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Judistku z turnaje vyřadil bizarní zákrok. Tohle se moc nestává, reagovala soupeřka

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  16:00

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Tang Jing v roce 2023 získala stříbrnou medaili na Asijských hrách. | foto: Profimedia.cz

Čínská judistka Tang Jing skončila na probíhajících Asijských hrách dříve, než si přála. Nešlo však o senzační prohru se slabší soupeřkou. Závodnice v kategorii do 70 kilogramů byla ve čtvrtfinále diskvalifikována poté, co podle rozhodčích kousla svou japonskou soupeřku do ruky.

Čtvrfinálový duel probíhal zdánlivě normálně. To až do momentu, kdy si jednadvacetiletá japonská judistka Rin Maedová vyhrnula rukáv a upozornila rozhodčí na zranění. Nad zápěstím měla být podle BBC jasně patrná stopa po kousnutí, které jí měla v zápalu boje způsobit Tang Jing.

Rozhodčí bizarní zákrok čínské reprezentantky vyhodnotili jako nesportovní chování a jednatřicetiletou čtyřnásobnou medailistku z Asijských her diskvalifikovali. Číňanka s verdiktem prý zpočátku nesouhlasila, nakonec si však se soupeřkou podala ruku a opustila tatami. Po zápase odmítla mluvit s novináři.

Rin Maedová díky diskvalifikaci postoupila dál a turnaj nakonec ovládla. Ve finále porazila Kazachstánku Ažar Aschatovou a získala zlatou medaili.

Trenérka vítězky Maki Tsukadaová později uvedla, že poranění její svěřenkyně bylo patrné na první pohled. „Vypadalo to, že zápěstí bude opravdu krvácet a stopu po kousnutí označila za „velmi jasnou a zřetelnou“.

Sama Maedová brala nezvyklý incident s nadhledem. „Není to něco, co by se stávalo příliš často,“ řekla.

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