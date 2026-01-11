Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Lucie Macháčová
  8:11
Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním onemocněním ledvin. Slávistický kapitán Jan Bořil má v neděli 35. narozeniny a klub se mu rozhodl poděkovat netradičně: třemi dárky pro Nelinku.
Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou. | foto: SK Slavia Praha

PIVNÍ SPRCHA. Slávistický kapitán Jan Bořil slaví zisk mistrovského titulu...
Nela Bořilová navrhla novou dětskou kolekci pro fanshop Slavie.
Ve vánočním kamionu Santa Clause
Jan Bořil s dcerou Nelou
20 fotografií

„Kapitán, lídr a srdcař. Ale hlavně je pro nás Bóřa symbolem obrovské vnitřní síly a charakteru. Všichni na něm obdivujeme, kolikrát se dokázal vrátit zpátky a s jakým nasazením stále podává skvělé výkony na té nejvyšší úrovni. Současně má ale daleko důležitější roli, kterou zvládá ještě lépe, a to každý den. Je tátou holčičky, která to v životě nemá jednoduché,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Chtěli jsme jemu i jeho rodině dát najevo, že v tom nejsou sami a že Slavia pro ně bude vždy domovem, kde si mohou plnit sny a přání. Nejen na hřišti, ale i mimo něj. A jsem si jistý, že šťastné dítě je nejlepším narozeninovým dárkem každého táty,“ doplnil Tvrdík.

Byť se Bořil narodil 11. 1. 1991, jeho život nebyl vždy na jedničku. Ať už na trávníku, anebo doma. Kvůli vážnému zranění kolene byl rok a půl mimo. Přesto se dokázal vrátit. Ve Slavii, jejíž dres obléká už deset let, si v loňské sezoně připsal 32 startů. Podruhé v kariéře hraje Ligu mistrů.

A spolu s manželkou čelí dennodenně nejrůznějším náročným situacím spojeným s onemocněním dcerky Nely. Ví, že rozzářit dětské oči je těžší než vyhrát zápas.

Jurásek a Slavia? Můžeme si pomoct navzájem, věří Trpišovský. Přestup se blíží

Slavia se proto rozhodla nadělit Nele a zároveň jejím nejbližším tři unikátní dárky, tři oříšky pro Nelinku.

Prvním z nich bylo setkání se Santou Clausem, jízda unikátním vánočním kamionem a prohlídka dárků přímo od Santy.

Nela Bořilová navrhla novou dětskou kolekci pro fanshop Slavie.

Druhé překvapení má původ v Nelinčině zájmu o design. Dostala možnost podílet se na tvorbě vlastní kolekce pro klubový fanshop – pro děti a rovněž pro domácí mazlíčky čili i pro svého milovaného psíka Luisu.

Třetí dárek je teprve ve hvězdách. Když měla slávistka Nela v klubovém videu odpovědět, s jakým fotbalistou by chtěla nastoupit v doprovodu při utkání Slavie s Barcelonou, měla hned jasno: S tátou.

Uvidíme, zda se jí i tohle přání splní. Připomeňme, že slávisté hrají proti Barceloně v Edenu už ve středu 21. ledna.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Lecce vs. ParmaFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Lecce vs. Parma //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 4.00
  • 10.00
Rayo Vallecano vs. MallorcaFotbal - 19. kolo - 11. 1. 2026:Rayo Vallecano vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
11. 1. 14:00
  • 1.94
  • 3.24
  • 4.87
Pardubice vs. LiberecHokej - 41. kolo - 11. 1. 2026:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
11. 1. 15:00
  • 1.65
  • 4.60
  • 4.23
Třinec vs. SpartaHokej - 41. kolo - 11. 1. 2026:Třinec vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
11. 1. 15:00
  • 2.30
  • 4.22
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

FC Zlín - AC Sparta Praha

8. 2. • 15:30 • Stadion Letná, Zlín

Koupit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Biatlon ONLINE: Stíhačka žen. Davidová vyrazí patnáctá, jede i Voborníková

Markéta Davidová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Tereze Voborníkové.

Po čtvrtečním sprintu čeká ženy v Oberhofu stíhací závod. Z českých biatlonistek vyrazí z patnáctého místa Markéta Davidová, z devětadvacáté pozice odstartuje také Tereza Voborníková. Jak se jim v...

11. ledna 2026  12:56

Norská štafeta vyhrála i s dvěma trestnými koly, Češi zapsali nejlepší výsledek sezony

Norská štafeta slaví vítězství v Oberhofu.

Po sedmém místě v Östersundu a devátém v Hochfilzenu skončili v Oberhofu šestí. Čeští biatlonisté tak v německém středisku zapsali nejlepší štafetový výsledek v sezoně. Pro vítězství si po...

11. ledna 2026,  aktualizováno  12:53

SP v biatlonu v Oberhofu 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté přijíždí na střelnici v úvodu závodu smíšených štafet.

Světový pohár v biatlonu pokračuje čtvrtou zastávkou. Tentokrát se bude zápolit v německém Oberhofu. Od čtvrtka do neděle uvidíme šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i kde...

11. ledna 2026  12:53

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

11. ledna 2026  12:53

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, finále Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona odstartovala čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začala 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr postoupil ze skupiny D do čtvrtfinále, kde podlehl...

11. ledna 2026  12:29

Slalom v Adelbodenu vede po prvním kole Kristoffersen

První část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. zvládl nejlépe Henrik...

Majitel čtyř malých křišťálových glóbů Henrik Kristoffersen zvládl nejlépe první část slalomu Světového poháru v Adelbodenu. Do druhého kola, které začne ve 13:30, nastoupí s náskokem 28 setin...

11. ledna 2026

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Ani dvousetčlenný tým nestačil. Jak Zauchensee rušilo super-G: Hořká pilulka

Organizátoři v Zauchensee připravují v hustém sněžení trať pro sobotní sjezd

Od našeho zpravodaje v Rakousku Ještě na sobotní podvečerní trenérské poradě zněli organizátoři Světového poháru v Zauchensee odhodlaně. „V tomhle počasí to bude sice náročné, ale snad to zase zvládneme,“ doufali. Že se v neděli...

11. ledna 2026  10:20

Detroit v NBA nestačil na Clippers, domácí zápas prohrál i Boston

Victor Wembanyama (vlevo) ze San Antonia a Jaylen Brown z Bostonu.

Týmy z popředí tabulky Východní konference NBA Detroit i Boston v sobotu prohrály doma. Celtics podlehli 95:100 San Antoniu, kterému zařídil vítězství klíčovým košem 19 sekund před koncem Victor...

11. ledna 2026  9:51

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

11. ledna 2026  9:12

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

11. ledna 2026  9:11

OBRAZEM: Zamrzlé železárny, nečekaný titul. V čem byl český šampionát speciální?

Cyklokrosové mistrovství republiky se konalo v industriálním komplexu Dolních...

V průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovic, proslulém vysokými pecemi na zpracování železa, už nepanuje neúprosné horko. Právě naopak. Nezaměnitelný symbol Ostravy se stal dějištěm mrazivého 75....

11. ledna 2026  9:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.