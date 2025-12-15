Pro Cenu šlo o první vzdání se po více než dvaceti letech. Fanoušci po celý závěr zápasu skandovali jeho jméno a doufali, že jejich hrdina odejde vítězně.
Místo oslav ale přišlo ticho, nevěřícné pohledy a následně i bučení. Cena poklepal na žíněnku a jeho éra v WWE (World Wrestling Entertainment) skončila porážkou.
Cenův soupeře Gunther, vlastním jménem Walter Hahn, je považován za jednoho z nejlepších technických wrestlerů současnosti. Rakušan si vybudoval pověst nemilosrdného bojovníka, který soky fyzicky i psychicky ničí. Mezi fanoušky je známý jako muž, jenž „ukončuje kariéry“. Letos v létě porazil ve vzpomínkovém zápase také legendárního amerického wrestlera a herce Billa Goldberga.
Z českého pohledu má také výjimečný nástup. Do haly tradičně přichází na slavnou 9. symfonii „Z Nového světa“ skladatele Antonína Dvořáka.
Cena v WWE debutoval na začátku tisíciletí a během dvou dekád se vypracoval v globální hvězdu. Vyhrál desítky titulů organizace a proslul legendárními zápasy na největších turnajích.
Po letech jen sporadických vystoupení oznámil loni v létě definitivní konec kariéry. Jeho rozlučková série vyvrcholila turnajem o posledního soupeře, z něhož vzešel právě Gunther. A byl to on, kdo Cenu donutil vzdát se.
Poté zaplnili ring další zápasníci. CM Punk i Cody Rhodes položili před Cenu své mistrovské pásy, vedení WWE připravilo speciální videoprojekci.
Loučící se wrestler nepřednesl žádný projev. Mlčky položil své chrániče a boty doprostřed ringu, naposledy zasalutoval fanouškům a za smíšených reakcí odešel vstupní rampou.