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Jsi nevděčný! Bývalý fotbalista Brightonu se obul do Joao Pedra kvůli oslavě

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  17:30
Joao Pedro z Chelsea si hlídá míč před Lukou Vuškovičem z Brightonu.

Joao Pedro z Chelsea si hlídá míč před Lukou Vuškovičem z Brightonu. | foto: AP

Útočník Joao Pedro z Chelsea překonává brankáře Barta Verbruggena z Brightonu.
Joao Pedro z Chelsea skóruje v utkání s Fulhamem.
Joao Pedro z Chelsea slaví gól v utkání s Fulhamem.
Joao Pedro se snaží přilepit míč ke kopačce, sleduje ho Rodrigo Muniz.
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Nedělní střetnutí bylo pro Joao Pedra hodně pikantní. Útočník Chelsea se proti Brightonu, svému minulému zaměstnavateli, střelecky prosadil, jenže jeho následná oslava pořádně rozvířila emoce. A další bývalý hráč Brightonu Anthony Knockaert ho veřejně označil za nevděčníka.

Pedro zamířil do Brightonu v roce 2023 a během dvou sezon se vypracoval mezi nejvýraznější hráče týmu. Za klub odehrál 70 zápasů, ve kterých nastřílel 30 gólů a přidal deset asistencí. V létě 2025 pak přišel velký kariérní krok, Chelsea za něj zaplatila přibližně 60 milionů liber.

Fanoušci Brightonu v neděli na Stamford Bridge ukázali, že mu přestup rozhodně nezapomněli a během utkání na něj pískali. Když pak Pedro skóroval, běžel slavit gól právě směrem k fanouškům svého bývalého klubu. A právě tento moment se stal terčem kritiky.

taiyojr.10

Joao Pedro celebrated in front of Brighton supporters

30. srpna 2026 v 17:24, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 15:30
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Do brazilského útočníka se na sociálních sítích pustil Knockaert, který za Brighton odehrál téměř 200 zápasů. „Nezapomeň, co pro tebe Brighton udělal, kámo. Jsi nevděčný,“ napsal bývalý hráč Leicesteru či Fulhamu pod video oslavy.

Jeho reakce okamžitě vzbudila pozornost. Pedro přitom na Amexu zanechal výraznou stopu. Do Anglie přišel jako mladý hráč, před angažmá v Brightonu působil čtyři sezony ve Watfordu. Díky výborným výkonům v Brightonu si následně vysloužil přestup právě do Chelsea a také pozvánku do brazilské reprezentace.

sportbible

Former Brighton player Antony Knockaert was annoyed with former striker Joao Pedro celebrating against his former side and called him ‘ungrateful’ on his Instagram story

Should players celebrate against their former teams?

30. srpna 2026 v 18:41, příspěvek archivován: 31. srpna 2026 v 15:31
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Samotné utkání druhého kola Premier League bylo pořádně bláznivé. Chelsea nakonec zvítězila 4:3, přičemž čtyřiadvacetiletý útočník se zapsal nejen mezi střelce své družiny, ale také do opačné kolonky. Nešťastně si vstřelil vlastní gól.

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