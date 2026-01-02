Šťastnou novinu sdílela Šlégrová na sociálních sítích. „Když ano znamená navždy,“ napsala k fotografii, na které ukazuje zásnubní prsten, a připojila datum 20. prosince 2025.
Olympijský vítěz z Nagana se tak může těšit na zetě z hokejového prostředí, Hrabík momentálně působí v české extralize v dresu pražské Sparty.
Šlégrová pracuje jako kadeřnice a v roce 2023 se objevila v soutěži Miss Czech Republic, kde se probojovala až do semifinále. Právě z tohoto prostředí přišly i první gratulace – mezi nimi například od ředitelky soutěže Taťány Makarenko.