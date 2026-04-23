Klinsmann si při ošklivé srážce poranil páteř, podstoupil náročnou operaci

Autor:
  17:36
Chvíle absolutní hrůzy zažili hráči i diváci během sobotního zápasu italské Ceseny proti Palermu. Brankář Jonathan Klinsmann zůstal po srážce s dalším hráčem ležet na zemi a vážně si poranil páteř. Z těžkého zranění se nyní zotavuje, podstoupil náročnou operaci.
Zranění brankáře Jonathana Klinsmanna během zápasu Cesena - Palermo. | foto: Profimedia.cz

9 fotografií

Devětadvacetiletý gólman se zranil v nastaveném čase utkání Serie B na hřišti Palerma, kde Cesena prohrála 0:2. Po srážce se soupeřem musel být ze hřiště odnesen na nosítkách. Lékařská vyšetření následně odhalila nejen tržnou ránu na hlavě, ale především zlomeninu prvního krčního obratle a vážné poškození vazů v oblasti krku.

Ve středu úspěšně podstoupil Klinsmann operaci na klinice v německém Heidelbergu. Podle deníku The Athletic šlo o komplikovaný zákrok, který si vyžádala závažnost zranění.

Sám brankář se fanouškům ozval v pondělí prostřednictvím instagramu, kde potvrdil, že pro něj sezona předčasně skončila.

„Během zápasu jsem utrpěl zlomeninu obratle, která mě na nějakou dobu vyřadí ze hry,“ uvedl Klinsmann. Zároveň poděkoval zdravotníkům v Palermu, fanouškům a také své rodině a přátelům za podporu v těžkých chvílích. Spoluhráčům pak popřál hodně štěstí v boji o play-off. „Uvidíme se brzy,“ zakončil svůj vzkaz.

Klinsmann se narodil v Mnichově, ale velkou část dětství strávil v Kalifornii. Je synem slavného německého fotbalisty a trenéra Jürgena Klinsmanna. V této sezoně patřil k důležitým postavám Ceseny, která usiluje o návrat do Serie A.

Na kontě má 35 startů a jeho tým se momentálně drží na osmém místě, které zajišťuje účast v postupové baráži.

Klinsmann si při ošklivé srážce poranil páteř, podstoupil náročnou operaci

