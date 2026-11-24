Že si Mourinho českého tenisty váží, není žádným tajemstvím. V roce 2012 dokonce dával jeho přístup ke sportu za příklad svým svěřencům v Realu Madrid. Oba se přitom poznali o několik let dříve díky Petru Čechovi, tehdejší brankářské jedničce londýnské Chelsea.
Poprvé se setkali v Los Angeles, kde Štěpánek startoval na tenisovém turnaji a kde fotbalisté anglického klubu absolvovali letní přípravu. Obě akce se konaly ve stejném univerzitním areálu, český reprezentant tak mohl s hráči i jejich trenérem trávit značnou část volného času.
„On má tak neuvěřitelné charisma a vůli po vítězství. Vždycky vymýšlí jak vyhrát. A ten respekt, který má u hráčů, co jsem viděl na vlastní oči, byl pro mě neskutečný,“ popsal Štěpánek.
Portugalcovu přísnost i osobitý smysl pro humor poznal záhy na vlastní kůži. Když se jednou po pozdním utkání připojil k fotbalistům na večeři, dal si trochu piva. To však neuniklo pozornosti kouče.
„Pivo, jo?“ zeptal se ho trenér. Štěpánek mu vysvětlil, že mu malé množství piva po večerních zápasech pomáhá rychleji usnout. „Tak dobře, dej si ho. Ale jestli zítra prohraješ, tak za námi už nechoď,“ reagoval Portugalec.
Český tenista následující den zvítězil a opět zamířil na trénink Chelsea. S Mourinhem si tehdy prý vystačili prakticky beze slov. Když ho trenér zahlédl, stačil jediný pohled. „Říkám: Sedím tady, ne, tak jak to mohlo dopadnout?“ pobavil Štěpánek.
V Los Angeles nakonec ovládl celý turnaj. Mourinho, jehož tým odcestoval ještě před finále, si pak neodpustil vtípek. „Psal mi, jestli budu posílat nějaká procenta z prize money do Chelsea,“ zavzpomínal dvojnásobný vítěz Davisova poháru.
O tom, jakou autoritu měl portugalský kouč mezi fotbalovými hvězdami, se Štěpánek přesvědčil i mimo hřiště. Jako příklad uvedl večerku, kterou museli hráči během soustředění dodržovat.
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Zatímco Mourinho v klidu seděl v hotelové hale, jeho svěřenci na poslední chvíli spěchali k výtahům, aby se neopozdili ani o vteřinu. Kdo se do nich nevešel, vydal se po schodech.
„A to tam měl samozřejmě neuvěřitelné hráče. Ale chovali se tak všichni do jednoho,“ vzpomínal bývalý tenista. Trenér přitom nemusel pronést jediné slovo. Jen se podíval na hodinky.
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Podobné to bylo i o několik let později s AS Řím, když Mourinho přijel s týmem do Prahy. Štěpánek po utkání se Slavií svého přítele navštívil v týmovém hotelu. „Seděl jsem tam s vedením AS Řím, s ním a s realizačním týmem. A kluci chodili ke stolu a říkali mu: ‚Dobrou noc, boss.‘ Všichni. To bylo neuvěřitelné,“ popsal.
„Myslím, že byl přísný, ale spravedlivý,“ zhodnotil Štěpánek.
S Mourinhem si pravidelně píše dodnes. Vedle vzájemného přátelského žertování spolu často diskutují o fotbale. Štěpánek dokonce prozradil, že v době, kdy byl Mourinho bez angažmá, napsal na pražskou Spartu, že má jednoho kandidáta na trenérský post.
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Nyní však s portugalskou trenérskou legendou prožívá jeho návrat do Realu Madrid. Po novém roce se za ním chystá do Španělska a rád by strávil den v tréninkovém centru a sledoval Mourinha při práci, stejně jako před téměř dvaceti lety v Chelsea.