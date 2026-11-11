Šestapadesátiletý Agassi se na Instagramu pochlubil společnou fotografií se svou o rok starší manželkou, která má z nějprestižnějších tenisových podniků dokonce o 14 trofejí víc. Na snímku, který zřejmě vznikl v jejich domě, pózují oba u krbu. „Mám štěstí, že tě mám, Stefanie,“ napsal bývalý tenista k fotografii.
Jeho vyznání okamžitě vyvolalo nadšení mezi fanoušky. „Když jste získal její srdce, zlomil jste tím spoustu jiných. Jste pro sebe jako stvoření,“ přidal se další. „Takhle vypadá osudová láska,“ stálo v jiném komentáři.
Reagovaly i sportovní osobnosti. Například tenistka Sloane Stephensová dvojici nazvala „nejroztomilejší“, fotbalový trenér Mehran Rowshan „dokonalým párem“ a česká tenistka Lucie Šafářová své nadšení vyjádřila emotikonem se zamilovanýma očima.
Agassi s Grafovou, kteří společně vychovali syna Jadena a dceru Jaz, oslavili v říjnu 25. výročí svatby. „Ona mě ráda vidí šťastného, stejně jako já ji,“ řekl o svém manželství pro magazín Hello! Agassi, který je i nadále aktivní ve světě tenisu jako ambasador a nedávno vedl výběr světa při Laver Cupu.
„Vždycky jsem jí sliboval, že nebudu ani příliš zaneprázdněný, ani se nebudu příliš nudit. Protože v obou případech dokážu být docela nebezpečný,“ dodal s humorem.
Přestože oba patří mezi největší osobnosti tenisové historie, doma se podle Agassiho o svém sportu příliš nebaví. „Občas, když se něco děje, nadhodím nějaké téma a ona přidá svůj pohled. Ale není to pravidlem,“ vysvětlil.
|
Agassi a Grafová slaví 25 let manželství. Láska začala na Roland Garros
Podobně to prý fungovalo už během jeho aktivní kariéry, v níž pokračoval ještě šest let poté, co se Grafová s kurty rozloučila. „Bylo to vždy spíš o věcech, které jsme si ani nemuseli říkat, protože jsme oba dobře věděli, co tenis obnáší a jak se ten druhý cítí,“ zavzpomínal.