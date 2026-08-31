Pedro zamířil do Brightonu v roce 2023 a během dvou sezon se vypracoval mezi nejvýraznější hráče týmu. Za klub odehrál 70 zápasů, ve kterých nastřílel 30 gólů a přidal deset asistencí. V létě 2025 pak přišel velký kariérní krok, Chelsea za něj zaplatila přibližně 60 milionů liber.
Fanoušci Brightonu v neděli na Stamford Bridge ukázali, že mu přestup rozhodně nezapomněli a během utkání na něj pískali. Když pak Pedro skóroval, běžel slavit gól právě směrem k fanouškům svého bývalého klubu. A právě tento moment se stal terčem kritiky.
Do brazilského útočníka se na sociálních sítích pustil Knockaert, který za Brighton odehrál téměř 200 zápasů. „Nezapomeň, co pro tebe Brighton udělal, kámo. Jsi nevděčný,“ napsal bývalý hráč Leicesteru či Fulhamu pod video oslavy.
Jeho reakce okamžitě vzbudila pozornost. Pedro přitom na Amexu zanechal výraznou stopu. Do Anglie přišel jako mladý hráč, před angažmá v Brightonu působil čtyři sezony ve Watfordu. Díky výborným výkonům v Brightonu si následně vysloužil přestup právě do Chelsea a také pozvánku do brazilské reprezentace.
Samotné utkání druhého kola Premier League bylo pořádně bláznivé. Chelsea nakonec zvítězila 4:3, přičemž čtyřiadvacetiletý útočník se zapsal nejen mezi střelce své družiny, ale také do opačné kolonky. Nešťastně si vstřelil vlastní gól.