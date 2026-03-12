Klidně mi říkejte trendsetter. Vingegaard vyhrál etapu v nezvyklém outfitu

Jonas Vingegaard si ve středeční etapě závodu Paříž–Nice dojel pro vítězství a zároveň převzal průběžné vedení v celkovém pořadí. Vedle jeho dominantního výkonu v závěrečném stoupání ale cyklistické fanoušky zaujal ještě jeden detail, a to neobvyklý outfit, ve kterém dojel do cíle.
Jonas Vingegaard si ve čtvrté etapě závodu Paříž-Nice dojel pro vítězství.

Jonas Vingegaard si ve čtvrté etapě závodu Paříž-Nice dojel pro vítězství.

Jonas Vingegaard si ve čtvrté etapě závodu Paříž-Nice dojel pro vítězství.
Dánský lídr týmu Visma–Lease a Bike se totiž v závěru etapy objevil v podivně upravených kalhotách, jejichž kšandy částečně zakrývaly dres. U závodníka, který má na kontě dva celkové triumfy na Tour de France, se jednalo o poměrně netradiční pohled.

Bittner dospurtoval desátý. Ayuso skončil na Paříž–Nice, vedení se ujal Vingegaard

Nešlo ale o žádný módní experiment. Etapu totiž výrazně ovlivnilo chladné počasí a déšť. Jezdci proto oblékli téměř vše, co měli k dispozici – nepromokavé bundy, silné rukavice, návleky na boty i další vrstvy oblečení. Vingegaard zvolil ještě radikálnější řešení.

Pod dres si totiž oblékl dvojí cyklistické kalhoty. Ty vrchní byly navíc upravené, sedlová vložka byla vyříznutá a pas částečně rozstřižený. „Aby mu je mohl během závodu stáhnout některý z týmových kolegů. Když ale přišel čas je sundat, žádný už tam nebyl,“ vysvětlil sportovní ředitel týmu Marc Reef v rozhovoru pro sportovní web Sporza.

teamvisma_leaseabike

You can’t find a better than Jonas!

#parisnice

11. března 2026 v 17:54


Jak se počasí během etapy postupně zlepšovalo, většina jezdců začala vrstvy odkládat. Vingegaard si však své improvizované kalhoty ponechal až do cíle.

Sám vítěz etapy bral situaci s nadhledem. „Myslím, že dneska byla spousta kluků zmrzlá. Já osobně ne, protože jsem měl na sobě hodně oblečení,“ řekl po dojezdu s úsměvem v rozhovoru pro TNT Sports.

Vackovu týmu Lidl-Trek těsně uniklo na Paříž-Nice vítězství v časovce

A přidal i vtipnou poznámku na adresu svého nezvyklého outfitu. „Bylo to závodění na plný plyn, nebyl čas si oblečení sundat. Klidně mi teď můžete říkat trendsetter,“ dodal, zatímco se fanoušci na sociálních sítích bavili a někteří dokonce žertovali, že by se Vingegaardovy improvizované kalhoty mohly stát novým hitem cyklistiky za nepříznivého počasí.

