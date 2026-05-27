Je tohle ještě tenis? Ósakaová přišla na kurt v obří róbě. Fanoušky naštvala

  11:47
Naomi Ósakaová během úterního zápasu na Roland Garros znovu zazářila svým outfitem. A tentokrát doslova. Na kurt přišla v černém korzetu a splývavé sukni z dílny návrháře Kevina Germaniera, pod nimiž se skrývaly vrstvené zlaté šaty od Nike poseté flitry. Její módní kreace však u části fanoušků narazila.

Model pro pařížský grandslam byl vyrobený z upcyklovaných materiálů, na které se Germanier specializuje. „Hodně jsme si psali a všechno společně konzultovali. Právě tahle část je pro mě na celém procesu nejzajímavější,“ popsala Ósakaová spolupráci s návrhářem.

Nešlo přitom o první případ, kdy čtyřnásobná grandslamová šampionka upoutala pozornost neotřelým tenisovým lookem. Například v lednu na Australian Open nastoupila se slunečníkem, závojem a obřím kloboukem ozdobeným motýly.

Výrazný model předvedla také na květnovém Met Gala. Na červeném koberci se objevila v kabátu v barvě slonové kosti s červeným peřím a širokým kloboukem. Když ho později odložila, odhalila rudý model, který připomínal humra.

„Moc toho nenamluvím, takže za mě může mluvit moje oblečení. Znamená to, že můžu být tak hlasitá v barvách, vzorech nebo materiálech, jak sama chci,“ řekla Ósakaová, pro kterou je propojení vysoké módy s tenisem důležitou formou sebevyjádření i poctou předchůdkyním, jako jsou Venus a Serena Williamsovy.

„Vyrůstala jsem na velkých odhaleních sester Williamsových. Stačí mi vidět fotku a nejspíš vám řeknu, z kterého roku ten outfit pochází. Mám pocit, že se tohle z tenisu trochu vytratilo,“ dodala.

Tenistka Naomi Ósakaová nastupuje k prvnímu zápasu na Roland Garros 2026

Na kurtu se Ósakaová ve svém modelu evidentně cítila dobře. Lauru Siegemundovou porazila a postoupila do druhého kola. Její nástup ale tentokrát vyvolal i rozpačité reakce.

„Není to módní přehlídka, ale tenis,“ napsal jeden z kritiků na sociálních sítích. „Působí to, jako by si dělala legraci,“ přidal se další. Jiný komentující v kontextu výrazného outfitu zase narážel na její pověstnou uzavřenost: „A bude o sobě tvrdit, že je introvertka.“ Někteří fanoušci navíc upozorňovali, že flitry mohou za slunečného počasí, které pařížský grandslam provází, oslňovat soupeřky.

Šaty, závoj a slunečník. Ósakaová pojala nástup na kurt jako módní show

Našli se však i tací, kteří tenistčin styl ocenili. Mnozí chválili, že je Ósakaová „svá“, označovali ji za „módní ikonu“ a připomínali, že vyjadřování skrze oblečení jí sedí mnohem víc než dlouhé rozhovory pro média. Mezi těmi, kdo ji podpořili, byly i sportovní osobnosti – například krasobruslařka Piper Gillesová, výškařka Julija Levčenková nebo česká oštěpařka Nikol Ogrodníková.

Is tohle ještě tenis? Ósakaová přišla na kurt v obří róbě. Fanoušky naštvala

