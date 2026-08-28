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Kandidát na gól sezony. Ballard předvedl v Anglii neuvěřitelnou patičku

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  16:24

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Dominic Ballard (vlevo) z Bristolu City a Camiel Neghli z Millwallu bojují o míč během zápasu Sky Bet Championship na stadionu Ashton Gate v Bristolu. | foto: Profimedia.cz

Na cenu za nejlepší gól sezony je ještě hodně brzy. Ovšem Dom Ballard udělal maximum pro to, aby se o jeho trefě mluvilo ještě dlouho. Útočník Bristol City předvedl ve druhém kole Championship proti Birminghamu nádhernou patičku z voleje, která skončila přesně v horním rohu branky.

Ballard se do utkání dostal až jako střídající hráč, na hřiště přišel v 65. minutě a o zhruba 20 minut později se ale postaral o moment, který okamžitě obletěl sociální sítě.

Našel si ve vápně ideální místo, počkal si na centr z levé strany a místo klasického zakončení zvolil velmi odvážné řešení. Byl zády k brance, tak zkusil patou nasměrovat míč směrem na branku, a vyšlo to. Jeho pokus ještě cestou do sítě orazítkoval břevno, gólman Birminghamu byl naprosto bez šance.

cbssportsgolazo

DOM BALLARD ARE YOU JOKING?!

Puskas worthy from the Bristol City man

#eflchampionship #bristolcity

22. srpna 2026 v 16:18, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 13:47
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Pro jednadvacetiletého útočníka šlo navíc o první soutěžní gól v dresu Bristolu City, kam v létě přestoupil z Leyton Orient. A nemohl si snad přát lepší premiérovou trefu.

„Branka sezony už teď?“ ptají se fanoušci na sociálních sítích. A rozhodně nejde o přehnanou otázku. Podobné akrobatické zakončení má všechny předpoklady stát se jedním z největších kandidátů na gól roku.

sportbible

Absolute limbs from the Bristol City fans at St. Andrews ‍

TW/JamesEastw19268

23. srpna 2026 v 14:30, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 13:51
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Sezona však teprve začala a Ballardův zásah přišel už v srpnu. Jak připomněl The Guardian, v historii anglického fotbalu se dokonce našly případy ještě dřívějších kandidátů na nejlepší gól sezony. Ismaila Sarr například v sezoně 2022/23 skóroval z poloviny hřiště už v prvním ligovém zápase Watfordu proti West Bromwichi.

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