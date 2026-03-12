Dánský lídr týmu Visma–Lease a Bike se totiž v závěru etapy objevil v podivně upravených kalhotách, jejichž kšandy částečně zakrývaly dres. U závodníka, který má na kontě dva celkové triumfy na Tour de France, se jednalo o poměrně netradiční pohled.
Nešlo ale o žádný módní experiment. Etapu totiž výrazně ovlivnilo chladné počasí a déšť. Jezdci proto oblékli téměř vše, co měli k dispozici – nepromokavé bundy, silné rukavice, návleky na boty i další vrstvy oblečení. Vingegaard zvolil ještě radikálnější řešení.
Pod dres si totiž oblékl dvojí cyklistické kalhoty. Ty vrchní byly navíc upravené, sedlová vložka byla vyříznutá a pas částečně rozstřižený. „Aby mu je mohl během závodu stáhnout některý z týmových kolegů. Když ale přišel čas je sundat, žádný už tam nebyl,“ vysvětlil sportovní ředitel týmu Marc Reef v rozhovoru pro sportovní web Sporza.
Jak se počasí během etapy postupně zlepšovalo, většina jezdců začala vrstvy odkládat. Vingegaard si však své improvizované kalhoty ponechal až do cíle.
Sám vítěz etapy bral situaci s nadhledem. „Myslím, že dneska byla spousta kluků zmrzlá. Já osobně ne, protože jsem měl na sobě hodně oblečení,“ řekl po dojezdu s úsměvem v rozhovoru pro TNT Sports.
A přidal i vtipnou poznámku na adresu svého nezvyklého outfitu. „Bylo to závodění na plný plyn, nebyl čas si oblečení sundat. Klidně mi teď můžete říkat trendsetter,“ dodal, zatímco se fanoušci na sociálních sítích bavili a někteří dokonce žertovali, že by se Vingegaardovy improvizované kalhoty mohly stát novým hitem cyklistiky za nepříznivého počasí.