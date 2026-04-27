Leerdamová, která na letošních zimních olympijských hrách v Itálii získala zlatou a stříbrnou medaili, se s číslem 33 zapojila do charitativního turnaje, který se ve formátu pět na pět hrál v Los Angeles.
Spolu s dalšími influencery a známými osobnostmi nastoupila ve žlutém týmu. Ten si říkal Avengers a nakonec celý turnaj vyhrál. Akce vynesla 15 tisíc dolarů, tedy zhruba 311 tisíc korun. Peníze poputují na konto neziskové organizace Feed My Starving Children, která distribuuje jídlo dětem v nouzi.
„Děkuji, že jsem toho mohla být součástí,“ napsala Leerdamová k sérii fotografií na instagramu.
Nizozemská rychlobruslařka patří mezi nejsledovanější sportovkyně současnosti. Na olympiádě v Itálii ovládla závod na 1000 metrů a na pětistovce získala stříbro. Úspěšná byla už na hrách v Pekingu v roce 2022, odkud si z kilometrové trati odvezla stříbrnou medaili. Ve stejném roce se navíc stala mistryní světa ve sprintu i v týmové soutěži.
Pozornost ale nepřitahuje jen sportovními výkony. Na sociálních sítích ji sledují miliony fanoušků a magazín Forbes ji letos zařadil do žebříčku 30 under 30, který oceňuje výrazné osobnosti mladší třiceti let.