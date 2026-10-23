Ještě před zápasem se setkal s hráči a členy realizačního týmu na hotelu. Potom zamířil za příznivci a v sektoru hostů nezůstal bez povšimnutí. Fanoušci ho poznávali, zastavovali kvůli společným fotografiím.
Mistr ligy se Spartou či vítěz poháru s Mladou Boleslaví zamířil do Brightonu v únoru 2016 právě ze středočeského celku.
Na jihu Anglie odehrál celkem 50 zápasů a vstřelil dvě branky. Nejvýrazněji se zapsal v sezoně 2016/17, kdy nastoupil do 31 ligových utkání a pomohl týmu k druhému místu v Championshipu a postupu do Premier League.
Tu si však český fotbalista nezahrál, mezi elitou ho trenér Chris Hughton na hřiště neposlal. V létě 2018 zamířil o patro níž do Millwallu.
Jiří Skalák v dresu anglického Brightonu.
Na působení v Brightonu přesto vzpomíná jako na důležitou kapitolu kariéry. A když se nyní jeho bývalý klub vydal do Česka, dostal příležitost znovu se setkat s lidmi, s nimiž ho pojí fotbalová minulost.
Anglický celek, který nedávno rozstřílel například anglického úřadujícího mistra Arsenal 3:0, si na Jablonec nepřišel. Utkání skončilo bez branek.