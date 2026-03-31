John Cena překvapil fanoušky, v dubnu se vrátí k wrestlingu. V jaké roli?

Autor:
  16:26
Herec John Cena se vrací do světa wrestlingu. Do ringu ale rekordní sedmnáctinásobný šampion tentokrát nevstoupí jako zápasník, nýbrž v jiné roli. Stane se moderátorem největší wrestlerské show, na níž ještě loni sám vybojoval titul.
Herec a wrestler John Cena. | foto: ČTK

5 fotografií

Cena v pondělí na sociálních sítích oznámil, že bude jednou z hlavních tváří WrestleManie 42, tradiční dvoudenní show organizace WWE, která každoročně přitahuje hvězdy sportu i zábavního průmyslu. Naposledy na ní sám zazářil během svého rozlučkového turné, když porazil Codyho Rhodese a vybojoval mistrovský pás.

V posledních letech se Cena stále výrazněji prosazuje jako herec. Diváci ho znají například jako antihrdinu Peacemakera ze světa DC Comics. Když loni absolvoval své rozlučkové wrestlerské turné, opakovaně tvrdil, že s jeho koncem 15. prosince definitivně uzavře i svou zápasnickou kariéru. Skeptici ale zůstávají opatrní: historie wrestlingu už mnohokrát ukázala, že i velká loučení nemusí být navždy.

Prozatím však Cena své sliby drží. Na WrestleManii se vrátí, ale nikoli jako bojovník v ringu. „Od odchodu do důchodu vypadá moje životní cesta trochu jinak než dřív. Ale mohu oficiálně říct, že mířím na WrestleManii 42,“ napsal na síti X.

Schwarzeneggerův syn ovládl soutěž kulturistů. Trénoval pod dohledem otce

Letošní WrestleMania se uskuteční 18. a 19. dubna v Las Vegas. Cena zde vystoupí jako speciální hvězdný moderátor, přičemž zatím není jasné, jak výrazný prostor dostane. V minulosti totiž tato role znamenala jak jen krátký pozdrav divákům, tak i zásadní vliv na dění celé show.

WWE tento koncept poprvé využila při 27. ročníku WrestleManie. Tehdy se této role ujal další wrestler, jehož kariéra se později přelila i do Hollywoodu, Dwayne „The Rock“ Johnson. Jeho tehdejší vystoupení nakonec připravilo půdu pro velký návrat do ringu o rok později, kdy se utkal právě s Johnem Cenou.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Česko vs. GibraltarFotbal - - 31. 3. 2026:Česko vs. Gibraltar //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 30.00
  • 40.00
Sparta vs. VítkoviceFlorbal - 5. kolo - 31. 3. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 1.90
  • 3.50
  • 3.40
Liberec vs. K. VaryHokej - Čtvrtfinále - 31. 3. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
31. 3. 18:00
  • 1.90
  • 4.07
  • 3.67
Vary Bohemians vs. ChodovFlorbal - 5. kolo - 31. 3. 2026:Vary Bohemians vs. Chodov //www.idnes.cz/sport
31. 3. 18:30
  • 1.10
  • 8.50
  • 15.00
Maďarsko vs. ŘeckoFotbal - - 31. 3. 2026:Maďarsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
31. 3. 19:00
  • 2.63
  • 3.12
  • 2.73
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Golfista Woods měl po autonehodě skelné oči a dvě tablety analgetik v kapse

Převrácené SUV golfisty Tigera Woodse.

Slavný golfista Tiger Woods měl při zadržení po páteční autonehodě krví podlité a skelné oči, rozšířené zorničky a v kapse kalhot dvě tablety analgetika hydrokodonu, uvedla kancelář šerifa okresu...

31. března 2026  17:25

OBRAZEM: Dánové v Praze. Pivo, vlajky i odvážné prohlášení: Vyhrajeme celé MS!

Dánští fanoušci v Praze před finále baráže proti Česku.

Stovky dánských fanoušků se v úterý sjely do Prahy a doufají, že večer na Letné oslaví postup svého národního týmu na fotbalové mistrovství světa. Jak trávili čas před klíčovým zápasem proti Česku?...

31. března 2026  17:01

Jak Baťa motivoval a za bránou stál velbloud. Devět českých příběhů z MS

Pavel Nedvěd v průběhu zápasu mistrovství světa proti Itálii v červnu 2006.

Dvě slavná finále. Dohromady devět účastí. První před dvaadevadesáti lety ve fašistické Itálii, dosud poslední v roce 2006 v Německu, o další se bude bojovat s Dánskem. Osm československých a jeden...

31. března 2026  16:45

Prohra s Dánskem, konec nadějí. Fotbalová reprezentace do 19 let bude na ME chybět

Olomoucký trenér Václav Jílek na Tipsport Malta Cupu.

Čeští fotbalisté do 19 let v závěrečném utkání elitní fáze kvalifikace podlehli 1:2 Dánsku a na mistrovství Evropy ve Walesu si nezahrají. Svěřenci trenéra Václava Jílka obsadili ve čtyřčlenné...

31. března 2026  16:30

John Cena překvapil fanoušky, v dubnu se vrátí k wrestlingu. V jaké roli?

Herec a wrestler John Cena.

Herec John Cena se vrací do světa wrestlingu. Do ringu ale rekordní sedmnáctinásobný šampion tentokrát nevstoupí jako zápasník, nýbrž v jiné roli. Stane se moderátorem největší wrestlerské show, na...

31. března 2026  16:26

Wolf prý ovlivnil také zápas s Bohemians. Karviná ho tehdy otočila po půli

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Jeho jméno figuruje ve fotbalové korupční aféře v souvislosti s uplácením hned několika zápasů. Teď k nim přibyl další. Obviněný karvinský primátor Jan Wolf údajně přes Lubomíra Pučka, někdejšího...

31. března 2026  16:06

O Evropu i se Španělkami. Basketbalistky znají konkurentky v kvalifikaci ME

Česká basketbalistka Eliška Hamzová během kvalifikačního utkání o postup na MS...

České basketbalistky se v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy, které se v roce 2027 uskuteční v Belgii, Finsku, Litvě a Švédsku, utkají se Španělskem, s Chorvatskem a Bulharskem. O složení...

31. března 2026  14:38,  aktualizováno  16:05

Colorado vládlo, pak se bálo o Makara. Jeho stav je nejistý, zranil ho Klapka?

Adam Klapka a Brennan Othmann slaví branku Calgary.

Při pohledu na výsledek byste asi jen těžko hledali nějaká negativa. Přesto se u výhry hokejistů Colorada 9:2 nad Calgary jeden problém vyskytl, tým totiž přišel o jednu z největších hvězd celé NHL...

31. března 2026

Litoměřický železný muž Suhrada: Baráž? Pro prvoligistu těžká

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Nejproduktivnější obránce a také nejvytěžovanější, železný muž hokejových Litoměřic. Jiří Suhrada, loňská posila ze Zlína, nechyběl ani v jednom ze 62 zápasů a posbíral 27 bodů, není divu, že si ho...

31. března 2026  15:09

Kvitová přivedla na svět dvojčata, tenisová hvězda se pochlubila první fotkou

Petra Kvitová, 2024

Radostné období momentálně prožívá tenistka Petra Kvitová. Podle informací deníku Blesk se dvojnásobná wimbledonská šampionka stala trojnásobnou maminkou, když v jedné z pražských porodnic přivedla...

31. března 2026,  aktualizováno  15:05

Neumannová zakázala Jágrovi chodit na tenis. Počkej! reagovala legenda pobaveně

Neumannová fandila Lehečkovi ve finále Miami Open, dorazil i Jágr s partnerkou

Jiří Lehečka sice ve finále turnaje Miami Open nestačil na světovou dvojku Jannika Sinnera, o podporu v hledišti ale rozhodně nouzi neměl. Na tribunu ho přišla povzbudit jeho partnerka Lucie...

31. března 2026

Basketbalista zkritizoval NBA za podporu LGBTQ+, záhy nato se ho tým zbavil

Jaden Ivey se rozcvičuje před zápasem Chicaga.

Rozehrávač Jaden Ivey dostal výpověď od vedení Chicaga poté, co na sociálních sítích kritizoval přístup NBA vůči komunitě LGBTQ+. Americký basketbalista a pátý hráč draftu z roku 2022 se v živě...

31. března 2026  14:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.