Jsem svobodná a chci randit. Americká sáňkařka bere olympiádu po svém

David Chuchma
  8:01
Do Itálie nepřijela jen bojovat o medaile. Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová bere zimní olympiádu v Miláně a Cortině také jako šanci užít si život mimo trať. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka se netají tím, že je svobodná – a že by se nebránila randění přímo během her. Klidně i s někým z hlediště.
Sophia Kirkbyová

Sophia Kirkbyová | foto: ČTK

Americká sáňkařka Sophia Kirkby.
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová.
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová závodí společně s reprezentační kolegyní...
Americká sáňkařka Sophia Kirkbyová závodí společně s reprezentační kolegyní...
5 fotografií

„Jsem single a přijde mi to jako ideální příležitost potkat nové lidi. Olympiáda je jedinečné místo,“ říká otevřeně.

Vedle sportovních ambicí má jasno i v tom, že volné chvíle nechce trávit zavřená na pokoji. I proto plánuje být aktivní na seznamovacích aplikacích i sociálních sítích.

Láska na olympiádě. Podívejte se, kteří sportovci v Itálii tvoří pár

Fanouškům slibuje pohled do zákulisí olympijské vesnice i do svého nabitého programu v Cortině. „Ukážu vám chaos, radost i nečekané momenty. A kdo ví, třeba tu potkám lásku života,“ vzkázala s nadsázkou na Instagramu, kde celý nápad prezentuje jako vlastní reality show.

Pod pěti kruhy se představuje vůbec poprvé. Do soutěže zasáhla ve středu, kdy jsou na programu jízdy sáňkařských dvojic. V sobotu navíc přijde Valentýn – a i ten podle ní dává celé situaci zvláštní symboliku. „Načasování je dokonalé,“ dodává s úsměvem.

sophia.kirkby

@jakepates I’ll take the wheel. Consider it scheduled.

#valentine #valentinesday #olympics #milanocortina2026 #love

10. února 2026 v 17:04, příspěvek archivován: 11. února 2026 v 12:19
oblíbit odpovědět uložit

Pokud jde o možné nápadníky, mezi sportovci už prý příliš možností nevidí.

„V sáňkování se všichni známe. Bobisty už nechci, skeletonisté jsou většinou zadaní. Curling si spojuju s tím, že tam mají všichni děti,“ žertuje. „Takže pokud to nevyjde s olympionikem, fanoušci mají šanci.“

Kromě sportu má i netradiční koníček – věnuje se hrnčířství a sama vyrábí odznáčky s olympijskými motivy.

sophia.kirkby

#pintradingqueen

#olympics #milanocortina2026 #luge #lugemico26

2. února 2026 v 21:15, příspěvek archivován: 11. února 2026 v 12:38
oblíbit odpovědět uložit
Výsledky

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Eva Adamczyková na ZOH 2026: kdy jede závod ve snowboardcrossu a kde ho sledovat

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....

Další velmi očekávanou disciplínou na olympiádě v Miláně a Cortině je snowboardcross. V něm je českou hvězdou Eva Adamczyková (dříve Samková). Ve sbírce má dvě medaile z předchozích her a ráda by...

12. února 2026

Těžko zastavitelný kolos. Podívejte se, jaké kanadské hvězdy nastoupí proti Čechům

Connor McDavid (číslo 97) se raduje z vítězné trefy proti Američanům.

V Miláně cílí na zlato. A když si projdete soupisku, rychle pochopíte, že zcela oprávněně. Kanada přivezla na olympijský turnaj mimořádně našlapaný výběr, jedno slovutné jméno střídá druhé. Podívejte...

12. února 2026  7:40

6. den ZOH 2026 ONLINE: Ledecká pojede super-G, odpoledne Sáblíková a hokejisti

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo pokračují šestým dnem a během nabitého programu se představí i řada Čechů. Ester Ledeckou čeká po nepovedeném představení v paralelním obřím slalomu...

12. února 2026  7:30

Poezie, euforie, ale i obavy. Ledeckou a spol. čeká ikonická sjezdovka Tofane

Pohled na sjezdovku Olimpia delle Tofane v Cortině d’Ampezzo, kde o medaile...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když se zeptáte sjezdařů, jaká je pro ně nejslavnější sjezdovka, odpověď bývá jednoznačná: Kitzbühel se svým pověstným Hahnenkammem. Mezi ženami padá víc variant. Je tu rychlé Lake Louise, Ga-Pa a...

12. února 2026  6:40

ONLINE: Česko - Kanada. Hokejisté vstupují do olympiády, čeká je obrovský favorit

Tomáš Hertl doráží puk před Lukášem Dostálem, situaci sledují Radko Gudas,...

To, na co fanoušci dlouhé roky čekali, je konečně tady. Čeští hokejisté vstupují do olympijského turnaje, hned na úvod je čeká největší favorit. Od 16.40 vyzvou našlapaný tým Kanady, pokusí se o...

12. února 2026

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

12. února 2026

Soukalová: Měla jsem si dát během kariéry pauzu. Ale kdy? Je to začarovaný kruh

Premium
Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vzala lyže a objela okruh vytyčený pro olympijský vytrvalostní závod biatlonistek. Všimla si jí někdejší velká sokyně v bitvě o velký glóbus Marie Dorinová-Habertová, pracující pro francouzskou...

12. února 2026

5. den ZOH 2026: Vinklárková má životní výsledek, Zabystřan senzaci nezopakoval

Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Pátý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se čeští sportovci představili v pěti různých disciplínách. Biatlonistka Tereza Vinklárková zajela ve vytrvalostním závodě životní...

11. února 2026  23:44

Taschlerovi na 15. místě, Mrázkovi hned za nimi. Oba páry zklamalo bodování

Olympijští reprezentanti v krasobruslení Natálie a Filip Taschlerovi. (11....

Francouzský krasobruslař Guillaume Cizeron obhájil olympijské zlato v tancích, tentokrát triumfoval s partnerkou Laurence Fournierovou Beaudryovou. Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi si v Miláně...

11. února 2026  23:40

Plíšková kvůli zranění kolene vzdala derby s Muchovou, Kopřiva je ve čtvrtfinále

Karolína Muchová hraje bekhend v osmifinále Australian Open.

České derby mezi Karolínou Muchovou a Karolínou Plíškovou v osmifinále tenisového turnaje v Dauhá skončilo skrečí bývalé světové jedničky Plíškové. Rodačka z Loun, která se na okruh WTA vrací po...

11. února 2026  23:16

City se přiblížili Arsenalu, Wolves i s Krejčím remizovali v Nottinghamu

11. února 2026  23:11

Těsná porážka. Souboj českých curlerů s Američany rozhodl až poslední kámen

11. února 2026  22:23

