Schlörbová má na svých závodních bruslích vytisknutá některá prohlášení jako například „Nenávist není názor“ či „Diskriminace je zločin“. Píše deník Bild.
Rychlobruslařka se domnívala, že citáty se shodovaly s hodnotami MOV a olympijských her. Olympijský výbor byl ale jiného názoru a argumentoval porušením článku 50 Olympijské charty.
„Musí to být zcela bez politických myšlenek, během soutěže nesmíte dělat žádná politická prohlášení,“ vysvětlila sportovkyně. MOV jí rovněž nepovolil prosté přelepení nápisů na rychlobruslařských botách.
Schlörbová ale o možnost startu nepřijde. Na možný zákaz bruslí se připravovala s předstihem a když jí stanovisko MOV potvrdil německý svaz, pořídila si nové nože.
Ty jsou vyvedeny s designem mapy světa a nápisem „Respect“. Ten už olympijskému výboru nevadí.