Kolekce, kterou pro Ferrari připravila sportovní značka Puma, kombinuje odstíny červené, žluté a především fialové. Mnozí si však okamžitě všimli, že barevná kombinace nápadně připomíná jednu z konkurenčních stájí.
Když se na sociálních sítích objevily první snímky Leclerca a Hamiltona v novém týmovém oblečení, fanoušci zaplavili internet vtipnými komentáři. „To vypadá jako inspirace Red Bullem,“ napsala jedna ze sledujících pod příspěvkem na oficiálním Instagramu stáje. „Nejdřív jsem si myslel, že je to Red Bull, ale pak jsem si všiml loga Ferrari,“ přidal další.
Nechyběly ani narážky na spojení obou týmů. „Vítejte ve Scuderia Ferrari Red Bull Racing,“ glosoval jeden z komentujících.
Ferrari však pro novou barevnou kombinaci nabízí vlastní vysvětlení. Speciální kolekce má podle týmu vzdát poctu čínské kultuře i místu konání závodu. Inspirací se stal symbol Ohnivého koně z čínského horoskopu pro rok 2026, který představuje energii, odhodlání a dynamiku směřující k budoucnosti.
