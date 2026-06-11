Zatímco pozornost před travnatou částí sezony tradičně míří k největším jménům žebříčku a fanoušci už se nemohou dočkat blížícího se Wimbledonu, čísla nabízejí jiný příběh.
Ze 323 vítězství, která Mannarino na okruhu ATP nasbíral, jich hned 74 vybojoval na trávě. To znamená, že aktuálně 46. hráč světa na tomto povrchu získal 22,9 procenta všech svých výher. Mezi stovkou aktivních tenistů s alespoň 50 vítězstvími na ATP Tour nemá nikdo vyšší podíl travnatých triumfů.
Sedmatřicetiletý Francouz nikdy nepatřil mezi největší hvězdy světového tenisu. Na kurtech, kde rozhoduje nízký odskok, rychlá ruka a schopnost brát míč brzy po dopadu, se však dlouhodobě cítí mimořádně dobře.
Žebříček to potvrzuje. Těsně za Mannarinem figuruje Jordan Thompson, aktuálně 152. hráč světa, který má na trávě 22,7 procenta svých výher. Následuje Bernard Tomic, světová 188, s podílem 20,9 procenta. Čtveřici uzavírá Matteo Berrettini s 18,9 procenta. Právě Ital je přitom dlouhodobě považován za jednoho z nejvýraznějších travnatých specialistů posledních let.