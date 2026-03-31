Cena v pondělí na sociálních sítích oznámil, že bude jednou z hlavních tváří WrestleManie 42, tradiční dvoudenní show organizace WWE, která každoročně přitahuje hvězdy sportu i zábavního průmyslu. Naposledy na ní sám zazářil během svého rozlučkového turné, když porazil Codyho Rhodese a vybojoval mistrovský pás.
V posledních letech se Cena stále výrazněji prosazuje jako herec. Diváci ho znají například jako antihrdinu Peacemakera ze světa DC Comics. Když loni absolvoval své rozlučkové wrestlerské turné, opakovaně tvrdil, že s jeho koncem 15. prosince definitivně uzavře i svou zápasnickou kariéru. Skeptici ale zůstávají opatrní: historie wrestlingu už mnohokrát ukázala, že i velká loučení nemusí být navždy.
Prozatím však Cena své sliby drží. Na WrestleManii se vrátí, ale nikoli jako bojovník v ringu. „Od odchodu do důchodu vypadá moje životní cesta trochu jinak než dřív. Ale mohu oficiálně říct, že mířím na WrestleManii 42,“ napsal na síti X.
Letošní WrestleMania se uskuteční 18. a 19. dubna v Las Vegas. Cena zde vystoupí jako speciální hvězdný moderátor, přičemž zatím není jasné, jak výrazný prostor dostane. V minulosti totiž tato role znamenala jak jen krátký pozdrav divákům, tak i zásadní vliv na dění celé show.
WWE tento koncept poprvé využila při 27. ročníku WrestleManie. Tehdy se této role ujal další wrestler, jehož kariéra se později přelila i do Hollywoodu, Dwayne „The Rock“ Johnson. Jeho tehdejší vystoupení nakonec připravilo půdu pro velký návrat do ringu o rok později, kdy se utkal právě s Johnem Cenou.