A rozhodně nemusel být zklamaný. Sparťanský útočník se na fotografiích pochlubil několika úlovky a ukázal, jak tráví volnější dny mimo fotbalové hřiště.
Právě od Brunese se po letním příchodu na Letnou čekalo hodně. Norský útočník měl navázat na své předchozí střelecké výkony z Polska, v lize se ovšem zatím prosadil jenom jednou. Jeho trefa přišla doma proti Zlínu. V posledním domácím klání na Letné však pomohl Spartě k vítězství nad Jabloncem, když přihrával na vítězný gól Josimara Álcocera.
Gólově blízko byl také v domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem. Brunes sice dostal míč do sítě, jeho radost ale netrvala dlouho. Rozhodčí po zásahu VAR odhalili těsný ofsajd a branka nakonec neplatila.
Zatímco Haalandův bratranec na další ligovou trefu čeká, Sparta se před reprezentační pauzou dostala na vítěznou vlnu. Vyhrála čtyři zápasy v řadě, nejprve dala pět gólů v MOL Cupu Žižkovu, poté si doma po výsledku 2:0 poradila s Jabloncem a následně za tři body do tabulky zvládla také dva venkovní duely. Priskeho svěřenci vyhráli 4:1 na půdě Araratu-Armenia v úvodním střetnutí Evropské ligy a spokojeni mohli být také po výsledku 3:0 v Olomouci.
Rybaření tak přišlo v pravý čas. Brunes si může na několik dní od fotbalu odpočinout, užít si norskou přírodu a do Prahy se vrátit s novou energií. A kdo ví, třeba mu právě tento relax pomůže najít střeleckou pohodu, kterou by on i celá Sparta uvítali.