Rychlobruslařce zakázali její brusle. Podle olympijského výboru porušila chartu

Autor:
  16:08
Německá rychlobruslařka Josephine Schlörbová nesmí na olympijských hrách závodit ve svých obvyklých bruslích. Mezinárodní olympijský výbor to zdůvodnil porušením Olympijské charty, které stanoví, že během soutěží jsou zakázána politická prohlášení.

Německé rychlobruslařce Josephine Schlörbové zakázal Mezinárodní olympijský výbor závodit v jejích bruslích. Kvůli nápisům odporujícím olympijské chartě. (snímek z roku 2024) | foto: ČTK

Schlörbová má na svých závodních bruslích vytisknutá některá prohlášení jako například „Nenávist není názor“ či „Diskriminace je zločin“. Píše deník Bild.

Rychlobruslařka se domnívala, že citáty se shodovaly s hodnotami MOV a olympijských her. Olympijský výbor byl ale jiného názoru a argumentoval porušením článku 50 Olympijské charty.

Barvy olympijských kruhů? Rychlobruslaři v testu pohořeli, uspěla jen česká hvězda

„Musí to být zcela bez politických myšlenek, během soutěže nesmíte dělat žádná politická prohlášení,“ vysvětlila sportovkyně. MOV jí rovněž nepovolil prosté přelepení nápisů na rychlobruslařských botách.

Schlörbová ale o možnost startu nepřijde. Na možný zákaz bruslí se připravovala s předstihem a když jí stanovisko MOV potvrdil německý svaz, pořídila si nové nože.

Ty jsou vyvedeny s designem mapy světa a nápisem „Respect“. Ten už olympijskému výboru nevadí.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Forejtek vs. BroskaTenis - - 4. 2. 2026:Forejtek vs. Broska //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Zlín vs. JičínHázená - 17. kolo - 4. 2. 2026:Zlín vs. Jičín //www.idnes.cz/sport
4. 2. 17:00
  • 2.74
  • 7.82
  • 1.67
Handball Brno vs. DuklaHázená - 17. kolo - 4. 2. 2026:Handball Brno vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
4. 2. 17:00
  • 1.84
  • 7.65
  • 2.38
Zubří vs. StrakoniceHázená - 17. kolo - 4. 2. 2026:Zubří vs. Strakonice //www.idnes.cz/sport
4. 2. 18:00
  • 1.02
  • 17.20
  • 18.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Bejlek poprvé ve čtvrtfinále. V Abú Zabí vyřadila i Ostapenkovou

Sára Bejlek se hecuje v prvním kole Australian Open.

Dvacetiletá tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Abú Zabí 24. hráčku světa Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 6:4, 6:3 a postoupila poprvé na turnaji kategorie WTA 500 do čtvrtfinále. Linda...

4. února 2026  14:01,  aktualizováno  16:13

Rychlobruslařce zakázali její brusle. Podle olympijského výboru porušila chartu

Německé rychlobruslařce Josephine Schlörbové zakázal Mezinárodní olympijský...

Německá rychlobruslařka Josephine Schlörbová nesmí na olympijských hrách závodit ve svých obvyklých bruslích. Mezinárodní olympijský výbor to zdůvodnil porušením Olympijské charty, které stanoví, že...

4. února 2026  16:08

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

Šampionky v ráži: Vrátí se Serena? Naomi jako včelařka. A jsme zvířátka v zoo?

Bývalé elitní tenistky (zleva) Lucie Šafářová, Klára Koukalová a Andrea Sestini...

Dříve samy náležely k hvězdám tenisového cirkusu, teď o něm Klára Koukalová, Lucie Šafářová a Andrea Hlaváčková zvesela a poutavě vyprávějí v novém televizním pořadu KANÁR+ na stanici CANAL+ Sport. O...

4. února 2026  15:46

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Raper Snoop Dogg nesl pochodeň. Od olympioniků dostal titul a svezl se na rolbě

Americký raper Snoop Dogg se na olympijském ledě svezl na rolbě. (3. února 2026)

Populární americký rapper Snoop Dogg oživil olympijskou atmosféru v Miláně. Ve středu se zařadil mezi osobnosti, které v rámci štafety přiblížily pochodeň ke stadionu San Siro. Zároveň se po úspěšném...

4. února 2026  14:26

Čtyři olympiády a dost. Snowboardistka Pančochová vsadí výhradně na freeride

Šárka Pančochová během kvalifikace ženského big airu na olympijských hrách v...

Účastnice čtyř olympijských her Šárka Pančochová se už nechystá na snowboardu závodit v olympijských disciplínách a bude se naplno věnovat freeridu, jízdě ve volném terénu a hlubokém sněhu....

4. února 2026  14:18

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.

Ta slova začátkem týdne rozproudila vášnivé diskuse. Gianni Infantino, prezident FIFA, otevřeně podpořil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Šéf českého fotbalu David Trunda však oponuje: „Musíme...

4. února 2026  14:13

Pohár je super, ale medaile z ligy je ještě lepší. Zlatá Halátková vyhlíží další kov

Křídelnice Tereza Halátková z SBŠ Ostrava se snaží dostat ke koši přes Michaelu...

Z basketbalistkami USK Praha se v letech 2021 a 2022 radovala z mistrovských titulů. Od roku 2023 křídelnice Tereza Halátková patří k oporám SBŠ Ostrava. A minulý týden se dočkala historického...

4. února 2026  14:11

Ups, upadl jsem s ohněm. A došlo i na útěk před policií. Zimní hry potřetí v Itálii

Naposledy na otevřeném kluzišti. Tak se krasobruslilo v Cortině 1956. Na...

Už brzy to vypukne. Na kalendáři bude 6. únor, na ploše legendárního stadionu San Siro nastoupí sportovci z 93 zemí a v číši se rozhoří olympijský oheň. Potřetí hostí Itálie zimní hry, opět v roce se...

4. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Německá skokanka zamířila na svou třetí olympiádu. Playboy si ji vybral na titulku

Německá skokanka na lyžích Juliane Seyfarthová (leden 2026)

Německá skokanka na lyžích Juliane Seyfarthová prožívá mimořádné období. Zkušená reprezentantka se potřetí v kariéře kvalifikovala na olympijské hry a zároveň se objevila na titulní straně magazínu...

4. února 2026  13:43

Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku

Kouč Chelsea Liam Rosenior během utkání s Arsenalem v semifinále Ligového...

Stačí si poslechnout pár jeho rozhovorů a hned poznáte, že minimálně co se týče mediální prezentace, není Liam Rosenior úplně tradičním trenérem. Všechno do hloubky analyzuje, takže mu často trvá...

4. února 2026  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.