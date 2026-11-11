Jejich láska nevyprchala ani po 25 letech. Agassi poslal Steffi Grafové dojemný vzkaz

Autor:
  12:50
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)

Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025) | foto: Profimedia.cz

Tenistka Steffi Grafová s maželem Andrem Agassim
Steffi Grafová a Andre Agassi (2023)
TENISOVÁ ŠLECHTA. Wimbledonská utkání zhlédli také manželé André Agassi a...
Steffi Grafová a Andre Agassi s panoramatem pražských Hradčan za zády
18 fotografií
Tenisové legendy Andre Agassi a Steffi Grafová letos oslavili čtvrtstoletí od svatby. A zdá se, že ani po pětadvaceti letech jejich láska neztrácí na síle. Americký vítěz osmi grandslamových titulů v singlu nyní své manželce veřejně vyznal lásku.

Šestapadesátiletý Agassi se na Instagramu pochlubil společnou fotografií se svou o rok starší manželkou, která má z nějprestižnějších tenisových podniků dokonce o 14 trofejí víc. Na snímku, který zřejmě vznikl v jejich domě, pózují oba u krbu. „Mám štěstí, že tě mám, Stefanie,“ napsal bývalý tenista k fotografii.

Jeho vyznání okamžitě vyvolalo nadšení mezi fanoušky. „Když jste získal její srdce, zlomil jste tím spoustu jiných. Jste pro sebe jako stvoření,“ přidal se další. „Takhle vypadá osudová láska,“ stálo v jiném komentáři.

Reagovaly i sportovní osobnosti. Například tenistka Sloane Stephensová dvojici nazvala „nejroztomilejší“, fotbalový trenér Mehran Rowshan „dokonalým párem“ a česká tenistka Lucie Šafářová své nadšení vyjádřila emotikonem se zamilovanýma očima.

Agassi s Grafovou, kteří společně vychovali syna Jadena a dceru Jaz, oslavili v říjnu 25. výročí svatby. „Ona mě ráda vidí šťastného, stejně jako já ji,“ řekl o svém manželství pro magazín Hello! Agassi, který je i nadále aktivní ve světě tenisu jako ambasador a nedávno vedl výběr světa při Laver Cupu.

„Vždycky jsem jí sliboval, že nebudu ani příliš zaneprázdněný, ani se nebudu příliš nudit. Protože v obou případech dokážu být docela nebezpečný,“ dodal s humorem.

Přestože oba patří mezi největší osobnosti tenisové historie, doma se podle Agassiho o svém sportu příliš nebaví. „Občas, když se něco děje, nadhodím nějaké téma a ona přidá svůj pohled. Ale není to pravidlem,“ vysvětlil.

Agassi a Grafová slaví 25 let manželství. Láska začala na Roland Garros

Podobně to prý fungovalo už během jeho aktivní kariéry, v níž pokračoval ještě šest let poté, co se Grafová s kurty rozloučila. „Bylo to vždy spíš o věcech, které jsme si ani nemuseli říkat, protože jsme oba dobře věděli, co tenis obnáší a jak se ten druhý cítí,“ zavzpomínal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 14:00
  • 3.61
  • 3.93
  • 1.88
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 1.04
  • 20.90
  • 22.30
Německo vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:Německo vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
11. 11. 15:00
  • 2.85
  • 3.58
  • 2.23
Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.87
  • 7.50
  • 2.30
Sokolov vs. TáborHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 3.08
  • 4.20
  • 1.95
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.37
  • -
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Kdo je letos nejžádanějším sportovcem? Fotbalisté zaostali, první místa překvapila

Kdo jsou marketingově nejžádanější sportovci roku 2026?

Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Jejich láska nevyprchala ani po 25 letech. Agassi poslal Steffi Grafové dojemný vzkaz

Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)

Tenisové legendy Andre Agassi a Steffi Grafová letos oslavili čtvrtstoletí od svatby. A zdá se, že ani po pětadvaceti letech jejich láska neztrácí na síle. Americký vítěz osmi grandslamových titulů v...

11. listopadu 2026  12:50

Prohra se Španělskem? Škoda. Ale jsme dobrý tým, když makáme, míní Šotolová

Karolina Šotolová se snaží prosmýknout španělskou obranou.

Úterní utkání kvalifikace o EuroBasket 2027 bylo pro Karolinu Šotolovou speciální hned ze dvou důvodů. Španělské prostředí dobře zná díky působení ve Ferrolu, po vynechaném zářijovém mistrovství...

11. listopadu 2026  12:30

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

11. listopadu 2026  12:24

SuperStar 2026 - první finálový večer: kdo dnes vypadne z TOP 10?

Desítka finalistů SuperStar 2026

První finálový večer pěvecké show SuperStar je naplánován na 11. listopadu 2026. Zazpívá všech deset zbývajících soutěžících, na konci přenosu opustí soutěž dva účastníci. Jaké jsou kurzy?

11. listopadu 2026  12:18

Královna cigaretových šampionátů. Žádná dáma nevládla tenisové říši jako Martina

Premium
Martina Navrátilová během Virginia Slims Championships v roce 1986.

V semifinále v Madison Square Garden už to pomalu vzdávala: „Myslela jsem si, že je konec.“ V bitvě s kamarádkou Pam Shriverovou ale umdlévající tenisovou vládkyni Martinu Navrátilovou spasila...

11. listopadu 2026

Trump je tvůj taťka, zbabělče! Vyvrhel se vrátil do Kanady, prchl kvůli výhrůžkám

Fanoušci Winnipegu obohatili Connoru Hellebuyckovi návrat do arény mnohými...

Říkal si, jaké to asi bude. Jak ho po tom všem fanoušci Winnipegu uvítají. Netrvalo dlouho a na tyto otázky znal odpovědi. Sotva hokejový brankář Connor Hellebuyck vyjel na led, z hlediště se ozvalo...

11. listopadu 2026  11:50

Česko – Španělsko v TV: Kde sledovat Ligu národů, kurzy a statistiky

Španělský obránce Fran Garcia vítězí v souboji s Lukášem Červem.

České fotbalisty čeká ve čtvrtek 12. listopadu další těžký zápas v Lize národů. Na pražské Letné přivítají dosud neporažené Španělsko, které vede elitní skupinu A3 se čtyřmi výhrami. Zatímco hosté...

11. listopadu 2026  11:39

Loni baráž, teď boj o záchranu. Kronďák probouzí Žižkov: Patřím do Prahy

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Když trenér Radek Kronďák přebíral fotbalisty Žižkova, byli to muži v offsidu. Z druholigového dna je vytáhl a chce ještě výš, byť poslední čtyři zápasy Viktoria nevyhrála. „Děláme pro záchranu, co...

11. listopadu 2026  11:30

Táto, fotbal je otrava. Koukej na můj věnec ze sedmikrásek. Bellingham o dětské vášni

Anglický záložník Jude Bellingham v dobré náladě před zápasem Ligy národů s...

Dnes patří mezi největší fotbalové hvězdy světa, v dětství ale o kopání do míče nechtěl ani slyšet. Třiadvacetiletý záložník Realu Madrid Jude Bellingham měl totiž úplně jinou zálibu.

11. listopadu 2026  11:17

Našli United nového trenéra? Pokud Carrick skončí, nahradí ho prý Pochettino

Americký trenér Mauricio Pochettino během utkání s Bosnou a Hercegovinou na...

V Anglii už vedl tři kluby - Southampton, Tottenham a Chelsea. Teď by mohl přidat další. Argentinský trenér Mauricio Pochettino, v současnosti kouč americké fotbalového reprezentace, je údajně blízko...

11. listopadu 2026  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Engel se na Dakaru vrátí mezi „samotáře“: Pořád jsem zavřený v dílně. Cíl? Vítězství

Milan Engel během Rallye Dakar

Svůj třináctý start na Rallye Dakar pojme motocyklový závodník Milan Engel trochu jinak. Po pěti letech se vrací do kategorie Original by Motul, v níž se jezdci musejí obejít bez pomoci mechaniků.

11. listopadu 2026

Semifinále neřeším, hlásí rozjetá Nosková. Česká hvězda oznámila spojení s UNICEF

Linda Nosková slaví výhru ve druhém utkání na Turnaji mistryň v Indian Wells.

Její mentalitu asi nejlépe vystihují její slova hned po vítězství: „Už jsem postoupila? Výborně. Zatím je mi to jedno, protože mě čeká ještě jeden zápas.“ Linda Nosková zkrátka mezi ostatními vyčnívá...

11. listopadu 2026  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.