Světová třiadvacítka vyhrála první set nad Filipínkou za zhruba tři čtvrtě hodiny v poměru 6:4.
Druhá sada se vyvíjela opačně. V jednu chvíli Ostapenková prohrávala dokonce 0:4. Pak sice snížila náskok Ealaové na 1:4, frustrace však na ní byla stále patrná. Když se pak za stavu 15:40 pokoušela odvrátit ztrátu dalšího gamu, došla jí trpělivost s jedním z diváků, který na ni opakovaně pokřikoval.
„Tak pojď hrát místo mě! Vezmi si raketu a ukaž mi, jak se tenis hraje,“ vykřikla Lotyška směrem k divákovi. Posléze se obrátila k organizátorům a požadovala, aby v případě, že divák nepřestane, zakročili a vyvedli ho z kurtu.
Vyostřené emoce však Ostapenkovou zřejmě naladily správným směrem. Se soupeřkou, která je aktuálně světovou šestačtyřicítkou, už poté ztratila pouze jeden game a ze stavu 1:5 zápas otočila. Nakonec Ealaovou porazila 6:4 a 7:5. Ve čtvrtfinále se potká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.
