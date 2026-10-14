Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kane si život v Německu pochvaluje. Řízek si dává každý týden, vozí mu ho až domů

Autor:
  12:38
Harry Kane na Oktoberfestu

Harry Kane na Oktoberfestu | foto: FC BayernČTK

Harry Kane z Bayernu se raduje z gólu na hřišti Realu.
Harry Kane z Bayernu Mnichov reaguje po nevyužité šanci v utkání Ligy mistrů...
Harry Kane a Leon Goretzka slaví postup Bayernu do finále německého poháru.
Harry Kane slaví svou rekordní trefu v dresu Bayernu.
9 fotografií
Harry Kane je sice fotbalovou hvězdou z Anglie, poslední tři roky však žije v Německu. A život tam si nemůže vynachválit. Kapitán anglické fotbalové reprezentace si po přestupu do Bayernu Mnichov oblíbil nejen bavorské prostředí, ale také místní kuchyni. Především tradiční řízek, který si nechává každý týden vozit až domů.

Třiatřicetiletý útočník je od svého příchodu do Bayernu v roce 2023 ve skvělé formě. Nastřílel více než 150 branek a díky výkonům v klubu i anglické reprezentaci patří mezi kandidáty na zisk Zlatého míče.

Kane si však pochvaluje nejen fotbalové úspěchy, ale také život v Německu. Na tamní prostředí si rychle zvykl a oblíbil si i místní speciality. Především řízek. „Vozí mi ho každý týden, takže mi nezbývá nic jiného než ho sníst. Opravdu se tu cítím jako doma,“ svěřil se v rozhovoru pro UEFA

Harry Kane s manželkou Katie Goodlandovou na Oktoberfestu 2026 v Mnichově.

Volný čas věnuje především manželce Katie a čtyřem dětem, devítileté Ivy, osmileté Vivienne, pětiletému Louisovi a tříletému Henrymu. „Chodím na procházky se psem. Moje nejstarší dcera miluje jízdu na koni, takže s ní chodím do stájí. S ostatními dětmi zase hrávám fotbal na místním hřišti,“ popsal.

Rodina si oblíbila také bavorskou přírodu. V zimě vyráží do hor lyžovat, v létě zase navštěvují místní jezera.

Kane přiznal, že před odchodem z Tottenhamu, kde strávil velkou část kariéry, nevěděl, co ho v Německu čeká. Vřelé přijetí od místních fanoušků však předčilo jeho očekávání.

Harry Kane po utkání Bayernu s Unionem Berlín.

„Užívám si tu každou minutu. Líbí se mi vysoké nároky, tlak i to, že se od nás každou sezonu očekávají vítězství,“ prohlásil. S Bayernem už dvakrát ovládl Bundesligu a nyní by si rád splnil další velký sen – vyhrát Ligu mistrů.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Knutsonová vs. BandecchiováTenis - Osmifinále - 14. 10. 2026:Knutsonová vs. Bandecchiová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 4:4
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Giustino vs. VrbenskýTenis - Osmifinále - 14. 10. 2026:Giustino vs. Vrbenský //www.idnes.cz/sport
14. 10. 14:30
  • 1.35
  • -
  • 2.88
Most/Souš vs. BenátkyFotbal - 3. kolo - 14. 10. 2026:Most/Souš vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
14. 10. 15:30
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
SaiPa vs. PlzeňHokej - 6. kolo - 14. 10. 2026:SaiPa vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.00
  • 4.29
  • 2.91
Chomutov vs. Frýdek-M.Hokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Chomutov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Havířov vs. LitoměřiceHokej - 12. kolo - 14. 10. 2026:Havířov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 2.40
  • 4.09
  • 2.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Skvělá akce! Nečas vykoupal dva soupeře, MacKinnon se znovu popral

Artturi Lehkonen (62), Nathan MacKinnon (29), Josh Manson (42), Martin Nečas...

Předvedl nádhernou akci, kterou navíc úspěšně zakončil. Martin Nečas se stal hlavní postavou při výhře hokejistů Colorada nad Dallasem (3:2), na níž se podílel dvěma góly. A především jeho první...

14. října 2026  14:10

Od fjordů k milionářům. Ze syna vychoval hvězdu, trénoval v Realu, teď vyzve Spartu

Hans Erik Ödegaard, trenér fotbalistů Lilleströmu a otec fotbalové hvězdy...

I během zimních měsíců v drsném počasí mezi sněhovými závějemi malému Martinovi pořád házel míč. „Musel jsem vymyslet způsob, aby s ním pořád mohl hrát, aby piloval techniku a vyrovnal se klukům z...

14. října 2026  13:40

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

14. října 2026  13:33

Kudy do LA? Badmintonisté mají nového kouče, sází na zkušenosti z Indonésie

Nový reprezentační trenér badmintonistů Flandy Limpele z Indonésie.

Pochází ze země, která patří k badmintonovým velmocem. Na olympijských hrách v Athénách 2004 získal bronzovou medaili a po konci sportovní kariéry se dal na trenérskou dráhu. Nyní bude Flandy Limpele...

14. října 2026  13:13

Atraktivní, ale těžký pohárový los: Most narazí na Maďarky, Cheb vyzve Benfiku

Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Výhru Mostu...

O co menší šance, o to větší výzva. Vídeňský los 3. předkola Evropské ligy házenkářek mohl ve středu svést české kluby dohromady, protože se jejich míčky tahaly z jiných košů, nakonec však budou...

14. října 2026  13:12

Klapka se porval s bratrem zápasníka UFC. Fanoušci na něj ukazovali prostředníčky

Adam Klapka (43) z Calgary a Jeff Malott (39) z Anaheimu se perou v zápase NHL.

Připojil se do skrumáže před brankou. Nejprve nenápadně, v míru, spíš se snažil ostatní od sebe odtrhnout. Za chvíli už letěly rukavice Adama Klapky dolů. Český útočník si střihl další bitku, v novém...

14. října 2026  13:03

V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel

Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně

Minulou sobotu si v ligovém duelu proti Mladé Boleslavi připsal první dvě asistence v plzeňském dresu a přispěl týmu k jasné výhře 3:0. Fotbalový obránce Adam Gabriel doufá, že brzy vymaže nulu také...

14. října 2026  12:59

Kane si život v Německu pochvaluje. Řízek si dává každý týden, vozí mu ho až domů

Harry Kane na Oktoberfestu

Harry Kane je sice fotbalovou hvězdou z Anglie, poslední tři roky však žije v Německu. A život tam si nemůže vynachválit. Kapitán anglické fotbalové reprezentace si po přestupu do Bayernu Mnichov...

14. října 2026  12:38

O curlingové tituly bude bojovat v Ostravě 12 družstev mužů i žen

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma sleduje spoluhráče Lukáše Klípu.

Ženský národní tým začne letošní mistrovství Evropy v curlingu 27. října v 19.00 se Švýcarkami, mužský o den později ve 12. 00 s Poláky. Šampionát v ostravské RT Torax Aréně vyvrcholí zápasy o...

14. října 2026  12:21

Extraligové kluby prodloužily spolupráci s BPA až do roku 2032

Generální ředitelka společnosti BPA sport marketing Jana Obermajerová na...

Kluby hokejové extraligy prodloužily spolupráci se společností BPA sport marketing i na roky 2028 až 2032, nově se stane servisním partnerem a bude se podílet na obchodování vybraných práv soutěže....

14. října 2026  12:17

Jako vlézt na minové pole. Vyřeší NHL citlivé téma? Šéfa osočují z útoku na hráče

Premium
Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Vyjádření Garyho Bettmana ho pořádně namíchlo. „Proč vůbec toto téma otevírá? Hledá problém tam, kde není,“ divil se Ron Hainsey, zástupce šéfa Hráčské asociace (NHLPA). A neváhal připojit o ostrou...

14. října 2026

To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu

Plzeňský záložník Stefan Pirgič se raduje z gólu.

Byla to nacvičená akce. Po rozehraném rohovém kopu si naběhl do volného prostoru a nekompromisně uklidil míč do sítě. Třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgič v sobotním utkání proti Mladé...

14. října 2026  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.