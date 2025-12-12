Místo klasického oznámení zvolil Procházka osobitý ceremoniál, který odpovídá jeho dlouhodobému směřování k samurajské filozofii. Během slavnostní party popadl katanu a rozsekl balónky. Po chvíli už se prostorem snášely narůžovělé lístečky – jemný, ale výmluvný symbol toho, že do rodiny přibude holčička.
„Jméno zatím vybrané nemáme, pořád o tom přemýšlíme,“ říkal Procházka v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. S úsměvem ale naznačil, že dítě mohlo být počato během letní cesty do Athén, a tak ho napadlo jméno Athéna. Ve hře jsou i další varianty. „Líbí se mi Viktorie, jako Victory – vítězství. Kamča (partnerka Kordulíková) by zase ráda Kamilku. Zatím to necháváme otevřené,“ dodal.
Zápasník se netají tím, že očekávání prvního potomka pro něj znamená silný osobní moment. Roli otce vnímá jako další životní výzvu, která podle něj přichází přirozeně a v pravý čas.
Radostnou zprávou se tehdy chlubil na instagramu, kde zveřejnil fotografii s partnerkou Kordulíkovou u vánočního stromečku a připojil krátký vzkaz: „Je mi velkou ctí oznámit, že příští rok budeme tři. Děkuji za tohle požehnání i odpovědnost zároveň. Těším se.“