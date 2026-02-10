Budu jezdit na prkně. Je to lepší, tvrdil pětiletý Zabystřan v prvním rozhovoru

  9:00
Zlatý hattrick se nakonec nekonal, podporu ale Ester Ledecká cítila už před startem. Řada sportovních kolegů jí držela palce a přála další olympijský úspěch. Originálním způsobem se ozval také lyžař Jan Zabystřan, kterého s zimní obojživelnicí pojí nejen hry, ale i společná snowboardová minulost.
Jan Zabystřan během oficiálního tréninku mužů ve sjezdu v Bormiu. (6. února...

Jan Zabystřan během oficiálního tréninku mužů ve sjezdu v Bormiu. (6. února 2026) | foto: AP

BŘEZEN, JAN ZABYSTŘAN A ESTER LEDECKÁ. Ondřej Pýcha: „Fotili jsme prakticky u...
Jan Zabystřan absolvoval závod v alpské kombinaci. (9. února 2026)
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.
Český sjezdař Jan Zabystřan při olympijském závodě.
42 fotografií

Na sociálních sítích Zabystřan zveřejnil krátké video ze svého vůbec prvního televizního rozhovoru. Bylo mu tehdy pět let a ještě vůbec nebylo jasné, jestli se jeho sportovní cesta vydá směrem k lyžím, nebo ke snowboardu.

„Pár (desítek) let zpátky na moje poslední snowboardové závody s Ester. Já si teda nakonec snowboard nevybral, ale o to víc tady dneska z Bormia do Livigna fandíme,“ připsal k archivnímu záběru na svém Instagramu.

janzaby

Pár (desítek) let zpátky na moje poslední snowboardové závody s @esterledecka
Já si teda nakonec snowboard nevybral, ale o to víc tady dneska z Bormia do Livigna fandíme

8. února 2026 v 13:25, příspěvek archivován: 9. února 2026 v 13:39
Video pobavilo fanoušky i sportovní kolegy. Malý Zabystřan v něm před kamerou působí nesměle a na otázky redaktora odpovídá s typickým dětským ostychem, často jen jedním slovem. Přesto je z rozhovoru patrné, že tehdy měl ve své sportovní volbě jasno.

„Budeš jezdit na prkně dál, nebo se budeš věnovat lyžím?“ ptá se redaktor. „Na prkně,“ odpovídá malý Zabystřan. A když přijde doplňující otázka, zda je to lepší, následuje krátké, ale přesvědčivé: „Jo.“

Česká pýcha v ohrožení. Ledecká se zlobí: Přidají videohry, volejbal? Nedává to smysl

Zabystřanovy kroky však nakonec vedly k alpskému lyžování. Na letošních olympijských hrách se osmadvacetiletý rodák z Kadaně představil ve sjezdu, kde obsadil 24. místo, a společně s Markem Müllerem absolvoval také týmovou kombinaci, v níž česká dvojice skončila dvacátá.

Program pro něj ale ještě nekončí. Ve středu 11. února ho čeká super-G, o tři dny později pak nastoupí na start obřího slalomu.

I já žil na hraně. Hudec o pádu Vonnové: Otázka času, vždy riskuje na sto procent

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho příběh je podobný tomu Lindsey Vonnové. Psal se rok 2014, sjezdař Jan Hudec se ještě v kombinéze kanadské reprezentace chystal na olympiádu v Soči. Když v tom ho zastavily zdravotní trable....

10. února 2026  7:30

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...

Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků....

10. února 2026  7:11

