Pojď hrát místo mě, křičela tenistka na diváka. Pak senzačně otočila zápas

Tenistka Jelena Ostapenková má na turnaji v Linci za sebou náročný zápas. V osmifinále nastoupila proti filipínské reprezentantce Alexandře Ealaové. První set vyhrála poměrně hladce, druhý jí však nevycházel podle představ. Vše vyvrcholilo ve chvíli, kdy se lotyšská hvězda rozčílila na jednoho z diváků.
Světová třiadvacítka vyhrála první set nad Filipínkou za zhruba tři čtvrtě hodiny v poměru 6:4.

Druhá sada se vyvíjela opačně. V jednu chvíli Ostapenková prohrávala dokonce 0:4. Pak sice snížila náskok Ealaové na 1:4, frustrace však na ní byla stále patrná. Když se pak za stavu 15:40 pokoušela odvrátit ztrátu dalšího gamu, došla jí trpělivost s jedním z diváků, který na ni opakovaně pokřikoval.

„Tak pojď hrát místo mě! Vezmi si raketu a ukaž mi, jak se tenis hraje,“ vykřikla Lotyška směrem k divákovi. Posléze se obrátila k organizátorům a požadovala, aby v případě, že divák nepřestane, zakročili a vyvedli ho z kurtu.

Vyostřené emoce však Ostapenkovou zřejmě naladily správným směrem. Se soupeřkou, která je aktuálně světovou šestačtyřicítkou, už poté ztratila pouze jeden game a ze stavu 1:5 zápas otočila. Nakonec Ealaovou porazila 6:4 a 7:5. Ve čtvrtfinále se potká s Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.

Zklamal jsi nás. Andy Murray čelí kritice za fotku u nástupiště z Harryho Pottera
Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?

Venkovní dresy MS ve fotbale 2026

Fotbalové reprezentace postupně představují nové venkovní dresy pro nadcházející období, včetně letošního světového šampionátu. Designéři přitom rozhodně nešetří fantazií a vedle tradičních pojetí...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Kvalifikaci BJK Cupu zahájí Bouzková proti Bencicové, další singl obstará Nosková

Aktualizujeme
Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

Marie Bouzková zahájí v pátek kvalifikaci tenisového Poháru Billie Jean Kingové proti švýcarské jedničce Belindě Bencicové. Po ní půjde do akce Linda Nosková a na tvrdém povrchu v Bielu se utká s...

9. dubna 2026

Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

Aktualizujeme
Sparťanský kouč Pavel Gross.

Ta varianta se objevila poprvé. Hokejovou reprezentaci by po květnovém mistrovství světa mohl převzít trenérský tandem, na střídačku by místo Radima Rulíka mohli nastoupit Zdeněk Moták a Pavel Gross.

9. dubna 2026  12:58

Imrich zasluhuje úctu, říká Varhaník. Ve vrcholovém sportu byl jako ryba ve vodě

Imrich Bugár v roce 1986 během 26.ročník mítinku Zlatá treta Evropy v Ostravě.

Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník považuje středeční úmrtí diskařského šampiona Imricha Bugára za odchod skutečné atletické legendy. Připomněl jeho dlouhou a úspěšnou sportovní...

9. dubna 2026  12:40

