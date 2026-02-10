Leerdamová překonala olympijský rekord a propukla v pláč. Přítelkyně boxera a influencera Jakea Paula měla své zlato a na Instagram se jí hrnuli další sledující, kde jich má momentálně přes 5,6 milionu.
A na to zřejmě čekal nizozemský maloobchodní řetězec Hema. Jen půl hodiny poté, co zlaté Leerdamové slzy poničily makeup stékající po tváři, přišel se svou reklamou.
„Naprosto to chápeme, Jutto. Také jsme seděli na gauči a utírali si slzy,“ píše řetězec v bleskovém tweetu na síti X.
A přidává obrázek voděodolné oční linky s popiskem: „Také odolná proti slzám radosti.“
„Naprosto skvělé a zábavné,“ zhodnotili tah obchodu marketéři pro web Telegraaf. „Myslím, že to bylo připravené, protože se dalo předvídat, že se řasenka rozteče,“ řekl jeden z nich, Ernst-Jan Smits.
Mluvčí společnosti listu popřel, že by reklama byla připravená předem. Dodal, že firma okolnímu dění věnuje pozornost. „Náš tým brainstorminguje a naše komunikační linie jsou tak krátké, že můžeme jednat okamžitě,“ řekl.
Jak list dodává, marketingový tým měl i štěstí v tom, že zmíněné oční linky byly v té době ve slevě.
Web hln.be připomíná v té souvislosti, že podobně Hema bodovala už loni po návštěvě amerického prezidenta Trumpa, který se během summitu NATO ubytoval u nizozemského krále. Odstraňovač skvrn tehdy inzerovali s popiskem: „Máte na královské peřině oranžové skvrny?“