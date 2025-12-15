Nastoupil na Dvořáka a uškrtil Cenu. Ikona wrestlingu se rozloučila, fanoušci bučeli

Legenda profesionálního wrestlingu John Cena uzavřel po čtyřiadvaceti letech svou kariéru. Neloučil se ale šťastně, v posledním zápase na galavečeru Saturday Night’s Main Event se v Capital One Areně ve Washingtonu vzdal soupeři Guntherovi po škrcení. Diváci jeho konec nesli těžce, část z nich reagovala hlasitým bučením.
John Cena během druhého večera galavečera Letní Slam 2025 pořádaného organizací WWE na stadionu MetLife ve městě East Rutherford (3. srpna 2025)

Pro Cenu šlo o první vzdání se po více než dvaceti letech. Fanoušci po celý závěr zápasu skandovali jeho jméno a doufali, že jejich hrdina odejde vítězně.

Místo oslav ale přišlo ticho, nevěřícné pohledy a následně i bučení. Cena poklepal na žíněnku a jeho éra v WWE (World Wrestling Entertainment) skončila porážkou.

Thank you, @johncena. For everything. #SNME

14. prosince 2025 v 4:22
Cenův soupeře Gunther, vlastním jménem Walter Hahn, je považován za jednoho z nejlepších technických wrestlerů současnosti. Rakušan si vybudoval pověst nemilosrdného bojovníka, který soky fyzicky i psychicky ničí. Mezi fanoušky je známý jako muž, jenž „ukončuje kariéry“. Letos v létě porazil ve vzpomínkovém zápase také legendárního amerického wrestlera a herce Billa Goldberga.

Z českého pohledu má také výjimečný nástup. Do haly tradičně přichází na slavnou 9. symfonii „Z Nového světa“ skladatele Antonína Dvořáka.

Cena v WWE debutoval na začátku tisíciletí a během dvou dekád se vypracoval v globální hvězdu. Vyhrál desítky titulů organizace a proslul legendárními zápasy na největších turnajích.

Po letech jen sporadických vystoupení oznámil loni v létě definitivní konec kariéry. Jeho rozlučková série vyvrcholila turnajem o posledního soupeře, z něhož vzešel právě Gunther. A byl to on, kdo Cenu donutil vzdát se.

Konec éry. Cena se rozloučí s wrestlingem, bude pokračovat v kariéře v Hollywoodu

Poté zaplnili ring další zápasníci. CM Punk i Cody Rhodes položili před Cenu své mistrovské pásy, vedení WWE připravilo speciální videoprojekci.

Loučící se wrestler nepřednesl žádný projev. Mlčky položil své chrániče a boty doprostřed ringu, naposledy zasalutoval fanouškům a za smíšených reakcí odešel vstupní rampou.

