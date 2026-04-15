Hvězdy ženského basketbalu odložily sportovní dresy a oblékly elegantní šaty. Během galavečera Draft WNBA vyvrcholil výběr nových hráček do týmů nejprestižnější ženské basketbalové ligy světa. Vedle výběru talentů ale přitáhla pozornost i móda. Tohle jsou podle časopisu People nejlépe oblečené ženy večera.
Autor: Profimedia.cz
Azzi Fuddová, kterou si tým Dallas Wings vybral jako celkovou jedničku draftu, vstoupila na oranžový koberec v zakázkových flitrových šatech s černými detaily a rozparkem na boku sukně. Svůj vzhled doplnila výraznou černo-stříbrnou manikúrou ozdobenou přívěsky a kamínky.
Autor: Profimedia.cz
Olivia Milesová, kterou si jako druhou v pořadí vybral tým Minnesota Lynx, zvolila pro galavečer černý outfit s dominantním bomberem na zip přes bílou košili a černou kravatu. Vše sladila s kalhotami, černými botami a brýlemi s výraznými obroučkami.
Autor: Profimedia.cz
Awa Fam Thiamová (trojka draftu) bude hrát za Seattle Storm. Na galavečeru zářila v nápadné červené róbě s řasením na boku. Outfit doplnila černou kabelkou, kovovými šperky a páskovými podpatky.
Autor: Profimedia.cz
Ta’Niya Latsonová (20. hráčka v pořadí) bude působit v týmu Los Angeles Sparks. Na galavečeru poutala pozornost v třpytivé černé róbě bez rukávů s kulatým výstřihem. Doplnila ji elegantními průsvitnými černými rukavicemi, černými lodičkami se špičkou a křišťálovými šperky.
Autor: Profimedia.cz
Flau’Jae Johnsonová (8. místo na draftu) zamíří do týmu Seattle Storm. Na galavečer oblékla velmi výrazný model: černé sametové body a sukni od návrhářky Bent Kahinaové. Výrazným prvkem byl černý kožešinový přehoz splývající po oranžovém koberci. Outfit doplnila diamanty a psaníčkem.
Autor: Profimedia.cz
Cotie McMahonová (11. pozice) byla vybrána týmem Washington Mystics. Na galavečer zvolila vínový kostým s bílými proužky, bílou košili s límečkem a černou kravatu. Model doplnila minisukní, ladícími koženými rukavicemi a výrazným psaníčkem. Na nohou měla černé podpatky s bílými ponožkami.
Autor: Profimedia.cz
Madina Okotová (třináctka draftu) přišla v červeném kalhotovém kostýmu se světlými proužky na saku i kalhotách. Pod sako oblékla bílou košili na knoflíky a kravatu ladící s kostýmem. Vše doplnila černou kabelkou a botami. V draftu si ji vybral tým Atlanta Dream.
Autor: Profimedia.cz
Nová hráčka Connecticut Sun Nell Anglomaová (číslo 12 v pořadí) dorazila v bílém kalhotovém kostýmu. Vzhled doplnila výraznou malou bílou kabelkou a lodičkami s kamínky.
Autor: ČTK
Marta Suárezová (na draftu 16.) bude působit v týmu Golden State Valkyries. Na oranžový koberec vstoupila v červeném kostýmu s hluboce střiženým sakem a sladěnými kalhotami. Outfit doplnila černým páskem, rozvázanou kravatou a ručně malovanou kabelkou.
Autor: Profimedia.cz
Nová hráčka Indiana Fever Raven Johnsonová (vybraná jako 10.) oblékla šaty ve stylu saka, ušité z různých vzorů a materiálů, včetně drobných bílých hvězd a proužků. Nesla černé psaníčko, měla křišťálové šperky a vše završila lodičkami na platformě.
Autor: Profimedia.cz
Galavečer si nenechaly ujít ani zkušené hráčky. Chiney Ogwumikeová, která naposledy hrála za Los Angeles Sparks, dorazila ve dvoudílném kompletu třpytícím se černými flitry. Horní část tvořil crop top sladěný se sukní po kotníky, celý outfit pak doplnila stříbrnými lodičkami.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda Minnesota Lynx Courtney Williamsová přišla na oranžový koberec v černé kožené bundě přes klasickou bílou košili a černou kravatu. Vše sladila s černými kalhotami, černými botami a tmavými slunečními brýlemi.
Autor: Profimedia.cz