na procházky se psem. Moje nejstarší dcera miluje jízdu na koni, takže s ní chodím do stájí. S ostatními dětmi zase hrávám fotbal na místním hřišti,“ popsal.
Rodina si oblíbila také bavorskou přírodu. V zimě vyráží do hor lyžovat, v létě zase navštěvují místní jezera.
Kane přiznal, že před odchodem z Tottenhamu, kde strávil velkou část kariéry, nevěděl, co ho v Německu čeká. Vřelé přijetí od místních fanoušků však předčilo jeho očekávání.
„Užívám si tu každou minutu. Líbí se mi vysoké nároky, tlak i to, že se od nás každou sezonu očekávají vítězství,“ prohlásil. S Bayernem už dvakrát ovládl Bundesligu a nyní by si rád splnil další velký sen – vyhrát Ligu mistrů.