Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

„Kapitán, lídr a srdcař. Ale hlavně je pro nás Bóřa symbolem obrovské vnitřní síly a charakteru. Všichni na něm obdivujeme, kolikrát se dokázal vrátit zpátky a s jakým nasazením stále podává skvělé výkony na té nejvyšší úrovni. Současně má ale daleko důležitější roli, kterou zvládá ještě lépe, a to každý den. Je tátou holčičky, která to v životě nemá jednoduché,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.
„Chtěli jsme jemu i jeho rodině dát najevo, že v tom nejsou sami a že Slavia pro ně bude vždy domovem, kde si mohou plnit sny a přání. Nejen na hřišti, ale i mimo něj. A jsem si jistý, že šťastné dítě je nejlepším narozeninovým dárkem každého táty,“ doplnil Tvrdík.
❤️🤍 Honza Bořil dnes slaví narozeniny— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 11, 2026
Kapitán, lídr, srdcař... ale především táta. Hlavně to zdraví! 🙏 pic.twitter.com/7NCKRJ3pnO
Byť se Bořil narodil 11. 1. 1991, jeho život nebyl vždy na jedničku. Ať už na trávníku, anebo doma. Kvůli vážnému zranění kolene byl rok a půl mimo. Přesto se dokázal vrátit. Ve Slavii, jejíž dres obléká už deset let, si v loňské sezoně připsal 32 startů. Podruhé v kariéře hraje Ligu mistrů.
A spolu s manželkou čelí dennodenně nejrůznějším náročným situacím spojeným s onemocněním dcerky Nely. Ví, že rozzářit dětské oči je těžší než vyhrát zápas.
Slavia se proto rozhodla nadělit Nele a zároveň jejím nejbližším tři unikátní dárky, tři oříšky pro Nelinku.
Prvním z nich bylo setkání se Santou Clausem, jízda unikátním vánočním kamionem a prohlídka dárků přímo od Santy.
Druhé překvapení má původ v Nelinčině zájmu o design. Dostala možnost podílet se na tvorbě vlastní kolekce pro klubový fanshop – pro děti a rovněž pro domácí mazlíčky čili i pro svého milovaného psíka Luisu.
Třetí dárek je teprve ve hvězdách. Když měla slávistka Nela v klubovém videu odpovědět, s jakým fotbalistou by chtěla nastoupit v doprovodu při utkání Slavie s Barcelonou, měla hned jasno: S tátou.
Uvidíme, zda se jí i tohle přání splní. Připomeňme, že slávisté hrají proti Barceloně v Edenu už ve středu 21. ledna.