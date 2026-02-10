Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu rozplakala a řasenka se jí roztekla po tváři.
Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové. Emocemi nešetřil, historický rekord a olympijské zlato prožíval viditelně dojatě. | foto: AP

Leerdamová překonala olympijský rekord a propukla v pláč. Přítelkyně boxera a influencera Jakea Paula měla své zlato a na Instagram se jí hrnuli další sledující, kde jich má momentálně přes 5,6 milionu.

A na to zřejmě čekal nizozemský maloobchodní řetězec Hema. Jen půl hodiny poté, co zlaté Leerdamové slzy poničily makeup stékající po tváři, přišel se svou reklamou.

Pozornost patřila i jemu. Jake Paul prožíval zlatý závod Leerdamové po svém

„Naprosto to chápeme, Jutto. Také jsme seděli na gauči a utírali si slzy,“ píše řetězec v bleskovém tweetu na síti X.

A přidává obrázek voděodolné oční linky s popiskem: „Také odolná proti slzám radosti.“

„Naprosto skvělé a zábavné,“ zhodnotili tah obchodu marketéři pro web Telegraaf. „Myslím, že to bylo připravené, protože se dalo předvídat, že se řasenka rozteče,“ řekl jeden z nich, Ernst-Jan Smits.

Jake Paul bude fandit hvězdné snoubence. Natočili spolu vzkaz pro své budoucí děti

Mluvčí společnosti listu popřel, že by reklama byla připravená předem. Dodal, že firma okolnímu dění věnuje pozornost. „Náš tým brainstorminguje a naše komunikační linie jsou tak krátké, že můžeme jednat okamžitě,“ řekl.

Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem

Jak list dodává, marketingový tým měl i štěstí v tom, že zmíněné oční linky byly v té době ve slevě.

Web hln.be připomíná v té souvislosti, že podobně Hema bodovala už loni po návštěvě amerického prezidenta Trumpa, který se během summitu NATO ubytoval u nizozemského krále. Odstraňovač skvrn tehdy inzerovali s popiskem: „Máte na královské peřině oranžové skvrny?“

