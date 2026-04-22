Jaký dres povezou Vingegaard a Van Aert na Tour de France? Rozhodnou fanoušci

Obě verze dresu tým odhalil na svých sociálních sítích za pomoci svých největších hvězd. Nové návrhy představili dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard, Wout van Aert, který nedávno ovládl monument Paříž–Roubaix a má na kontě i deset etapových triumfů z nejslavnějšího závodu světa, a bývalý mistr Evropy Christophe Laporte.
Design dresů odkazuje na tvorbu Gaudího, katalánského architekta, jehož díla se z velké části nacházejí v Barceloně. Právě katalánská metropole bude hostit letošní Grand Départ.
Oba návrhy pracují s typickým motivem včelí plástve, která se v posledních letech stala jedním ze symbolů stáje. Fanoušci si mohou vybírat mezi tmavší, převážně černou variantou a světle žlutým provedením.
„Jeden prvek vyniká: plástev. Pro Gaudího síla nespočívala v tom, jak něco vypadá, ale jak to funguje. Plástev tuto myšlenku dokonale ztělesňuje, jde o soubor malých prvků tvořící silný a vysoce efektivní celek,“ vysvětlil tým.
Na symboliku navazuje i filozofie samotné stáje. „Jsme tým postavený na přesvědčení, že kolektivní přístup přináší víc než individuální genialita,“ uvedli zástupci Visma–Lease a Bike s tím, že inspiraci hledají právě v organizovanosti včelího úlu.
Fanoušci mohou o výsledném designu hlasovat na webu stáje do 23. dubna. Stejně jako v minulých letech navíc dostanou příležitost stát se součástí dresu. Pokud si ho předobjednají, může se na něm objevit i jejich jméno.
Letošní Tour de France odstartuje 4. července v Barceloně a Visma–Lease a Bike bude znovu patřit mezi hlavní favority. S Jonasem Vingegaardem v roli lídra chce tým bojovat o další celkové vítězství. Dán, který v posledních dvou ročnících skončil druhý za Tadejem Pogačarem, se ale ještě předtím chystá na svůj premiérový start na italském Giru.