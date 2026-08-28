Ballard se do utkání dostal až jako střídající hráč, na hřiště přišel v 65. minutě a o zhruba 20 minut později se ale postaral o moment, který okamžitě obletěl sociální sítě.
Našel si ve vápně ideální místo, počkal si na centr z levé strany a místo klasického zakončení zvolil velmi odvážné řešení. Byl zády k brance, tak zkusil patou nasměrovat míč směrem na branku, a vyšlo to. Jeho pokus ještě cestou do sítě orazítkoval břevno, gólman Birminghamu byl naprosto bez šance.
Pro jednadvacetiletého útočníka šlo navíc o první soutěžní gól v dresu Bristolu City, kam v létě přestoupil z Leyton Orient. A nemohl si snad přát lepší premiérovou trefu.
„Branka sezony už teď?“ ptají se fanoušci na sociálních sítích. A rozhodně nejde o přehnanou otázku. Podobné akrobatické zakončení má všechny předpoklady stát se jedním z největších kandidátů na gól roku.
Sezona však teprve začala a Ballardův zásah přišel už v srpnu. Jak připomněl The Guardian, v historii anglického fotbalu se dokonce našly případy ještě dřívějších kandidátů na nejlepší gól sezony. Ismaila Sarr například v sezoně 2022/23 skóroval z poloviny hřiště už v prvním ligovém zápase Watfordu proti West Bromwichi.