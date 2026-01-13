Kolegové novináři a komentátoři budou mít nejspíš pochopení. Taková věc se totiž může stát každému. Zadívá se jinam, čte poznámky a s kuriózní situací tohoto typu vůbec nepočítá.
A to se stalo ostřílenému komentátorovi České televize Jakubu Bažantovi, který v přímém přenosu nejspíš dál četl připravené poznámky. Nečekané situace ze startu si nevšiml a popisoval jízdu Američanů jako sérii běžných chyb.
Teprve když kamery ukázaly téměř prázdný bob a následně zpomalené záběry z úvodu trati, došlo mu, že Horn jede osamoceně.
„Aha… tak on to dojel bez posádky,“ zaznělo po několika desítkách sekund ticha, kdy už bylo zřejmé, že šlo o vážný incident.
Právě to vyvolalo bouřlivé reakce na sociálních sítích. Diváci si všimli, že komentář za dramatickým děním výrazně zaostal, a začali situaci rozebírat – od pobavených reakcí až po ostrou kritiku.
Zajímavý kontrast nabídly zahraniční přenosy. V německé televizi se už během jízdy mluvilo o tom, že Horn předvádí mimořádnou práci v extrémní situaci.
Američané v korytě: začali ve čtyřech, dojel jen pilot. V roli brzdaře se však osvědčil
Komentátoři zdůrazňovali, že pilot nejen udržel bob v rychlosti přes 120 km/h na trati, ale že v závěru dokonce přelezl dozadu, aby mohl sám aktivovat brzdy. Podle nich šlo o ukázku chladné hlavy a výjimečného zvládnutí krizového momentu.
Zatímco v Německu převládl respekt k pilotovi, v Česku se pozornost stočila především ke způsobu, jakým byl incident okomentován. Přesto se Bažanta část fanoušků veřejně zastala.
„Ano, tenhle komentář se nepovedl, ale jinak Jakub Bažant pro sport během své kariéry odvedl velký kus práce,“ napsal například uživatel FandaTeplice na síti X.