Na sociálních sítích Zabystřan zveřejnil krátké video ze svého vůbec prvního televizního rozhovoru. Bylo mu tehdy pět let a ještě vůbec nebylo jasné, jestli se jeho sportovní cesta vydá směrem k lyžím, nebo ke snowboardu.
„Pár (desítek) let zpátky na moje poslední snowboardové závody s Ester. Já si teda nakonec snowboard nevybral, ale o to víc tady dneska z Bormia do Livigna fandíme,“ připsal k archivnímu záběru na svém Instagramu.
Video pobavilo fanoušky i sportovní kolegy. Malý Zabystřan v něm před kamerou působí nesměle a na otázky redaktora odpovídá s typickým dětským ostychem, často jen jedním slovem. Přesto je z rozhovoru patrné, že tehdy měl ve své sportovní volbě jasno.
„Budeš jezdit na prkně dál, nebo se budeš věnovat lyžím?“ ptá se redaktor. „Na prkně,“ odpovídá malý Zabystřan. A když přijde doplňující otázka, zda je to lepší, následuje krátké, ale přesvědčivé: „Jo.“
Zabystřanovy kroky však nakonec vedly k alpskému lyžování. Na letošních olympijských hrách se osmadvacetiletý rodák z Kadaně představil ve sjezdu, kde obsadil 24. místo, a společně s Markem Müllerem absolvoval také týmovou kombinaci, v níž česká dvojice skončila dvacátá.
Program pro něj ale ještě nekončí. Ve středu 11. února ho čeká super-G, o tři dny později pak nastoupí na start obřího slalomu.