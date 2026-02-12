„Jsem single a přijde mi to jako ideální příležitost potkat nové lidi. Olympiáda je jedinečné místo,“ říká otevřeně.
Vedle sportovních ambicí má jasno i v tom, že volné chvíle nechce trávit zavřená na pokoji. I proto plánuje být aktivní na seznamovacích aplikacích i sociálních sítích.
Fanouškům slibuje pohled do zákulisí olympijské vesnice i do svého nabitého programu v Cortině. „Ukážu vám chaos, radost i nečekané momenty. A kdo ví, třeba tu potkám lásku života,“ vzkázala s nadsázkou na Instagramu, kde celý nápad prezentuje jako vlastní reality show.
Pod pěti kruhy se představuje vůbec poprvé. Do soutěže zasáhla ve středu, kdy jsou na programu jízdy sáňkařských dvojic. V sobotu navíc přijde Valentýn – a i ten podle ní dává celé situaci zvláštní symboliku. „Načasování je dokonalé,“ dodává s úsměvem.
Pokud jde o možné nápadníky, mezi sportovci už prý příliš možností nevidí.
„V sáňkování se všichni známe. Bobisty už nechci, skeletonisté jsou většinou zadaní. Curling si spojuju s tím, že tam mají všichni děti,“ žertuje. „Takže pokud to nevyjde s olympionikem, fanoušci mají šanci.“
Kromě sportu má i netradiční koníček – věnuje se hrnčířství a sama vyrábí odznáčky s olympijskými motivy.