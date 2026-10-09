Radostnou novinkou se Kordová pochlubila na Instagramu, kde s manželem Johnnym DelPretem zveřejnila fotografii novorozené dcery. „Vítej na světě, Olivio Regino DelPrete. Maminka už není v menšině,“ napsala golfistka.
Malá dcerka se narodila do rodiny, v níž má sport dlouhou tradici. Její prarodiče Petr a Regina Kordovi byli úspěšnými tenisty. Právě po babičce navíc holčička dostala své druhé jméno.
Sportovní dráhu si zvolily i všechny tři děti Kordových. Dcery uspěly v golfu. Jessica vyhrála šest turnajů na okruhu LPGA, její mladší sestra Nelly je aktuální světovou jedničkou s 19 tituly.
Jejich bratr Sebastian se věnuje tenisu. Bývalému patnáctému hráči světa nyní patří 75. místo žebříčku ATP a na kontě má tři turnajová prvenství.
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