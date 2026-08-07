Sérii snímků z posledních týdnů zveřejnila Vonnová ve středu na Instagramu a připojila k nim jednoduchý vzkaz: „Jsem pořád v pohybu.“ Fotografie její slova dokonale vystihují.
Na jednom ze záběrů vyrazila v červených bikinách na paddleboard. Na dalším zapózovala na pláži v záchranné vestě.
Trojnásobná olympijská medailistka přidala také snímek z jízdy na motocyklu nebo selfie ve sportovním oblečení, čímž připomněla, že ani během dovolené nezanedbává cvičení. Post pak uzavřel pohled na životopisné knihy připravené k podpisu.
Příspěvek rychle zaplavily obdivné komentáře. Fanoušci ocenili nejen její formu, ale především pokrok, který od únorového pádu udělala.
Rekonvalescence ale zdaleka není u konce. V červenci během předávání sportovních cen ESPY 2026 přiznala, že léčba postupuje velmi pomalu.
„I samotná chůze je pro mě pořád opravdu náročná. Kotník mám stále zlomený,“ uvedla. Téměř tři a půl měsíce se navíc nedokázala pohybovat bez pomoci. „Když jsem se konečně zvládla projít sama, bylo to pro mě velmi emotivní,“ popsala.
Na podzim by měla Vonnovou podle dřívějších informací čekat ještě šestá operace. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být poslední.