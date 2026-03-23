Překvapený pohled, raketa opřená o hlavu a téměř totožný profil. Sebastian Korda při zápase s hvězdným Španělem prožil stejný úžas, jaký před bezmála třemi dekádami zachytili fotografové i u jeho otce. Sociální sítě rychle zaplavily fotografie, které oba okamžiky spojují do působivého srovnání.
„29 let poté, co jeho otec porazil Samprase, slaví Seb výhru nad Alcarazem se stejným šokem ve tváři,“ stojí u snímků, které vedle sebe staví čerstvé záběry z Miami a archivní moment z druhé poloviny devadesátých let.
„Jaký otec, takový syn,“ shodovali se komentující. Vedle obdivu k nápadné podobnosti se přidávaly i gratulace k jednomu z největších vítězství Sebastianovy dosavadní kariéry. „Porazil hráče, který může jednou získat přes třicet grandslamů. Obrovský úspěch,“ napsal jeden z fanoušků. Jiný dodal: „Sampras v roce 1997 a Alcaraz v roce 2026 — to je v podstatě stejné.“
Sílu celému příběhu dodává i to, že Petr Korda byl u toho. Výjimečný večer svého syna sledoval přímo z tribun. „Prožíval to hodně. Je skvělé mít ho tady. S Ryanem (trenérem Sebastiana Kordy Ryanem Harrisonem, pozn. red.) si rozumí. Táta mě zná nejlépe a vždycky pomůže, když je potřeba,“ řekl Sebastian Korda v pozápasovém rozhovoru pro Tennis Channel.