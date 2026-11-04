Její kariéru zničil skandál, teď se na led vrací. Tonya Hardingová bude opět bruslit

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  18:00
Bývalá krasobruslařka Tonya Hardingová

Bývalá krasobruslařka Tonya Hardingová | foto: ČTK

Bývalá krasobruslařka Tonya Hardingová
Bývalá krasobruslařka Tonya Hardingová dorazila na Zlaté glóby v doprovodu...
Tonya Hardingová
Záběr z filmu Já, Tonya (2017)
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Bývalá americká krasobruslařka Tonya Hardingová se po letech vrací na led. Někdejší sportovní hvězda, jejíž kariéru ukončil jeden z největších skandálů v historii sportu, vystoupí v prosinci na veřejné exhibici.

„Láska ke krasobruslení je důvodem, proč jsem se k němu vždycky vracela. Zkrátka od něj nedokážu odejít,“ svěřila se pětapadesátiletá Hardingová v rozhovoru pro americkou televizní stanici KOIN 6.

Na vrcholu slávy byla v roce 1991, kdy se stala první Američankou, která v soutěži úspěšně skočila trojitého axela. Ve stejné sezoně získala titul mistryně USA a na světovém šampionátu vybojovala stříbro. O rok později reprezentovala Spojené státy na olympijských hrách v Albertville.

Její slibně rozjetou kariéru však v roce 1994 zastavil skandál, který otřásl sportovním světem. Krátce před olympiádou v Lillehammeru byla její reprezentační soupeřka Nancy Kerriganová brutálně napadena. Najatý útočník ji udeřil kovovým obuškem do pravého stehna, aby jí znemožnil účast na hrách. Kerriganová se přesto zotavila a v Norsku získala stříbro.

Za útokem stáli tehdejší manžel Hardingové Jeff Gillooly a její osobní strážce Shawn Eckardt. Krasobruslařka popírala, že by se na přípravě podílela, přiznala však, že po napadení soupeřky zatajila informace o pachatelích. Za maření vyšetřování dostala tříletý podmíněný trest, 500 hodin veřejně prospěšných prací a pokutu 160 tisíc dolarů. Americká krasobruslařská asociace jí navíc udělila doživotní zákaz závodní i trenérské činnosti.

Nyní dostane příležitost znovu předvést své umění před publikem. Už 12. prosince vystoupí v show Tonya and Friends v americkém Vancouveru ve státě Washington. „Chci, aby lidé přišli, pobavili se a užili si opravdovou krasobruslařskou show,“ uvedla Hardingová.

Na vystoupení se připravuje od jara, kdy začala dvakrát týdně trénovat. Při nácviku prvků využívá i speciální závěsný systém a postupně získává potřebnou sílu. Pomáhá jí trenérka Dody Teachmanová, která s ní spolupracovala už v 90. letech. „Je to naprosto jedinečná osobnost,“ popsala svou svěřenkyni.

Tonya Hardingová během olympijských her 1994 pohořela. Nejdříve svou jízdu přerušila kvůli uvolněné brusli. Rozhodčí jí povolili opětovný start, ale krasobruslařce se vystoupení nepovedlo a skončila osmá.

Po nuceném konci kariéry se Hardingová pokoušela prosadit i mimo krasobruslení. V roce 2002 se objevila v televizním pořadu Celebrity Boxing a následně absolvovala šest profesionálních boxerských zápasů, z nichž polovinu vyhrála.

V roce 2017 se pak dostala do centra pozornosti díky životopisnému filmu Já, Tonya, v němž si hlavní roli zahrála Margot Robbie. O rok později Hardingová obsadila třetí místo v americké taneční soutěži Dancing with the Stars a v roce 2019 zvítězila v televizní kuchařské show Worst Cooks in America: Celebrity Edition.

V posledních letech však žila stranou veřejného zájmu. S manželem Josephem Pricem vychovává syna Gordona, narozeného v roce 2011. V lednu 2024 navíc pro magazín People prozradila, že si vydělává na živobytí jako uklízečka.

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