Šlégrova dcera Jessica se zasnoubila, chystá svatbu s hokejistou Hrabíkem

David Chuchma
  12:30
Legendární hokejista Jiří Šlégr má před sebou radostnou událost. Jeho dcera Jessica se zasnoubila s extraligovým útočníkem Kryštofem Hrabíkem, datum svatby zatím pár neprozradil.
Šlégrova dcera Jessica s partnerem Kryštofem Hrabíkem oznámila zásnuby na...

Šlégrova dcera Jessica s partnerem Kryštofem Hrabíkem oznámila zásnuby na Instagramu | foto: Instagram @jesseslegr

Jessica Šlégrová s otcem Jiřím.
Jessica Šlégrová a Kryštof Hrabík.
Jessica Šlégrová a Kryštof Hrabík se zasnoubili.
Jessica Šlégrová ukazuje zásnubní prsten.
24 fotografií

Šťastnou novinu sdílela Šlégrová na sociálních sítích. „Když ano znamená navždy,“ napsala k fotografii, na které ukazuje zásnubní prsten, a připojila datum 20. prosince 2025.

Olympijský vítěz z Nagana se tak může těšit na zetě z hokejového prostředí, Hrabík momentálně působí v české extralize v dresu pražské Sparty.

Pikantní zápas sparťana Hrabíka: randí se Šlégrovou dcerou, v Litvínově dal gól

Šlégrová pracuje jako kadeřnice a v roce 2023 se objevila v soutěži Miss Czech Republic, kde se probojovala až do semifinále. Právě z tohoto prostředí přišly i první gratulace – mezi nimi například od ředitelky soutěže Taťány Makarenko.

Vstoupit do diskuse
Témata: Nagano
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. TřinecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Vítkovice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
Litvínov vs. PlzeňHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Litvínov vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.50
  • 4.10
  • 2.40
Ml. Boleslav vs. Č. BudějoviceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 17:30
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.64
Olomouc vs. LiberecHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Olomouc vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.49
  • 4.19
  • 2.38
K. Vary vs. PardubiceHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:K. Vary vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 2.87
  • 4.25
  • 2.10
Kometa vs. KladnoHokej - 37. kolo - 2. 1. 2026:Kometa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
2. 1. 18:00
  • 1.65
  • 4.45
  • 4.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

Plzeň zahájí přípravu. Chceme vyhrát pohár a dostat se výš v lize, říká Šádek

Šéf fotbalové Plzně Adolf Šádek po výhře nad AS Řím.

Vyhrát domácí pohár, uspět v Evropské lize a vylepšit čtvrtou pozici v domácí nejvyšší soutěži. „Abychom příští sezonu zase hráli v Evropě,“ přeje si Adolf Šádek, generální ředitel fotbalové Plzně.

2. ledna 2026  13:30

Ale ne, už je to tu zase... Humphries končí brzy, Nizozemsko oslavuje novou jedničku

Gian van Veen (vlevo) a Luke Humphries si podávají ruce po čtvrtfinále...

Když světová jednička Luke Littler přišel po svém vyhraném čtvrtfinále do studia britského Sky Sports, tipoval, že Gian van Veen zdolá favorita Luka Humphriese. Reportéry svým výrokem šokoval. Jenže...

2. ledna 2026  13:01

Sigma hlásí třetí posilu z Balkánu. Z Pančeva dorazil srbský záložník Grgič

Dario Grgič je novou posilou Sigmy, dosud hrál jen v rodném Srbsku.

Zimní příprava startuje fotbalistům Sigmy v sobotu fyzickými testy, přesto olomoucký celek stihl přivést už tři posily. Tou poslední se po Slovinci Šturmovi (26) a Chorvatovi Krivakovi (20) stal v...

2. ledna 2026  12:39

Šlégrova dcera Jessica se zasnoubila, chystá svatbu s hokejistou Hrabíkem

Šlégrova dcera Jessica s partnerem Kryštofem Hrabíkem oznámila zásnuby na...

Legendární hokejista Jiří Šlégr má před sebou radostnou událost. Jeho dcera Jessica se zasnoubila s extraligovým útočníkem Kryštofem Hrabíkem, datum svatby zatím pár neprozradil.

2. ledna 2026  12:30

Češi vyrazili na Rallye Dakar s ambicemi, 48. ročník začne v saúdskoarabském Janbú

Rallye Dakar 2026 odstartuje v saúdskoarabském Janbú.

V saúdskoarabském Janbú začne v sobotu 48. ročník Rallye Dakar, která se posedmé v historii pojede na Blízkém východě. Na startu bude tradičně řada českých závodníků a posádek a budou usilovat o...

2. ledna 2026  12:16

Americký výprask a sbohem. Boston upletl plán, Pastrňáka loučení s juniory zabolelo

Premium
David Pastrňák cloní před brankou v utkání juniorského MS proti Slovensku.

Vlasy měl kratší, tvář méně zarostlou. Na zádech devítku místo čísla 88, které k němu už neodmyslitelně patří. Ještě nebyl hokejovou superstar, zatím jen vycházejícím talentem. Ale už tehdy si s...

2. ledna 2026

V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

Tahirys Dos Santos z klubu FC Mety.

Při tragickém požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana utrpěl vážná zranění i fotbalista Tahirys Dos Santos, talent francouzského prvoligového klubu FC Mety. Devatenáctiletého člena...

2. ledna 2026  11:43

Šance na zimní medaile pro Afriku? Kros by pod pěti kruhy přivítali i Češi

Start mistrovství světa v krosu v Bathurstu 2023

Psal se rok 1984, když se na zimních olympijských hrách v Calgary představil vůbec první africký sportovec tmavé pleti. Od té doby počty zástupců tohoto kontinentu narostly, ovšem ne nijak výrazně,...

2. ledna 2026  10:45

Nechodily výplaty, místo ionťáků pili čaj. Zemánek vypráví o Hradci nad propastí

Hradecký kapitán Miroslav Zemánek (vlevo) během utkání se Zlínem.

Na Silvestra roku 2004 oslavil fotbalista Miroslav Zemánek třicáté narozeniny v naději, že jako kapitán v následujícím roce povede hradecký celek, tehdy druholigový, k lepší budoucnosti. „Nebyla to...

2. ledna 2026  10:35

Augusta sepsul hráče po tréninku: Nebyli nastavení hlavami, spoléhají na šikovnost

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chystají se na klíčové střetnutí, jež tradičně rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Jenže ani v takových chvílích nemusí být přístup hráčů ideální. Před čtvrtfinálovým soubojem se Švýcarskem na...

2. ledna 2026

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

2. ledna 2026

Ve 45 letech, téměř tři dekády po debutu. Venus Williamsová vyhlíží Australian Open

Americká tenistka Venus Williamsová nastupuje na kurt pro utkání prvního kola...

Sedminásobná grandslamová šampionka Venus Williamsová se ve 45 letech znovu představí na Australian Open a může se stát nejstarší hráčkou, která kdy na turnaji nastoupila. Do Melbourne se Američanka...

2. ledna 2026  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.