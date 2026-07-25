Haaland nejprve na Instagramu začal sledovat oficiální účet Sparty a následně sdílel i společné fotografie s Brunesem z dětství.
Přidal i snímek z jeho oficiálního focení ve sparťanském dresu. Celý příspěvek, který nasbíral už statisíce lajků, pak doplnil stručným vzkazem: „Dokázali jsme to!“
O nového letenského střelce už loni velmi stála Slavia, jenže norský útočník nakonec skončil u konkurenta.
Fanoušci Sparty přitom v dosavadním průběhu přestupového období nešetřili kritikou směrem k vedení klubu.
Právě příchod brzy šestadvacetiletého kanonýra ale většina z nich přijala s velkým nadšením a věří, že by mohl výrazně zvýšit útočnou sílu týmu.
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Brunes bude ve Spartě nastupovat s číslem 14. Zda bude trenérovi Brianu Priskemu k dispozici už při sobotním ligovém utkání proti Zbrojovce Brno, zatím není jasné.