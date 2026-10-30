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Král New Yorku nezapomíná. Šampion NBA uctil střední, kde poznal životní lásku

Autor:
  17:00
Jalen Brunson s manželkou Ali a dcerkou Jordyn.

Jalen Brunson s manželkou Ali a dcerkou Jordyn. | foto: Profimedia.cz

Jalen Brunson v utkání proti Chicagu Bulls.
Basketbalista Jalen Brunson před finále MS ve fotbale.
Jalen Brunson v utkání proti Chicagu Bulls.
Jalen Brunson v utkání proti Chicagu Bulls.
57 fotografií
Jalen Brunson nezapomíná na místo, kde začala jeho basketbalová cesta i velký životní příběh. Lídr New York Knicks nastoupil do utkání proti Chicagu v zápase NBA ve speciálních botách Nike Kobe 4, které připomínají jeho středoškolské úspěchy.

Vzdávají hold střední škole Adlai E. Stevenson v americkém Illinois, v jejímž dresu rozehrávač v roce 2015 získal státní titul. Na botách nechybí školní barvy, zelené detaily, odkazy na legendárního Kobeho Bryanta ani nápis „15 STATE CHAMPS“.

Na speciální obuv Brunsona upozornila na instagramu jeho manželka Ali, která k fotografii tenisek připojila krátký vzkaz „SHS forever“, doplněný zelenými a žlutými srdíčky. Právě na Stevenson High School Brunson totiž úřadující šampion NBA Ali potkal a začal tam s ní v roce 2013 randit. Společně zvládli i období, kdy každý studoval na jiné univerzitě.

Význam školy pro jejich příběh potvrdil i samotný Brunson o několik let později. V září 2022 požádal Ali o ruku přímo na basketbalovém hřišti, kde kdysi oba trávili školní léta.

Připravil romantickou chvilku s květinami a svíčkami a poklekl uprostřed palubovky. V červenci následujícího roku se vzali a v létě 2024 přivítali na svět dceru Jordyn James.

Manželka Jalena Brunsona Ali sdílela v příběhu na Instagramu boty, které vzdávají hold střední škole, kam oba chodili.

Ali už dříve v rozhovoru pro magazín PEOPLE vzpomínala, že Brunson měl o své basketbalové budoucnosti jasno už v době, kdy spolu začali chodit. „Dával mi najevo, že jeho prioritou je basketbal. Hodně pro něj znamená a chce se v něm dostat daleko,“ popsala jeho tehdejší přístup.

Dnes patří Brunson mezi nejvýraznější tváře NBA. Aby Knicks uvolnil ruce pro podpis dalších hráčů, přistoupil na daleko nižší smlouvu, než by odpovídalo jeho kvalitám. Knicks pak vytáhl ze dna až k letošnímu titulu.

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