Švýcarka Bencicová, někdejší světová čtyřka, se mezi nejlepší desítku vrátila v polovině ledna, zhruba rok po návratu na kurty po narození dcery v roce 2023.
Ukrajinka Svitolinová ji následovala po povedeném Australian Open, kde se probojovala až do semifinále a vyřadila i soupeřky z elitní desítky.
Pro vedení WTA jde o jasný signál, že změny z posledních let začínají fungovat i v praxi. Asociace loni představila fond na podporu mateřství a obě tenistky zároveň využily speciální pravidlo pro návrat hráček po porodu, které jim pomáhá znovu se zapojit do soutěžního kolotoče.
„To, že se dvě matky poprvé objevily v top 10 žebříčku WTA, je výjimečný moment pro tenis i ženský sport,“ uvedla generální ředitelka WTA Portia Archerová.
„Nejenže to ukazuje mimořádné výkony Belindy a Eliny, ale zároveň potvrzuje naši snahu vytvářet hráčkám prostředí, ve kterém mohou i jako matky dál soutěžit na té nejvyšší úrovni.“
Obě hráčky přitom otevřeně přiznávají, že návrat nebyl jednoduchý. „Vrátit se do top 10 rok po návratu z mateřské je něco, na co jsem nesmírně hrdá,“ řekla Bencicová pro oficiální web WTA. „Jen málokdo si dokáže představit, jak náročná tahle cesta je.“
Podobně mluvila i Svitolinová. „Vrátit se do první desítky WTA je sen a jako matka to pro mě znamená strašně moc. Jsem hrdá na to, že jsem to nevzdala,“ dodala ukrajinská tenistka.
Úspěchy tenistek poté, co se staly matkami, nejsou výjimečné. Američanka Serena Williamsová v sezoně 2019 – dva roky po narození dcery – hrála tři grandslamová finále. Belgičanka Kim Clijstersová se na kurty vracela dvakrát, po porodu vyhrála dvakrát US Open, jednou Australian Open a Turnaj mistryň.
Na dvorce se po narození potomka vrátily například i Barbora Strýcová, Viktoria Azarenková či Petra Kvitová.