Model pro pařížský grandslam byl vyrobený z upcyklovaných materiálů, na které se Germanier specializuje. „Hodně jsme si psali a všechno společně konzultovali. Právě tahle část je pro mě na celém procesu nejzajímavější,“ popsala Ósakaová spolupráci s návrhářem.
Nešlo přitom o první případ, kdy čtyřnásobná grandslamová šampionka upoutala pozornost neotřelým tenisovým lookem. Například v lednu na Australian Open nastoupila se slunečníkem, závojem a obřím kloboukem ozdobeným motýly.
Výrazný model předvedla také na květnovém Met Gala. Na červeném koberci se objevila v kabátu v barvě slonové kosti s červeným peřím a širokým kloboukem. Když ho později odložila, odhalila rudý model, který připomínal humra.
„Moc toho nenamluvím, takže za mě může mluvit moje oblečení. Znamená to, že můžu být tak hlasitá v barvách, vzorech nebo materiálech, jak sama chci,“ řekla Ósakaová, pro kterou je propojení vysoké módy s tenisem důležitou formou sebevyjádření i poctou předchůdkyním, jako jsou Venus a Serena Williamsovy.
„Vyrůstala jsem na velkých odhaleních sester Williamsových. Stačí mi vidět fotku a nejspíš vám řeknu, z kterého roku ten outfit pochází. Mám pocit, že se tohle z tenisu trochu vytratilo,“ dodala.
Na kurtu se Ósakaová ve svém modelu evidentně cítila dobře. Lauru Siegemundovou porazila a postoupila do druhého kola. Její nástup ale tentokrát vyvolal i rozpačité reakce.
„Není to módní přehlídka, ale tenis,“ napsal jeden z kritiků na sociálních sítích. „Působí to, jako by si dělala legraci,“ přidal se další. Jiný komentující v kontextu výrazného outfitu zase narážel na její pověstnou uzavřenost: „A bude o sobě tvrdit, že je introvertka.“ Někteří fanoušci navíc upozorňovali, že flitry mohou za slunečného počasí, které pařížský grandslam provází, oslňovat soupeřky.
Našli se však i tací, kteří tenistčin styl ocenili. Mnozí chválili, že je Ósakaová „svá“, označovali ji za „módní ikonu“ a připomínali, že vyjadřování skrze oblečení jí sedí mnohem víc než dlouhé rozhovory pro média. Mezi těmi, kdo ji podpořili, byly i sportovní osobnosti – například krasobruslařka Piper Gillesová, výškařka Julija Levčenková nebo česká oštěpařka Nikol Ogrodníková.