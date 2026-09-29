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Brunes v Norsku odpočíval s prutem a pochlubil se úlovkem. Chytí i formu?

Autor:
  11:02
Jonatan Braut Brunes během reprezentační přestávky vyrazil na ryby.

Jonatan Braut Brunes během reprezentační přestávky vyrazil na ryby. | foto: Instagram/ @jonatanbrunes

Jonatan Braut Brunes, nová posila Sparty, se trefil do sítě Lyonu, jenže...
Zleva Jonatan Braut Brunes slaví s Josimarem Alcócerem (Sparta) gól proti...
Jonatan Brunes se raduje ze svého prvního gólu za Spartu.
Sparťanský útočník Jonatan Braut Brunes během utkání se Zlínem.
8 fotografií
Reprezentační přestávka nabízí fotbalistům vítanou možnost na chvíli vypnout od každodenního kolotoče. Jonatan Braut Brunes ji využil po norském způsobu. Vzal prut, vyrazil k vodě a o své rybářské výpravě dal vědět na sociálních sítích.

A rozhodně nemusel být zklamaný. Sparťanský útočník se na fotografiích pochlubil několika úlovky a ukázal, jak tráví volnější dny mimo fotbalové hřiště.

Právě od Brunese se po letním příchodu na Letnou čekalo hodně. Norský útočník měl navázat na své předchozí střelecké výkony z Polska, v lize se ovšem zatím prosadil jenom jednou. Jeho trefa přišla doma proti Zlínu. V posledním domácím klání na Letné však pomohl Spartě k vítězství nad Jabloncem, když přihrával na vítězný gól Josimara Álcocera.

Gólově blízko byl také v domácím utkání 3. předkola Ligy mistrů s Lyonem. Brunes sice dostal míč do sítě, jeho radost ale netrvala dlouho. Rozhodčí po zásahu VAR odhalili těsný ofsajd a branka nakonec neplatila.

Zatímco Haalandův bratranec na další ligovou trefu čeká, Sparta se před reprezentační pauzou dostala na vítěznou vlnu. Vyhrála čtyři zápasy v řadě, nejprve dala pět gólů v MOL Cupu Žižkovu, poté si doma po výsledku 2:0 poradila s Jabloncem a následně za tři body do tabulky zvládla také dva venkovní duely. Priskeho svěřenci vyhráli 4:1 na půdě Araratu-Armenia v úvodním střetnutí Evropské ligy a spokojeni mohli být také po výsledku 3:0 v Olomouci.

Rybaření tak přišlo v pravý čas. Brunes si může na několik dní od fotbalu odpočinout, užít si norskou přírodu a do Prahy se vrátit s novou energií. A kdo ví, třeba mu právě tento relax pomůže najít střeleckou pohodu, kterou by on i celá Sparta uvítali.

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Živě3:6, 5:3
  • 2.23
  • -
  • 1.65
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29. 9. 17:00
  • 1.65
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