Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Autor:
  12:48
Luxusní auta světových fotbalistů fascinují stejně jako jejich výkony na hřišti. Největší hvězdy jsou ochotné za ně utratit někdy až astronomické částky. Cristiano Ronaldo vlastní unikát za stovky milionů, Lionel Messi zase jezdí v muzejním Ferrari. A v čem jezdí Haaland, Neymar nebo Benzema? Podívejte se sami.
Část 1/5

Karim Benzema Bugatti Veyron Pur Sang

Francouzský útočník Karim Benzema, který v saúdskoarabském al-Ittihadu pobírá týdně přibližně 1,06 milionu dolarů, tedy asi 24,7 milionu Kč, vlastní jedno z nejvzácnějších moderních bugatti. Jeho Bugatti Veyron Pur Sang, vyrobené v pouhých pěti kusech, patří k nejcennějším automobilovým edicím současnosti.

Výjimečný Bugatti Veyron Pur Sang Karima Benzemy, ručně laděná kombinace karbonu a leštěného hliníku.

Tento model s cenou okolo 1,92 milionu dolarů (zhruba 45 milionů Kč) vyniká neobvyklým nelakovaným povrchem, který kombinuje odhalená karbonová vlákna a leštěný hliník. Pur Sang – v překladu čistokrevný – zdůrazňuje čistotu tvaru a preciznost provedení, nikoli okázalý luxus.

Karim Benzema na vyhlášení Zlatého míče



Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Udvardyová vs. SamsonTenis - - 4. 12. 2025:Udvardyová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
4. 12. 17:00
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Paquetová vs. ŠalkováTenis - - 4. 12. 2025:Paquetová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
4. 12. 18:30
  • 2.45
  • -
  • 1.48
Pardubice vs. SpartaFlorbal - 10. kolo - 4. 12. 2025:Pardubice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
4. 12. 19:00
  • 4.00
  • 6.00
  • 1.45
Manchester Utd. vs. West HamFotbal - 14. kolo - 4. 12. 2025:Manchester Utd. vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4. 12. 21:00
  • 1.42
  • 5.21
  • 7.31
Columbus vs. DetroitHokej - - 5. 12. 2025:Columbus vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.36
  • 4.10
  • 2.66
Carolina vs. TorontoHokej - - 5. 12. 2025:Carolina vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.80
  • 4.40
  • 3.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

Ruská, pardon, rakouská tenistka Potapovová uspěla se změnou občanství

Anastasija Potapovová slaví vyhraný set v prvním kole US Open.

Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude od nynějška reprezentovat Rakousko. Čtyřiadvacetiletá hráčka oznámila na Instagramu, že uspěla se žádostí o udělení občanství. V současnosti patří Potapovové...

4. prosince 2025  14:06

Utrpení jako z Knihy Jóbovy. Kde se vzal Botn, který místo konce vítězí mezi elitou?

Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.

Na Instagramu sdílel vtipný obrázek se svou fotkou a textem, že bez bratří Böových se vůbec nic nemění. V prvním individuálním závody biatlonové sezony totiž opět vládla norská vlajka. Vytrvalostní...

4. prosince 2025  14:05

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

4. prosince 2025  13:35

Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Měl velkou radost. Skutečně obrovskou! Vyrazil z brankoviště s rukama zdviženýma nad hlavou, následovalo vítězné gesto a mohutný výkřik. „Každý takový zápas mi pomůže,“ hlásil Jakub Dobeš po úspěšné...

4. prosince 2025  13:19

Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Ronaldo, Benzema, Messi a Neymar

Luxusní auta světových fotbalistů fascinují stejně jako jejich výkony na hřišti. Největší hvězdy jsou ochotné za ně utratit někdy až astronomické částky. Cristiano Ronaldo vlastní unikát za stovky...

4. prosince 2025  12:48

Knedla jako první Čech plaval 100 metrů znak pod 50 sekund, říká si o medaili

Znakař Miroslav Knedla při rozplavbách na 50 m znak na MS v Singapuru.

Miroslav Knedla jako první Čech zaplaval 100 metrů znak pod 50 sekund. Vlastní národní rekord zlepšil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu už v rozplavbě o 36 setin na 49,99. Postoupil jako druhý...

4. prosince 2025  12:16

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Premium
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých...

4. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

4. prosince 2025  11:57

Krejčí a spol. zklamali proti trápícím se Clippers. Murray mezi padesátibodové

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš LA Clippers, brání ho Ivica Zubac.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA domácí zápas s Los Angeles Clippers 92:115. Český basketbalista zaznamenal za 21 minut hry pět bodů, tři doskoky a jednu asistenci. Hvězdou středečního...

4. prosince 2025  8:28,  aktualizováno  11:25

Trousil s Džavoronokem vstoupili do volejbalového turnaje v Itapemě výhrou

Matyáš Džavoronok a Tadeáš Trousil se radují z výhry nad Němci.

Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem vstoupili do turnaje plážových volejbalistů Pro Tour Elite v Itapemě výhrou 14:21, 21:12, 15:12 nad italským párem Enrico Rossi, Marco Viscovich a zajistili si...

4. prosince 2025  11:25

Dubovská dál léčí záda a vyhlíží návrat: Fyzioterapeut je nutný, ale bolest ustupuje

Martina Dubovská v prvním kole slalomu v Saalbachu.

Už tři slalomy speciál má za sebou ženský Světový pohár alpských lyžařek. Martina Dubovská ovšem startovala jen v jediném, v polovině listopadu se představila ve finském Levi, kde nepostoupila z...

4. prosince 2025  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.