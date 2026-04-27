Fotbal pro dobrou věc. Leerdamová se v LA zapojila do charitativního turnaje

Autor:
  16:06
Nizozemská rychlobruslařská šampionka Jutta Leerdamová si v Los Angeles vyzkoušela týmový sport. Na ledové dráze je zvyklá sbírat medaile, tentokrát však oblékla fotbalový dres a nastoupila do charitativního utkání. A ani z něj neodcházela s prázdnou.
Jutta Leerdamová během charitativního fotbalového utkání v Los Angeles

Jutta Leerdamová během charitativního fotbalového utkání v Los Angeles | foto: Profimedia.cz

Jutta Leerdamová (vlevo) s týmem Avengers během charitativního fotbalového...
Jutta Leerdamová s vítězným týmem během charitativního fotbalového utkání v Los...
Jutta Leerdamová (třetí zprava) s vítězným týmem během charitativního...
Jutta Leerdamová (vpravo) s týmem Avengers během charitativního fotbalového...
10 fotografií

Leerdamová, která na letošních zimních olympijských hrách v Itálii získala zlatou a stříbrnou medaili, se s číslem 33 zapojila do charitativního turnaje, který se ve formátu pět na pět hrál v Los Angeles.

Spolu s dalšími influencery a známými osobnostmi nastoupila ve žlutém týmu. Ten si říkal Avengers a nakonec celý turnaj vyhrál. Akce vynesla 15 tisíc dolarů, tedy zhruba 311 tisíc korun. Peníze poputují na konto neziskové organizace Feed My Starving Children, která distribuuje jídlo dětem v nouzi.

Jutta Leerdamová (třetí zprava) s vítězným týmem během charitativního fotbalového utkání v Los Angeles

„Děkuji, že jsem toho mohla být součástí,“ napsala Leerdamová k sérii fotografií na instagramu.

Nizozemská rychlobruslařka patří mezi nejsledovanější sportovkyně současnosti. Na olympiádě v Itálii ovládla závod na 1000 metrů a na pětistovce získala stříbro. Úspěšná byla už na hrách v Pekingu v roce 2022, odkud si z kilometrové trati odvezla stříbrnou medaili. Ve stejném roce se navíc stala mistryní světa ve sprintu i v týmové soutěži.

Pozornost ale nepřitahuje jen sportovními výkony. Na sociálních sítích ji sledují miliony fanoušků a magazín Forbes ji letos zařadil do žebříčku 30 under 30, který oceňuje výrazné osobnosti mladší třiceti let.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.