Kameraman i mechanik zapomněli na práci. Virální záběry z Miami baví fanoušky

Autor:
  16:05
Formule 1 se po více než měsíční pauze vrátila Velkou cenou Miami. Vedle dění na samotném okruhu si však pozornost fanoušků tentokrát získal i zdánlivě nenápadný moment z paddocku. Během živého vysílání stanice Sky Sports totiž došlo k situaci, která na sociálních sítích nemohla zůstat bez povšimnutí.

V průběhu sobotního přenosu se reportérka Naomi Schiffová společně s moderátorem Simonem Lazenbym a bývalým pilotem F1 Jensonem Buttonem pohybovali po paddocku a v živém vstupu pro kanál Sky Sports rozebírali aktuální dění.

V jednu chvíli ale kamera místo nich začala sledovat kolemjdoucí ženu v černém crop topu a krátkých šortkách a několik sekund se jí držela déle, než je v podobném vstupu obvyklé. Jakmile zmizela ze záběru, kamera se vrátila zpět a zachytila i mechanika stáje McLaren, který procházející ženu nevěřícně sledoval.

Ivana Knöllová
Ivana Knöllová své vnady někdy předvádí víc než by chtěla (2023)
Ivana Knöllová to na tribuně rozjela, chorvatskému týmu to ale nepomohlo. (15. června 2024)
Ivana Knöllová, chorvatská fanynka
10 fotografií

Na sociálních sítích pak bylo rychle jasno a celý moment se brzy stal virálním. Fanoušci si z celé situace dělali legraci, naráželi na to, že kameraman „na chvíli ztratil fokus“, a reakci mechanika označovali za „k nezaplacení“.

Pozornost se brzy stočila také k tomu, kdo vlastně byl onou ženou ve záběru. Fanoušci rychle odhalili, že jde o modelku a influencerku Ivanu Knöllovou, Chorvatku žijící na Floridě, která je známá mimo jiné z fotbalového šampionátu v Kataru, kde si v roce 2022 vysloužila přezdívku „nejvíce sexy fanynka“.

Božská Ivana. Chorvatka na hraně zákona. Kdo je nejznámější fanynka v Kataru

Samotná Knöllová, kterou na Instagramu sledují téměř tři miliony lidí, se k celé situaci postavila s nadhledem. Krátký klip sama pobaveně sdílela na svých sociálních sítích s popiskem: „No… bylo horko.“ V průběhu víkendu pak přidala i několik dalších snímků ze zákulisí F1, mimo jiné se šéfem Mercedesu Totem Wolffem nebo šéfem Red Bullu Laurentem Mekiesem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Chelsea vs. NottinghamFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Chelsea vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 5.40
  • 4.40
  • 1.54
Cremonese vs. LazioFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Cremonese vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
4. 5. 18:30
  • 3.22
  • 3.26
  • 2.44
AS Řím vs. FiorentinaFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:AS Řím vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
4. 5. 20:45
  • 1.56
  • 4.32
  • 6.24
Everton vs. Manchester CityFotbal - 35. kolo - 4. 5. 2026:Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4. 5. 21:00
  • 6.75
  • 4.85
  • 1.47
Sevilla vs. Real SociedadFotbal - 34. kolo - 4. 5. 2026:Sevilla vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
4. 5. 21:00
  • 2.50
  • 3.42
  • 2.99
Carolina vs. PhiladelphiaHokej - - 5. 5. 2026:Carolina vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
5. 5. 01:00
  • 1.72
  • 4.22
  • 4.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Přerovská líheň nezastavuje. Do extraligy vyšle třetího gólmana za tři roky. Jak to?

Brankář Patrik Švančara povýšil z první ligy do extraligových Vítkovic.

Jako kdyby si otevřeli fabriku na brankáře. Hokejový Přerov opět vyšle z první ligy gólmana do extraligy. Ostatně tak, jak to bylo v posledních dvou sezonách pravidlem. Třiadvacetiletý Patrik...

4. května 2026  16:27

Kameraman i mechanik zapomněli na práci. Virální záběry z Miami baví fanoušky

Virální moment z Miami, kdy se kameraman i mechanik na chvíli přestali...

Formule 1 se po více než měsíční pauze vrátila Velkou cenou Miami. Vedle dění na samotném okruhu si však pozornost fanoušků tentokrát získal i zdánlivě nenápadný moment z paddocku. Během živého...

4. května 2026  16:05

Krejčíková se po vrací po zranění. Prozradila, že o problémy s kolenem nešlo

Barbora Krejčíková podává v prvním kole turnaje v Dubaji.

Tříměsíční pauza se blíží ke konci. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu laborovala s...

4. května 2026

ONLINE: Nottingham navyšuje vedení nad Chelsea, City narazí na Everton

Sledujeme online
Igor Jesus zvyšuje z penalty vedení Nottinghamu nad Chelsea.

Dva pondělní zápasy uzavírají program 35. kola fotbalové Premier League. Od 16 hodin hraje Chelsea proti Nottinghamu, ve 21 hodin se pak představí Manchester City na půdě Evertonu. Obě utkání...

4. května 2026  15:50

Vítězné salto v Madridu. Techniku Kosťukové ocenila i gymnastická legenda

Vítězství v Madridu oslavila Marta Kosťuková saltem vzad přímo na kurtu.

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková oslavila svůj životní triumf v Madridu nečekaným akrobatickým kouskem. Přímo na kurtu předvedla salto vzad, které okamžitě obletělo sociální sítě. A nezůstalo jen...

4. května 2026  15:12

Rulík staví tým pro MS. Šance pro mladíky a nová jména, omluvenek z NHL přibývá

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

4. května 2026  14:58

Barkov se vrací po zářijové operaci na led, Finové ho berou už na Švédské hry

Finský centr Aleksander Barkov.

V nominaci hokejistů Finska na Švédské hry v Ängelholmu je i kapitán Floridy Aleksander Barkov, který dovedl Panthers v minulých dvou letech k zisku Stanley Cupu. Kouč Antti Pennanen bude mít v útoku...

4. května 2026  14:46

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

F1 přilákala Messiho i Nadala. Které další sportovní hvězdy nechyběly v Miami?

Jon Rahm, Carlos Sainz a Rafael Nadal

Velká cena Miami patří k událostem, které každoročně přitahují nejvíce známých tváří. Ani letos tomu nebylo jinak a paddock na Floridě zaplnily mimo jiné i velké sportovní hvězdy. Koncentrace...

4. května 2026  14:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zraněný Chmelař vypadává z reprezentace, Rulíka ale přesvědčil. Šanci dostal Reichel

Jaroslav Chmelař v utkání proti Švédsku.

Hokejová reprezentace jen den po oznámení nominace na Švédské hry musí učinit jednu vynucenou změnu. Z kádru kvůli zranění vypadává útočník Jaroslav Chmelař, na trenéra Radima Rulíka však udělal...

4. května 2026  14:01

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.