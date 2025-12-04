Karim Benzema Bugatti Veyron Pur Sang
Francouzský útočník Karim Benzema, který v saúdskoarabském al-Ittihadu pobírá týdně přibližně 1,06 milionu dolarů, tedy asi 24,7 milionu Kč, vlastní jedno z nejvzácnějších moderních bugatti. Jeho Bugatti Veyron Pur Sang, vyrobené v pouhých pěti kusech, patří k nejcennějším automobilovým edicím současnosti.
Tento model s cenou okolo 1,92 milionu dolarů (zhruba 45 milionů Kč) vyniká neobvyklým nelakovaným povrchem, který kombinuje odhalená karbonová vlákna a leštěný hliník. Pur Sang – v překladu čistokrevný – zdůrazňuje čistotu tvaru a preciznost provedení, nikoli okázalý luxus.