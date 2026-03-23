Jaký otec, takový syn. Korda po výhře nad Alcarazem připomněl výraz slavného táty

Autor:
  14:37
Americký tenista Sebastian Korda v neděli šokoval tenisové fanoušky, když na turnaji v Miami porazil ve třech setech světovou jedničku Carlose Alcaraze. Výraz překvapení v tváři současného 36. hráče světa mnohým připomněl okamžik z doby před jeho narozením: chvíli, kdy jeho otec Petr Korda na US Open 1997 zdolal tehdejší světovou jedničku Peta Samprase.
Sebastian Korda během zápasu s Carlosem Alcarazem v Miami

Překvapený pohled, raketa opřená o hlavu a téměř totožný profil. Sebastian Korda při zápase s hvězdným Španělem prožil stejný úžas, jaký před bezmála třemi dekádami zachytili fotografové i u jeho otce. Sociální sítě rychle zaplavily fotografie, které oba okamžiky spojují do působivého srovnání.

crackedracquets

29 years after his father defeated Sampras… Seb Korda beats Alcaraz with the same shocked celebration

@bastino7

23. března 2026 v 0:13, příspěvek archivován: 23. března 2026 v 11:15
oblíbit odpovědět uložit

„29 let poté, co jeho otec porazil Samprase, slaví Seb výhru nad Alcarazem se stejným šokem ve tváři,“ stojí u snímků, které vedle sebe staví čerstvé záběry z Miami a archivní moment z druhé poloviny devadesátých let.

„Jaký otec, takový syn,“ shodovali se komentující. Vedle obdivu k nápadné podobnosti se přidávaly i gratulace k jednomu z největších vítězství Sebastianovy dosavadní kariéry. „Porazil hráče, který může jednou získat přes třicet grandslamů. Obrovský úspěch,“ napsal jeden z fanoušků. Jiný dodal: „Sampras v roce 1997 a Alcaraz v roce 2026 — to je v podstatě stejné.“

Sílu celému příběhu dodává i to, že Petr Korda byl u toho. Výjimečný večer svého syna sledoval přímo z tribun. „Prožíval to hodně. Je skvělé mít ho tady. S Ryanem (trenérem Sebastiana Kordy Ryanem Harrisonem, pozn. red.) si rozumí. Táta mě zná nejlépe a vždycky pomůže, když je potřeba,“ řekl Sebastian Korda v pozápasovém rozhovoru pro Tennis Channel.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kolář vs. Moro CanasTenis - - 23. 3. 2026:Kolář vs. Moro Canas //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Krumich vs. GillTenis - - 23. 3. 2026:Krumich vs. Gill //www.idnes.cz/sport
23. 3. 15:30
  • 2.22
  • -
  • 1.59
Muchová vs. EalaováTenis - Dvouhra - 4. kolo - 23. 3. 2026:Muchová vs. Ealaová //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:00
  • 1.24
  • -
  • 4.21
Gentzsch vs. ForejtekTenis - - 23. 3. 2026:Gentzsch vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
23. 3. 16:30
  • 2.53
  • -
  • 1.45
Kometa vs. PardubiceHokej - Čtvrtfinále - 23. 3. 2026:Kometa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:00
  • 3.63
  • 4.35
  • 1.80
Zlín vs. KolínHokej - 4. kolo - 23. 3. 2026:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
23. 3. 17:30
  • 2.05
  • 4.01
  • 2.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.