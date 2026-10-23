Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Speciální host v kotli Brightonu. Fotbalista Skalák fandil, fotil se s fanoušky

Autor:
  13:51
Jiří Skalák oslavuje branku v dresu Brightonu.

Jiří Skalák oslavuje branku v dresu Brightonu. | foto: Profimedia.cz

Jiří Skalák v dresu Brightonu se nádherně prosadil do sítě QPR.
Jiří Skalák v dresu Brightonu.
Střílející Jiří Skalák.
Jiří Skalák v dresu anglického Brightonu.
16 fotografií
Když se Brighton představil v Konferenční lize proti Jablonci, nechyběl u toho Jiří Skalák, který za anglický celek v minulosti nastupoval. Na severu Čech oblékl klubovou šálu i kulicha a vyrazil fandit do kotle.

Ještě před zápasem se setkal s hráči a členy realizačního týmu na hotelu. Potom zamířil za příznivci a v sektoru hostů nezůstal bez povšimnutí. Fanoušci ho poznávali, zastavovali kvůli společným fotografiím.

Mistr ligy se Spartou či vítěz poháru s Mladou Boleslaví zamířil do Brightonu v únoru 2016 právě ze středočeského celku.

Na jihu Anglie odehrál celkem 50 zápasů a vstřelil dvě branky. Nejvýrazněji se zapsal v sezoně 2016/17, kdy nastoupil do 31 ligových utkání a pomohl týmu k druhému místu v Championshipu a postupu do Premier League.

Tu si však český fotbalista nezahrál, mezi elitou ho trenér Chris Hughton na hřiště neposlal. V létě 2018 zamířil o patro níž do Millwallu.

Jiří Skalák v dresu Brightonu se nádherně prosadil do sítě QPR.
Jiří Skalák v dresu Brightonu.

Jiří Skalák v dresu anglického Brightonu.

Na působení v Brightonu přesto vzpomíná jako na důležitou kapitolu kariéry. A když se nyní jeho bývalý klub vydal do Česka, dostal příležitost znovu se setkat s lidmi, s nimiž ho pojí fotbalová minulost.

Anglický celek, který nedávno rozstřílel například anglického úřadujícího mistra Arsenal 3:0, si na Jablonec nepřišel. Utkání skončilo bez branek.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Griekspoor vs. LehečkaTenis - - 23. 10. 2026:Griekspoor vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
23. 10. 16:00
  • 3.37
  • -
  • 1.33
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:00
  • 1.50
  • 4.86
  • 5.27
Litvínov vs. PlzeňHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.86
  • 3.90
  • 2.20
Vítkovice vs. KometaHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Vítkovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.67
  • 4.19
  • 2.23
Ústí n. L. vs. KarvináFotbal - 12. kolo - 23. 10. 2026:Ústí n. L. vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 2.78
  • 3.56
  • 2.26
Poprad vs. PrešovHokej - 13. kolo - 23. 10. 2026:Poprad vs. Prešov //www.idnes.cz/sport
23. 10. 17:30
  • 1.21
  • 7.04
  • 11.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Dopingové trable maratonské šampionky. Po testu na EPO má pozastavenou činnost

Keňanka Peres Jepchirchirová slaví titul v maratonu na mistrovství světa v Tokiu

Olympijská vítězka z Tokia 2021 a úřadující mistryně světa v maratonu Peres Jepchirchirová má pozastavenou činnost kvůli dopingu. Oznámila to Jednotka pro bezúhonnost atletiky. Třiatřicetiletá...

23. října 2026  13:41,  aktualizováno  13:57

Speciální host v kotli Brightonu. Fotbalista Skalák fandil, fotil se s fanoušky

Jiří Skalák oslavuje branku v dresu Brightonu.

Když se Brighton představil v Konferenční lize proti Jablonci, nechyběl u toho Jiří Skalák, který za anglický celek v minulosti nastupoval. Na severu Čech oblékl klubovou šálu i kulicha a vyrazil...

23. října 2026  13:51

Žádný krok zpět. Do Karviné jsem šel za ambicemi i kvalitním fotbalem, hlásí Míšek

Fotbalisté MFK Karviná se radují z prvního gólu, který vtsřelil Štěpán Míšek...

Kádr karvinských fotbalistů doplnil v této sezoně po druhém kole druhé ligy. Nejprve se záložník Štěpán Míšek rozkoukával, čtyřikrát naskočil do utkání jako střídající hráč. Ale v minulých třech...

23. října 2026  13:40

Dvě remízy nestačí. Řekové dál utíkají, Češi slaví v koeficientu pouze dílčí úspěch

Obránce Brightonu Hadjam (vpravo) se snaží obrat o míč jabloneckého Aliouma..

Ne, zatím to není povedená pohárová sezona z pohledu českých klubů. V týdnu zapsaly jen dvě remízy a to znamená, že se desátí Řekové v žebříčku národních koeficientů nadále vzdalují. Český fotbal...

23. října 2026  13:21

Aston Villa – Manchester City v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy

Hráči Manchesteru City slaví gól v utkání se Sunderlandem.

Fotbalisté Aston Villy přivítají v 8. kole Premier League vedoucí Manchester City. Domácí po nepovedeném vstupu do sezony zlepšili výsledky a šest soutěžních zápasů v řadě neprohráli. Hosté naopak v...

23. října 2026  12:39

Rozcvič se, jdeš do branky! Unikátní příběh Postavy pokračuje, debutu v NHL si váží

Michal Postava chytá střelu při svém debutu v NHL.

Ještě ráno se nacházel na druhé straně kontinentu. Přesněji asi tři tisíce kilometrů daleko od místa, které se o pár hodin později mělo stát pro něj nezapomenutelným. „Je to šílené!“ hlásil český...

23. října 2026  12:33

Český souboj pro Bouzkovou, v Ning-po porazila Bejlek. Semifinále slaví i Siniaková

Marie Bouzková slaví výhru ve čtvrtfinále na turnaji v Ning-po proti Sáře...

Marie Bouzková v duelu českých tenistek na turnaji v Ning-po porazila Sáru Bejlek 6:3, 6:4 a potřetí v sezoně postoupila do semifinále. To si po roce zahraje také Kateřina Siniaková, která v Ósace...

23. října 2026  9:29,  aktualizováno  12:27

Baník skolila hromadná marodka. Liga s Libercem se odkládá, co pohár se Spartou?

Fotbalisté ostravského Baníku nastoupili k utkání s úctou k zesnulému Luďku...

Sobotní utkání první fotbalové ligy mezi Libercem a Ostravou bylo kvůli hromadnému onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Baníku odloženo. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace (LFA), která...

23. října 2026  11:26,  aktualizováno  12:24

Po kostkách na Hradčany, je Kreuzigerův plán A. Kudy by měla vést Tour v Česku?

Premium
Roman Kreuziger před odletem na Tour de France.

Koho jiného požádat o vytvoření trasy českých etap Tour de France než muže, který ji desetkrát objel coby závodník a čtyřikrát v roli sportovního ředitele? Teď by se Roman Kreuziger mohl zapsat do...

23. října 2026

Loni nechtěl pryč, teď je zpátky ve Zlíně. Na týmu žádná deka neleží, burcuje Süss

Zlínský Jan Süss si navádí kotouč v utkání se Slavií.

Když se naskytla možnost vrátit se do Zlína, neváhal. Ještě v sobotu hrál Jan Süss v Havířově proti Kolínu, ve středu se postavil do středu třetího útoku hokejových Beranů v domácím utkání se Slavií...

23. října 2026  11:40

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

MotoGP - VC Austrálie 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

MS silničních motocyklů pokračuje zastávkou v Austrálii, naposledy se jede na okruhu Philipp Island poblíž Melbourne. Vakci bude i Filip Salač, sledujte přímý přenos online.

23. října 2026  11:35

Zažil strasti Jablonce, teď vychytal zázrak. Hanuš: Největší nula? Věřím, že ještě přijde

Jablonecký brankář Hanuš ve snaze vyrazit míč během utkání s Brightonem.

Co nedokázali Raya, Martínez nebo Trafford, zvládl Jan Hanuš. Jablonecký veterán v osmatřiceti letech v Konferenční lize vynuloval rozjetý Brighton, který vládne ofenzivním statistikám ve slavné...

23. října 2026  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×