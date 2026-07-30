V utkání proti Američance Ashlyn Krugerové se Ósakaová příliš nezdržela. První set vyhrála 6:3 a ve druhém vedla 3:1, když její soupeřka kvůli zdravotním problémům odstoupila.
Více než samotný výsledek tak přitáhl pozornost outfit japonské hvězdy. Sytě růžové šaty s květinovými motivy navázaly na její obdivovaný bílý model z Wimbledonu. Ten odkazoval na japonskou kulturu, ještě před začátkem grandslamu se vyprodal a sklidil řadu pochvalných reakcí.
Washingtonská varianta ale vyvolala možná ještě větší nadšení. Ósakaová pro Tennis Channel vysvětlila, že šaty vzdávají hold hned několika kulturám, ke kterým má blízký vztah.
Model propojuje Japonsko, USA a Haiti. Tokio v roce 1912 darovalo Washingtonu více než tři tisíce sakur, které dodnes lemují okolí nádrže Tidal Basin. Rozkvetlé sakury na kolem vodní plochy v období jara patří mezi nejikoničtější pohledy na hlavní město USA.
„Ráda vzdávám hold kulturám, ze kterých pocházím. Na šatech tak můžete vidět květy sakur, ale také ibišek, který je národní květinou Haiti,“ uvedla tenistka. Právě na Haiti se narodil její otec.
Nový model si rychle získal také fanoušky na sociálních sítích. V komentářích se objevovala slova jako „elegantní“, „nádherný“ nebo „spektakulární“. „Růžová jí neskutečně sluší,“ napsal jeden z nich. Mnozí šaty doplněné bundou a botami ve stejné barvě označily za nejhezčí soupravu, jakou kdy Ósakaová oblékla.
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Výrazná móda k tenistce patří dlouhodobě. Pozornost pravidelně poutá nejen herními úbory, ale také propracovanými nástupovými modely. Na Australian Open v lednu zaujala slunečníkem, závojem a širokým kloboukem, na Roland Garros zase černým krajkovým korzetem a dlouhou sukní.
Wimbledonské šaty doplnila japonským kimonem. Inspiraci podle svých slov našla mimo jiné ve filmu Kill Bill, v němž podobný model oblékla herečka Lucy Liu.