Podle nizozemského deníku De Telegraaf kupující, který si přál zůstat v anonymitě, nezískal skutečný závodní úbor z olympijských jízd, ale jinou kombinézu. Aukční platforma společně s Nizozemským olympijským výborem následně uvedly, že šlo o „nedorozumění“. Status položky byl upraven z „nošený závodní úbor“ na obecnější „olympijská kombinéza“.
Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala
Navzdory této změně se vítěz aukce rozhodl transakci nerušit. Podle oficiálního vyjádření neměl problém s tím, že si Leerdamová svůj skutečný závodní oblek ponechá, a původní nabídku tak zachoval.
Velká část výtěžku z aukce navíc poputuje na podporu mládežnického bruslařského klubu v Pijnackeru, kde sedmadvacetiletá hvězda začínala. Právě i kvůli tomu se zúčastněné strany dohodly, že částka zůstane beze změny.
Do dražby se zapojili zájemci z několika zemí včetně Belgie, Německa nebo Spojených států, vítězná nabídka ale nakonec přišla z Nizozemska. V samotném klubu přitom tak vysokou částku vůbec nečekali. „Je to neskutečné. Byli jsme naprosto ohromeni,“ uvedla po aukci zástupkyně oddílu Jacqueline van Windenová s tím, že původní odhad byl přibližně desetkrát nižší.
Kombinéza od Leerdamové se stala jednoznačně nejžádanější položkou celé aukce, která celkově vynesla přes 275 tisíc eur (přibližně 6,7 milionu korun).