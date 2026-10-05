Čtvrfinálový duel probíhal zdánlivě normálně. To až do momentu, kdy si jednadvacetiletá japonská judistka Rin Maedová vyhrnula rukáv a upozornila rozhodčí na zranění. Nad zápěstím měla být podle BBC jasně patrná stopa po kousnutí, které jí měla v zápalu boje způsobit Tang Jing.
Rozhodčí bizarní zákrok čínské reprezentantky vyhodnotili jako nesportovní chování a jednatřicetiletou čtyřnásobnou medailistku z Asijských her diskvalifikovali. Číňanka s verdiktem prý zpočátku nesouhlasila, nakonec si však se soupeřkou podala ruku a opustila tatami. Po zápase odmítla mluvit s novináři.
Rin Maedová díky diskvalifikaci postoupila dál a turnaj nakonec ovládla. Ve finále porazila Kazachstánku Ažar Aschatovou a získala zlatou medaili.
Trenérka vítězky Maki Tsukadaová později uvedla, že poranění její svěřenkyně bylo patrné na první pohled. „Vypadalo to, že zápěstí bude opravdu krvácet a stopu po kousnutí označila za „velmi jasnou a zřetelnou“.
Sama Maedová brala nezvyklý incident s nadhledem. „Není to něco, co by se stávalo příliš často,“ řekla.