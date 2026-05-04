Kameraman i mechanik zapomněli na práci. Virální záběry z Miami baví fanoušky

V průběhu sobotního přenosu se reportérka Naomi Schiffová společně s moderátorem Simonem Lazenbym a bývalým pilotem F1 Jensonem Buttonem pohybovali po paddocku a v živém vstupu pro kanál Sky Sports rozebírali aktuální dění.
V jednu chvíli ale kamera místo nich začala sledovat kolemjdoucí ženu v černém crop topu a krátkých šortkách a několik sekund se jí držela déle, než je v podobném vstupu obvyklé. Jakmile zmizela ze záběru, kamera se vrátila zpět a zachytila i mechanika stáje McLaren, který procházející ženu nevěřícně sledoval.
Na sociálních sítích pak bylo rychle jasno a celý moment se brzy stal virálním. Fanoušci si z celé situace dělali legraci, naráželi na to, že kameraman „na chvíli ztratil fokus“, a reakci mechanika označovali za „k nezaplacení“.
Pozornost se brzy stočila také k tomu, kdo vlastně byl onou ženou ve záběru. Fanoušci rychle odhalili, že jde o modelku a influencerku Ivanu Knöllovou, Chorvatku žijící na Floridě, která je známá mimo jiné z fotbalového šampionátu v Kataru, kde si v roce 2022 vysloužila přezdívku „nejvíce sexy fanynka“.
Samotná Knöllová, kterou na Instagramu sledují téměř tři miliony lidí, se k celé situaci postavila s nadhledem. Krátký klip sama pobaveně sdílela na svých sociálních sítích s popiskem: „No… bylo horko.“ V průběhu víkendu pak přidala i několik dalších snímků ze zákulisí F1, mimo jiné se šéfem Mercedesu Totem Wolffem nebo šéfem Red Bullu Laurentem Mekiesem.