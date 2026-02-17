Kameraman v obleku ladným bruslením fascinuje diváky. Natáčí přímo na ledě

Bývalý americký krasobruslař Jordan Cowan má na hrách v Miláně velmi speciální roli. Je vůbec prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který pracuje přímo na ledě. V čistě bílém obleku jezdí s kamerou po ledové ploše a divákům u obrazovek servíruje zblízka emoce, které by záběry u mantinelů neměly šanci zachytit.
Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii...

Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který natáčí přímo na ledě. | foto: ČTK

Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži. (13. února 2026)
Na led vyjíždí ve chvíli, kdy závodník nastupuje. Během samotné jízdy pak zůstává mimo plochu, ale jakmile je hotovo, vrací se zpět. Bruslí pozadu a loví ty nejbezprostřednější momenty emocí: výdechy úlevy, výbuchy radosti nebo naopak zklamání, když se něco nepovede.

Bílý oblek má jediný úkol: splynout s ledem a nekrást show. Ale zase tak úplně se to „nepovedlo“. Lidé si Cowana všimli a své fanoušky si získal. Na sociálních sítích kolují videa „kameramana v obleku“, kde lidé obdivují jeho eleganci i to, jak sebejistě se na bruslích pohybuje.

Není divu. Cowan byl sám profesionální krasobruslař. Po konci kariéry se rozhodl ukázat svět krasobruslení veřejnosti zblízka. Vyvinul vlastní způsob, jak natáčet na ledě tak, aby záběry byly efektní i stabilní.

„Být první člověk, který vyjede na led na konci olympijských výkonů krasobruslařů, je obrovská pocta. Chci, aby mohli prožívat své emoce. Led je pro ně posvátné místo,“ cituje Cowana agentura AP News.

Krasobruslař Ilja Malinin při olympijské soutěži.

Jeho kamera zachycuje euforii i pády na dno. Zřejmě největší kontrast zažil u krasobruslařské hvězdy her, amerického fenoménu Ilji Malinina. Po triumfální volné jízdě v týmové soutěži, která pomohla USA k zlatu, byl Malinin tak nadšený a nabitý energií, že do Cowanovy kamery dokonce „ťukl“.

Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který natáčí přímo na ledě.

Jenže o pár dní později přišla úplně jiná scéna. V soutěži jednotlivců Malinin svou poslední volnou jízdu pokazil. Cowan si od bruslaře tentokrát držel odstup. Přesto jeho záběr ukázal světu výraz naprostého zklamání jednadvacetileté hvězdy.

„Iliovy emoce jsou součást jeho příběhu. Jsem tam, abych divákům řekl, že to bude v pořádku. Že je pořád tady a že přijdou další dny,“ popsal Cowan.

Po konci závodní kariéry v roce 2011 se Cowan z ledu přesunul do světa společenského tance. Fascinovalo ho, jak televize dokáže lidi nadchnout, aby se sami zvedli z gauče a začali se učit nové kroky.

Jordan Cowan na ZOH Milán-Cortina 2026. Stal se prvním kameramanem v historii olympijského krasobruslení, který natáčí přímo na ledě.

A stejný efekt chtěl i pro krasobruslení. V roce 2018 proto rozjel projekt On Ice Perspectives, který dnes na sociálních sítích nabízí virální záběry ze všech úrovní krasobruslení – od hvězd po mladé talenty.

Olympiáda není jeho první velká štace. V minulosti natáčel například tři americká mistrovství, exhibiční galavečer mistrovství světa v roce 2021 a podílel se i na televizních pořadech o krasobruslení.

Cowan si celou konstrukci s kamerou navrhl sám. Zvládnout ji na bruslích však je fyzicky náročné. Aby udržel stabilitu, reagoval rychle a zároveň stačil vrcholovým sportovcům, trénuje pilates a jógu.

Diváci na ledě jej nevidí jen při samotných programech. Objevuje se také při medailových ceremoniálech a nebude chybět ani na závěrečném galavečeru.

