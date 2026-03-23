Kupec dal miliony za kombinézu od Leerdamové. Originál ale nezískal

Autor:
  13:05
Za podepsanou kombinézu Jutty Leerdamové padla v aukci částka blížící se pěti milionům korun. Podle původních informací právě v ní měla rychlobruslařka získat na hrách v Miláně zlato na trati 1 000 metrů a stříbro na pětistovce. Jenže krátce po skončení dražby vyšlo najevo, že realita je trochu jiná.
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová po dojezdu závodu na 1 000 metrů. Časem...

Rychlobruslařka Jutta Leerdamová po dojezdu závodu na 1 000 metrů. Časem 1:12,31 vytvořila nový olympijský rekord a vybojovala zlatou medaili. | foto: AP

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po vítězném závodě na 1000 metrů...
Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová se zlatou medailí ze závodu na 1000 metrů. (9....
Rychlobruslařka Jutta Leerdamová z Nizozemska se raduje po závodě na 1000 metrů...
35 fotografií

Podle nizozemského deníku De Telegraaf kupující, který si přál zůstat v anonymitě, nezískal skutečný závodní úbor z olympijských jízd, ale jinou kombinézu. Aukční platforma společně s Nizozemským olympijským výborem následně uvedly, že šlo o „nedorozumění“. Status položky byl upraven z „nošený závodní úbor“ na obecnější „olympijská kombinéza“.

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Navzdory této změně se vítěz aukce rozhodl transakci nerušit. Podle oficiálního vyjádření neměl problém s tím, že si Leerdamová svůj skutečný závodní oblek ponechá, a původní nabídku tak zachoval.

Velká část výtěžku z aukce navíc poputuje na podporu mládežnického bruslařského klubu v Pijnackeru, kde sedmadvacetiletá hvězda začínala. Právě i kvůli tomu se zúčastněné strany dohodly, že částka zůstane beze změny.

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Do dražby se zapojili zájemci z několika zemí včetně Belgie, Německa nebo Spojených států, vítězná nabídka ale nakonec přišla z Nizozemska. V samotném klubu přitom tak vysokou částku vůbec nečekali. „Je to neskutečné. Byli jsme naprosto ohromeni,“ uvedla po aukci zástupkyně oddílu Jacqueline van Windenová s tím, že původní odhad byl přibližně desetkrát nižší.

Kombinéza od Leerdamové se stala jednoznačně nejžádanější položkou celé aukce, která celkově vynesla přes 275 tisíc eur (přibližně 6,7 milionu korun).

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Šalková vs. QuevedováTenis - - 23. 3. 2026:Šalková vs. Quevedová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 6:6
  • 6.70
  • -
  • 1.10
Kolář vs. Moro CanasTenis - - 23. 3. 2026:Kolář vs. Moro Canas //www.idnes.cz/sport
23. 3. 14:30
  • 1.62
  • -
  • 2.18
Krumich vs. GillTenis - - 23. 3. 2026:Krumich vs. Gill //www.idnes.cz/sport
23. 3. 15:00
  • 2.18
  • -
  • 1.62
Muchová vs. EalaováTenis - Dvouhra - 4. kolo - 23. 3. 2026:Muchová vs. Ealaová //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:00
  • 1.24
  • -
  • 4.21
Gentzsch vs. ForejtekTenis - - 23. 3. 2026:Gentzsch vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:30
  • 2.53
  • -
  • 1.45
Kometa vs. PardubiceHokej - Čtvrtfinále - 23. 3. 2026:Kometa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:00
  • 3.63
  • 4.35
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

V Lize mistrů čtvrtfinále, doma tři prohry za týden. Amiel: Máme teď hlavy jinde

Kouč Nymburku Oren Amiel.

V Lize mistrů senzačně prošli mezi nejlepší osmičku, ale v domácí lize basketbalisté Nymburka už potřetí v řadě padli. To se jim stalo naposledy před třemi lety v semifinále play off s Opavou....

23. března 2026  13:06

Kupec dal miliony za kombinézu od Leerdamové. Originál ale nezískal

Rychlobruslařka Jutta Leerdamová po dojezdu závodu na 1 000 metrů. Časem...

Za podepsanou kombinézu Jutty Leerdamové padla v aukci částka blížící se pěti milionům korun. Podle původních informací právě v ní měla rychlobruslařka získat na hrách v Miláně zlato na trati 1 000...

23. března 2026  13:05

Krizi po zimní pauze trenér Chytrý neustál, na lavičce Artisu Brno končí i s asistenty

Trené Artisu Brno Jiří Chytrý.

U fotbalistů Artisu Brno skončil hlavní trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti Ivan Kopecký s Ondřejem Kušnírem. Čtvrtý tým druholigové tabulky to oznámil na klubovém webu. „Změnou na lavičce bychom...

23. března 2026  12:50

Rošáda v ženských reprezentacích. Kolomazník si vymění pozici se Zbořilem

Michal Kolomazník (vlevo) u české reprezentace žen končí a míří k výběru do 17...

Fotbalová reprezentace žen obměňuje realizační tým. Podle informací iDNES.cz končí u trenérky Jitky Klimkové asistent Michal Kolomazník. Nahradí ho Miroslav Zbořil, dosavadní trenér ženského...

23. března 2026  12:46

Sestoupí Tottenham? V Anglii řeší trenéra, Kinský nechytal ani přes operaci Vicaria

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem. V pozadí český...

Když se objevily zprávy o plánované operaci kýly Guglielma Vicaria, italské jedničky fotbalistů Tottenhamu, někteří fanoušci napnutě očekávali: Znamená to šanci pro Antonína Kinského? Ne. V nedělním...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  12:18

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Příručka pro fanouška na šampionát v Praze. Osvěžte si krasobruslařská pravidla

Sourozenci Mrázkovi předvádějící dynamický volný tanec. (11. února 2026)

Mistrovství světa v krasobruslení se vrací do Prahy po dlouhých 33 letech. Ať už se chystáte na tento sportovní svátek dorazit osobně do O₂ areny, nebo budete světovou špičku sledovat jen v...

23. března 2026  12:14

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Mistrovství světa v krasobruslení se po dlouhých 33 letech vrací do české metropole. Od 24. do 29. března 2026 se pražská O2 arena stane domovem světové elity. Fanoušci se mohou těšit na čerstvé...

23. března 2026  12:10

Ptáčkův pozoruhodný příběh: přes esport a fotbal v Irsku až po koučink finančníků

Premium
Vojtěch Ptáček, Treaty United (2025)

Na to, že je Vojtěchu Ptáčkovi teprve pětadvacet, toho už stihl požehnaně. Vystudoval psychologii. Stal se profíkem v hraní počítačových her. Jako mentální kouč radí špičkovým obchodníkům s akciemi....

23. března 2026

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Hráči Sigmy slaví s fanoušky ve Švýcarsku postup do osmifinále Konferenční ligy.

To porovnání působí až úsměvně. Když před rokem hrála fotbalová Sigma čtvrtfinále domácího poháru na hřišti pražské Slavie, v sektoru hostí ji podporovalo 25 fanoušků. Minulý týden se jich do 830...

23. března 2026  11:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poborský zaběhl při maratonu v Římě rekord. Hodil by se vozík, žertoval v cíli

Karel Poborský zaběhl osobní rekord při maratonu v Římě.

Doma už má bronz a stříbro z mistrovství Evropy, teď Karel Poborský svou sbírku rozšířil o další medaili. Legenda českého fotbalu si ji z Říma přivezla za účast v maratonském běhu, který navíc...

23. března 2026  11:01

Česká vlajka zase tančila. Medaile atletů na světovém šampionátu nejsou náhoda

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

Od našeho zpravodaje v Polsku Chvilku to trvalo, než doputovala tam, kam má. Česká vlajka vhozená z publika se po sobotním finále čtvrtkařek v Toruni dostala do rukou Haiťanky Wadeline Venloghové, která si ji nechápavě...

23. března 2026  10:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.